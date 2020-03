DGAP-News: Highlight-Gruppe steigert das Konzernperiodenergebnis im Geschäftsjahr 2019 deutlich (deutsch)

Highlight-Gruppe steigert das Konzernperiodenergebnis im Geschäftsjahr 2019 deutlich

* Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner erhöhte sich um 37% auf 25,2 Mio. CHF und liegt damit über dem Prognosekorridor

* Ergebnis je Aktie konnte erfreulicherweise um 38% auf 0.44 CHF gesteigert werden

* Konzernumsatz liegt bei 486,8 Mio. CHF

Die Geschäftsentwicklung der Highlight-Gruppe verlief im Jahr 2019 insgesamt erfreulich.

Konzernentwicklung im Geschäftsjahr 2019

* Der Konzernumsatz in Höhe von 486,8 Mio. CHF lag um 8,4 % unter dem Vorjahreswert von 531,6 Mio. CHF. Aufgrund von Sondereffekten, einer Umsatzumgliederung von rund 22 Mio. CHF in "sonstige betriebliche Erlöse" und Währungseffekten im Umfang von rund 17 Mio. CHF, wurde die Umsatzprognose von 520 bis 540 Mio. CHF unterschritten. Ohne diese Sondereinflüsse hätte der Konzernumsatz rund 526 Mio. CHF betragen und somit die Prognose erfüllt.

* Der operative Konzernaufwand reduzierte sich auf 594,9 Mio. CHF und lag damit um 11,9 % unter dem Vergleichswert des Geschäftsjahrs 2018 (675,3 Mio. CHF).

* Das EBIT reduzierte sich aufgrund der Währungseffekte um 7,5 % auf 29,5 Mio. CHF (Vorjahr: 32,0 Mio. CHF).

* Der Konzerngewinn lag mit 25,4 Mio. CHF deutlich über dem Vorjahreswert von 18,0 Mio. CHF.

* Der Gewinnanteil der Highlight-Anteilseigner beträgt 25,2 Mio. CHF nach 18,4 Mio. CHF im Vorjahr und hat damit den Prognosekorridor von 20 bis 22 Mio. CHF deutlich übertroffen.

* Auf Basis einer Aktienanzahl von 56,8 Millionen (Vorjahr: 58,2 Millionen), die sich im Berichtsjahr durchschnittlich im Umlauf befand, resultierte daraus ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 CHF (Vorjahr: 0,32 CHF).

Entwicklung der operativen Segmente 2019

* Das Segment Film konnte seine Ziele im Geschäftsjahr 2019 erreichen. Im Bereich Kinoproduktion wurden insgesamt zwölf Eigen- und Co-Produktionen realisiert, darunter die Bora Dagtekin-Komödie "Das perfekte Geheimnis" sowie "Kaiserschmarrndrama", die siebte Rita Falk-Verfilmung. Im Kinoverleih wurden vierzehn (geplant waren dreizehn) Filme in den deutschen Kinos gestartet, darunter auch die vier erfolgreichsten deutschen Kinofilme mit Kinostart im Jahr 2019. In der Home-Entertainment-Auswertung konnte, dank eines ausgewogenen Portfolios, das Kinoerfolge wie "Der Fall Collini" und "Ostwind - Aris Ankunft" beinhaltete, eine starke Marktposition gehalten werden. Im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel wurden darüber hinaus auch im Jahr 2019 diverse Lizenzverkäufe von Eigen- und Fremdproduktionen realisiert. Im Bereich Free-TV haben sich insbesondere die Starts diverser Erstlizenzen umsatzrelevant ausgewirkt. Hinzu kamen im Pay-TV-Sektor unter anderem die Erstlizenzen von "Fack Ju Göhte 3" (Sky) und "Dieses bescheuerte Herz" (Sky).

Die Umsatzerlöse im Segment Film lagen im Berichtsjahr bei 303,6 Mio. CHF (Vorjahr: 364,4 Mio. CHF). Die übrigen Segmenterträge, die weitgehend von den aktivierten Filmproduktionen beeinflusst werden, sanken aufgrund eines geringeren Produktionsvolumens. Die Segmentaufwendungen reduzierten sich um 20,0 % auf 415,2 Mio. CHF (Vorjahr 518,8 Mio. CHF). Aus diesem Grund verbesserte sich das Segmentergebnis deutlich um 35,0 % auf 16,4 Mio. CHF (Vorjahr: 12,1 Mio. CHF).

* Im Segment Sport- und Event-Marketing konnte die TEAM-Gruppe im vergangenen Jahr die Entwicklung der kommerziellen Konzepte und der Rechtepakete für den Zyklus 2021/22 bis 2023/24 der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der neu geschaffenen UEFA European Conference League erfolgreich abschliessen. Infolgedessen konnte TEAM in der zweiten Jahreshälfte mit dem Vertrieb der kommerziellen Rechte beginnen. Sowohl im Medien- als auch im Sponsoringbereich verzeichnete TEAM einen sehr guten Vertriebsstart und schloss bereits in der Frühphase mehrere wichtige Geschäfte ab.

Die Aussenumsätze des Segments Sport- und Event-Marketing lagen mit 64,7 Mio. CHF um 1,5 % über dem Vergleichswert des Vorjahrs (63,7 Mio. CHF). Diese Zunahme resultiert aus höheren Agenturprovisionen, die die TEAM-Gruppe infolge der erfolgreichen Vermarktung der UEFA-Klubwettbewerbe erzielen konnte. Das Segmentergebnis mit 29,2 Mio. CHF lag währungsbedingt um 7,6 % unter dem Vorjahreswert (31,5 Mio. CHF).

* Der Fokus des Segments Sport lag im Berichtsjahr auf der weiteren Optimierung des Rechteportfolios, der Verbesserung bestehender und der Schaffung neuer digitaler Angebote zur plattformübergreifenden Nutzung.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Segment Umsatzerlöse von 119,0 Mio. CHF und übrige Erträge in Höhe von 9,2 Mio. CHF. Die Aufwendungen betrugen inkl. der Konzernbuchungen aus der Erstkonsolidierung (PPA) 136,5 Mio. CHF, wodurch das Segmentergebnis bei -8,3 Mio. CHF lag. Sinnvolle Aussagen zur Entwicklung der Umsätze und Aufwendungen sind aufgrund der unterschiedlichen Konsolidierungszeiträume des Segments Sport in den Jahren 2018 (neun Monate) und 2019 (zwölf Monate) derzeit noch nicht möglich.

Ziele für das Geschäftsjahr 2020

Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat im ersten Quartal 2020 stetig zugenommen. Der Verwaltungsrat kann zurzeit aufgrund der Entwicklung keine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abgeben.

Der Verwaltungsrat überwacht die Situation und wird die entsprechenden Massnahmen jederzeit einleiten. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die Ausbereitung des Coronavirus Auswirkungen auf die Highlight-Gruppe haben wird.

Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 wird voraussichtlich am 25. Juni 2020 stattfinden.

Der deutsche und englische Geschäftsbericht für das Jahr 2019 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS

in Mio. CHF 2019 2018 Abw. in % Umsatzerlöse 486,8 531,6 -8,4 EBIT 29,5 32,0 -7,5 Konzernperiodenergebnis (nach Steuern) 25,4 18,0 41,2 Ergebnisanteil Anteilseigner 25,2 18,4 36,9 Ergebnis je Aktie (in CHF) 0,44 0,32 37,5 Segmentumsatz Film 303,6 364,4 -16,- 7 Sportund Event-Marketing 64,7 63,7 1,5 Sport 119,0 104,2 14,7 Segmentergebnis Film 16,4 12,1 35,0 Sportund Event-Marketing 29,2 31,5 -7,6 Sport -8,2 -4,4 n/a

in Mio. CHF 31.12.2019 31.12.2018 Abw. in % Bilanzsumme 673,9 638,6 5,5 Eigenkapital 197,7 225,6 -12,- 4 Eigenkapitalquote (%) 29,3 35,3 6 Punk- te Finanzverbindlichkeiten* 187,7 149,9 25,2 Zahlungsmittel und 53,0 52,5 0,8 Zahlungsmitteläquivalente * Die Vorjahreswerte sind aufgrund eines neuen Kreditvertrags nicht vergleichbar, da dieser zum Teil für das Geschäftsjahr 2019 als langfristig klassifiziert wurde, während im Vorjahr der gesamte Betrag als kurzfristig klassifiziert wurde. Der Vorjahreswert wurde um langfristige Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 934 TCHF ergänzt.

Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL

Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz

ISIN: CH0006539198

