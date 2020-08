DGAP-News: HMS Bergbau AG: Jens Moir zum Vorstand berufen (deutsch)

HMS Bergbau AG: Jens Moir zum Vorstand berufen

Corporate News vom 21. August 2020

- Herr Moir übernimmt das Finanzressort (CFO) ab dem 1.9.2020

Berlin, 21. August 2020: Der Aufsichtsrat der HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland, gibt die Berufung von Herrn Jens Moir zum Finanzvorstand ab dem 1.9.2020 bekannt. Jens Moir folgt damit dem zum 31.8.2020 ausscheidenden Steffen Ewald im Finanzressort nach.

Herr Moir verfügt über mehr als 20 Jahre praktische Erfahrung als CFO und Finanzführungskraft im internationalen Stahlbau, bei Öl- und Gasgesellschaften, im Bereich der erneuerbaren Energien sowie in Unternehmen der Unterhaltungsindustrie. Zuletzt betreute Jens Moir diverse Technologie-Start-ups. Herr Moir ist britischer und deutscher Staatsbürger mit internationalen Erfahrungen in Deutschland, Polen, Österreich und den USA.

"Wir freuen uns, mit Herrn Moir einen breit aufgestellten Experten für das Vorstandsressort Finanzen der HMS Bergbau AG gewonnen zu haben. Vor allem seine Expertise in der Gestaltung von internationalen Finanzierungen wird der HMS Bergbau AG bei der Umsetzung Ihrer globalen strategischen Zielsetzungen von Nutzen sein", so Heinz Schernikau, Gründer der HMS Bergbau AG.

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Kohle, sowie von Rohstoffen wie Erze, Düngemittel oder Zementprodukte. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Stromproduzenten und Industrieverbraucher, an die die Rohstoffe intime und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Mit der polnischen Tochtergesellschaft Silesian Coal International Group of Companies S.A. verfügt die Gesellschaft über Explorationslizenzen schlesischer Kohlevorkommen. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.

