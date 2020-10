HINKEL & CIE. Vermögensverwaltung AG: Außerbörsliches Zeichnungsportal bringt Mittelständler und Anleger zusammen - Erste Emission Gecci läuft

HINKEL & CIE. Vermögensverwaltung AG: Außerbörsliches Zeichnungsportal bringt Mittelständler und Anleger zusammen - Erste Emission Gecci läuft

- Zeichnungsportal www.hinkel-anlagenvermittlung.de

- BaFin- und Datenschutz-konformer Zeichnungsprozess

- Erster Emittent Gecci investiert in Wohnimmobilien und generiert langfristige Mieterträge

Düsseldorf, 15. Oktober 2020: Über 90 Prozent des deutschen Mittelstands, also kleine und mittlere Unternehmen (KMU), finanziert sich primär über die Hausbank - trotz zunehmender Auflagen und Kreditrichtlinien. Unternehmensanleihen und Schuldscheine werden zwar genutzt, jedoch gerade bei kleinen Volumina ist der Weg über die Börse aufwendig und teuer. Mit dem neuen Geschäftsbereich Anlagenvermittlung bietet die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG einen außerbörslichen Vertriebsweg für Wertpapiere von KMUs an. Dafür hat der inhabergeführte und bankenunabhängige Vermögensverwalter aus Düsseldorf ein Online-Zeichnungsportal (www.hinkel-anlagenvermittlung.de) entwickelt. Dort erhalten Anleger umfangreiche Informationen über den Emittenten und die jeweilige Emission und können sofort zeichnen.

"Sowohl bei der Finanzierung als auch der Geldanlage sind Innovationen nötig. KMUs brauchen einen breiten Finanzierungsmix und Anleger sind im Niedrigzinsumfeld auf der Suche nach attraktiven Geldanlagen. Sie beide wollen wir mit der Hinkel Anlagenvermittlung zusammenbringen", sagt Klaus Hinkel, Vorstand der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG. "Wir freuen uns, mit der Gecci Gruppe als erstem Emittenten auf unserer Plattform gleich ein innovatives Geschäftsmodell im Bereich Wohnimmobilien präsentieren zu können."

Hinkel-anlagenvermittlung.de bildet einen BaFin- und Datenschutz-konformen Zeichnungsprozess gemäß § 6 WpPG ab. Anleger werden Schritt für Schritt durch den Zeichnungsprozess geführt: Von der Eingabe der persönlichen Daten nebst Erfahrungen und Kenntnissen zu Finanzinstrumenten sowie des Zeichnungsvolumens über die Prüfung der Anlagegrenzen und Legitimation bis zur Kaufabrechnung und Depoteinbuchung der Wertpapiere. Der gesamte Prozess ist durch die Zusammenarbeit mit der valantic Transaction Solutions GmbH vollständig bis zur Zahl- und Hinterlegungsstelle, Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, automatisiert.

Die Unternehmensanleihe ( ISIN: DE000A3E46C5 ) der Gecci Investment KG kann ab sofort auf www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci575 zum Festpreis von 100 % (zzgl. Stückzinsen) erworben werden. Das Wertpapier hat einen festen Zinssatz von 5,75 % p.a., eine Laufzeit von 5 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen stehen zum Download zur Verfügung. Die Gecci Gruppe ( www.gecci-investment.de) realisiert Ein- und Mehrfamilienhäuser. Kunden erwerben die Eigenheime im Wege der Mietübereignung. Das von Gecci entwickelte Modell ermöglicht den Weg zum Wohneigentum ohne Bankkredite, ohne Eigenkapital, ohne Restkaufbetrag und das alles aus einer Hand. Zur Finanzierung wird ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 Jahren bis maximal 32 Jahren vereinbart. Für eine hohe Sicherheit bis zur Eigentumsübergabe am Ende der Mietzeit ist gesorgt: Durch notarielle Auflassungsvormerkung im Grundbuch unter Verzicht der Einrede und Verjährung ist die Insolvenzfestigkeit sichergestellt. Gecci plant, in den nächsten 5 Jahren bundesweit mindestens 40 Eigenheime und 20 Mehrfamilienhäuser mit je 11 Wohneinheiten zu realisieren und in der Folge stetige Mieterträge zu generieren.

Eckdaten zur Gecci-Anleihe: Emittent: Gecci Investment KG Emissionsvolumen: bis zu 8 Mio. Euro ISIN / WKN: DE000A3E46C5 / A3E46C Kaufmöglichkeiten: Börse Frankfurt & Zeichnungsportal www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci575 Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro Zinssatz (Kupon): 5,75 % p.a. Laufzeit: 5 Jahre (1. August 2020 bis 31. Juli 2025) Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 02. August 2021 Rückzahlungskurs: 100 % Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung (nicht nachrangig) Zahl- und Hinterlegungsstelle: Bankhaus Gebr. Martin Bank AG, Göppingen Wertpapier-Informationsblatt (WIB): hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci575

Kontakt Klaus Hinkel // Telefon +49 (0)211 540 66 6-0 // Mail klaus.hinkel@hinkel-vv.de

Über die Hinkel Group Als inhabergeführte Boutique für flexible Investmentlösungen agiert die Hinkel Group konzernunabhängig und ausschließlich im Interesse der privaten und institutionellen Kunden. Das Familienunternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und besteht aus Spezialisten, die seit Jahrzehnten am Kapitalmarkt tätig sind. In den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzdienstleistungen, Family Office Solutions sowie Anlagenvermittlung findet das Hinkel-Team für nahezu jede Aufgabenstellung der Mandanten maßgeschneiderte Lösungen, die kontinuierlich optimiert werden.

15.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

