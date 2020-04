DGAP-News: HÖRMANN Industries veröffentlicht Jahresabschluss 2019 (deutsch)

HÖRMANN Industries veröffentlicht Jahresabschluss 2019

HÖRMANN Industries veröffentlicht Jahresabschluss 2019

* Umsatz auf Vorjahresniveau trotz Entkonsolidierung des Automotive Werks Penzberg

* Planmäßige Ergebnisentwicklung

* EBITDA bei 35,6 Mio. EUR, EBIT bei 23,7 Mio. EUR

* Corona-Krise wirkt sich im laufenden Geschäftsjahr vor allem im Bereich Automotive aus

Kirchseeon, 30. April 2020 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH ) hat heute ihren Jahresabschluss 2019 veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2019 wurde mit 622,2 Mio. EUR ein Umsatz auf Vorjahresniveau erwirtschaftet (Vorjahr: 624,1 Mio. EUR). Die Gesamtleistung verringerte sich von 675,1 Mio. EUR in 2018 um 33,9 Mio. EUR oder 5,0 % auf 641,2 Mio. EUR, was vor allem durch die zum 1. April 2019 erfolgte Entkonsolidierung der HÖRMANN Automotive Penzberg GmbH und einem gegenüber 2018 geringeren Bestandsaufbau bedingt ist. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 35,6 Mio. EUR (Vorjahr: 41,8 Mio. EUR), das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 28,3 Mio. EUR (Vorjahr: 30,5 Mio. EUR), das EBIT einschließlich Sondereffekte erreichte 23,7 Mio. EUR (Vorjahr: 25,1 Mio. EUR). Das Geschäftsjahr 2019 schloss mit einem Konzernjahresüberschuss von 9,9 Mio. EUR (Vorjahr: 14,6 Mio. EUR). Die Umsatzprognose wurde damit übertroffen, das Ergebnis liegt im Rahmen der Planung.

Die Eigenkapitalausstattung des Konzerns verbesserte sich von 112,8 Mio. EUR zum 31. Dezember 2018 auf 121,2 Mio. EUR per Ende 2019. Die Eigenkapitalquote stieg stichtagsbezogen von 38,3 % auf 38,8 %, der Nettofinanzmittelbestand lag bei 64,8 Mio. EUR. Die Bilanzsumme erhöhte sich aufgrund des gestiegenen Anlagevermögens um 17,9 Mio. EUR auf 312,6 Mio. EUR. Ohne Auszubildende beschäftigte das Unternehmen im Berichtszeitraum im Durchschnitt 2.821 Mitarbeiter.

"Mit der geschäftlichen Entwicklung der HÖRMANN Industries insgesamt können wir trotz einer Nachfragedelle im vierten Quartal und der Sonderbelastungen durch die Produktionsverlagerung der HÖRMANN Automotive Penzberg in die Slowakei im Geschäftsbereich Automotive zufrieden sein", sagt CEO Dr. Michael Radke.

Der Geschäftsbereich Automotive erwirtschaftete in 2019 einen Umsatz von 379,5 Mio. EUR (Vorjahr 423,9 Mio. EUR). Ursächlich für den Rückgang war neben der zum 1. April 2019 erfolgten Entkonsolidierung der HÖRMANN Automotive Penzberg GmbH der ab Herbst 2019 eingetretene Rückgang in der Auftragslage der europäischen Lkw-Hersteller. Im Geschäftsbereich Communication profitierte die Gesellschaft 2019 von der spürbar gestiegenen Nachfrage und dem günstigen Produktmix, so dass der Umsatz von 96,1 Mio. EUR (2018) auf 108,4 Mio. EUR stieg. Der Umsatz im Geschäftsbereich Engineering ist im Berichtszeitraum aufgrund von in 2019 fakturierten mehrjährigen Projektaufträgen sowie der zu 51,0 % übernommenen und zum 1. April 2019 erstkonsolidierten Klatt Fördertechnik GmbH von 65,6 Mio. EUR auf 86,9 Mio. EUR gestiegen. Der Geschäftsbereich Services hat in einem schwierigen Industriemarktumfeld seinen Umsatz in 2019 von 38,5 Mio. EUR in 2018 auf 47,2 Mio. EUR gesteigert, wobei dieses Plus nahezu ausschließlich auf den Infrastrukturservice entfällt, während die Auftragslage in der Automobil- und Maschinenbauindustrie rückläufig war.

Bezogen auf das laufende Geschäftsjahr 2020 werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die HÖRMANN Gruppe - wie für viele andere Unternehmen der europäischen Industrie - einen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage haben, der nur mit großer Unsicherheit abschätzbar ist. Während in den Bereichen Communication und Engineering, in denen es viele öffentliche Auftraggeber gibt, das Geschäft unter Berücksichtigung der Umstände und mittels Umsetzung verschiedener flexibler Maßnahmen weitgehend normal weiterläuft, sind die Bereiche Automotive und Services von der Krise spürbar betroffen. Die Produktion in den deutschen Werken des Geschäftsbereiches Automotive und die Dienstleistungen im Geschäftsbereich Services waren am 23. März 2020 als Reaktion auf die Produktionsaussetzungen bei den großen Pkw- und Nutzfahrzeugherstellern - also auch volumenstarken Hörmann-Kunden - in weiten Teilen unterbrochen worden. Davon betroffen waren insbesondere die Automotive-Werke in Gustavsburg und Wackersdorf sowie die Services-Standorte in Salzgitter und Wolfsburg. In dieser Woche ist der Betrieb sukzessive wieder aufgenommen worden. Ab der kommenden Woche soll die Produktion wieder geregelt laufen, wird jedoch von einer normalen Auslastung zunächst noch weit entfernt sein. Die weitere Entwicklung hängt stark von der Nachfrage der großen Kunden respektive der Marktnachfrage ab.

Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: "Unsere breite industrielle Diversifikation gibt uns in der HÖRMANN Gruppe einen gewissen Schutz gegen plötzliche Einbrüche der Wirtschaft und Rezessionen wie wir sie derzeit sehen. Und wir hatten im vergangenen Jahr ein gutes Gespür, unsere Finanzierung rechtzeitig auf ein neues, stabiles Fundament zu stellen."

Unter Vorbehalt der derzeit kaum vorhersehbaren wirtschaftlichen Entwicklung durch die gegenwärtige Corona-Krise erwartet HÖRMANN Industries für das Geschäftsjahr 2020 auf Konzernebene einen Gesamtumsatz von etwa 480 bis 520 Mio. EUR. Für das operative Geschäft wird noch ein leicht positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives EBIT) angestrebt, das aber aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Rezession und der erwarteten rückläufigen Marktentwicklung insbesondere im Geschäftsbereich Automotive deutlich unter dem Vorjahrswert liegen wird.

Der vollständige, detaillierte Jahresabschluss inklusive eines ausführlichen Interviews mit den Vorständen Dr. Michael Radke und Johann Schmid-Davis kann unter http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations/finanzpublikationen/ heruntergeladen werden.

Ausgewählte Finanzkennzahlen der Hörmann Industries GmbH

Ertragsund Finanzlage (in Mio. EUR) 2019 2018 Umsatz 622,2 624,1 Gesamtleistung 641,2 675,1 Rohergebnis 289,2 322,3 EBITDA (1) 35,6 41,8 EBIT operativ (2) 28,3 30,5 EBIT (3) 23,7 25,1 Cash Flow aus der laufenden 13,0 16,2 Geschäftstätigkeit Cash Flow aus der Investitionstätigkeit 41,0 -10,8

Vermögenslage 31.12.2019 31.12.2018 Bilanzsumme 312,6 294,7 Eigenkapital 121,2 112,8 Eigenkapitalquote (4) 38,8% 38,3 % Working Capital (5) 79,1 77,4 Nettofinanzmittelbestand (6) 64,8 77,3 Mitarbeitende (7) 2.821 3.175

1) Konzernjahresüberschuss vor Abschreibungen, vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern 2) Konzernjahresüberschuss vor Finanzergebnis, vor Ertrag-steuern bereinigt um Sondereffekte 3) Konzernjahresüberschuss vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern inklusive Sondereffekte 4) Eigenkapital zzgl. Unterschiedsbetrag/Bilanzsumme 5) Vorräte zzgl. Forderungen aus Lieferungen & Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen 6) Nettofinanzmittelbestand inkl. Wertpapiere des Umlaufvermögens 7) Jahresdurchschnitt ohne Auszubildende nach Köpfen

Kontakt: HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG Hauptstraße 45-47 D-85614 Kirchseeon T +49 8091 5630 0 F +49 8091 5630 195 info@hoermann-gruppe.com

Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG Frederic Hilke T +49 221 9140 970 hoermann@ir-on.com

Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind 27 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Services mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.800 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com

