DGAP-News: HÖRMANN Industries veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

HÖRMANN Industries veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2021

31.03.2022

* Umsatz- und Ergebniswachstum gegenüber Vorjahr

* Umsatz mit 590 Mio. EUR nahezu auf Vorkrisenniveau

* Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2021 übertroffen

Kirchseeon, 31. März 2022 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH ) hat heute ihre vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gegeben. In 2021 erzielte die Unternehmensgruppe mit durchschnittlich 2.830 Mitarbeitenden einen Konzernumsatz von rund 590 Mio. EUR (Vorjahr: 522 Mio. EUR) sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 30 Mio. EUR (Vorjahr: rund 13 Mio. EUR). Nach Zinsen und Steuern wurde ein Konzerngewinn von rund 14 Mio. EUR (Vorjahr: 3,2 Mio. EUR) erreicht. Damit wurde die im November 2021 angepasste Prognosespanne für den Gesamtumsatz (565 Mio. EUR bis 590 Mio. EUR) am oberen Ende erreicht und die Ergebnisprognose (25 Mio. EUR bis 27 Mio. EUR) übertroffen. HÖRMANN Industries profitierte hier insbesondere von einer starken Nachfrage in den Geschäftsbereichen Communication und Engineering sowie einer leicht stabilisierten Geschäftsentwicklung im Bereich Automotive.

Die Bilanzsumme der HÖRMANN Industries GmbH erhöhte sich von rund 325 Mio. EUR auf rund 341 Mio. EUR zum 31. Dezember 2021, im Wesentlichen aufgrund des gegenüber dem Vorjahresstichtag gestiegenen Working Capitals, das vorwiegend durch das Wachstum und den damit verbundenen Anstieg der unfertigen Erzeugnisse und Leistungen verursacht wurde. Das gestiegene Eigenkapital von rund 131 Mio. EUR (Vorjahr: rund 121 Mio. EUR) trug trotz der erhöhten Bilanzsumme zu einer verbesserten Eigenkapitalquote von rund 38 % (Vorjahr: rund 37 %) bei.

Aufgrund der großen wirtschaftlichen Unsicherheit durch die COVID-19-Pandemie, die aktuellen Ereignisse in der Ukraine und den damit verbundenen Lieferengpässen sowie steigenden Material- und Energiepreisen sind Prognosen derzeit mit einer sehr hohen Unsicherheit behaftet. Die Geschäftsführung erwartet aktuell für das laufende Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz auf Niveau des Geschäftsjahres 2021. Für das operative Geschäft wird mit einem rückläufigen EBIT innerhalb einer Spanne von 22 Mio. EUR bis 25 Mio. EUR gerechnet. Voraussetzung für diese Prognose ist, dass der kundenseitig verursachte Produktionsstopp bzw. die Produktionsdrosselung im Geschäftsbereich Automotive/Produktsegment LKW ab Mai 2022 wieder aufgehoben wird und sich die wirtschaftliche Lage des Bereichs Automotive stabilisiert.

Der finale Konzernabschluss der HÖRMANN Industries GmbH für das Geschäftsjahr 2021 wird am 29. April 2022 veröffentlicht.

Kontakt: HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG Hauptstraße 45-47 D-85614 Kirchseeon T +49 8091 5630 0 F +49 8091 5630 195 info@hoermann-gruppe.com

Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG Frederic Hilke T +49 221 9140 970 hoermann@ir-on.com

Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind 27 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Services mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.800 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com

1316113 31.03.2022

