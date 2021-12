DGAP-News: Holcim übernimmt Malarkey Roofing Products (deutsch)

Holcim übernimmt Malarkey Roofing Products

^ EQS-Ad-hoc: Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Ankauf Holcim übernimmt Malarkey Roofing Products

23.12.2021 / 07:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Malarkey ist ein ausgewiesenes Wachstumsunternehmen im hochprofitablen US-Markt für Wohndächer

* Hoch angesehene Marke, die in Holcims grösstem Markt führend in Innovation und Nachhaltigkeit ist

* Ergänzende Übernahme im Segment Dachsysteme, das bis 2025 einen Nettoumsatz von USD 4 Milliarden erzielen wird

* Beschleunigt das Wachstum des Bereichs Lösungen & Produkte, der bis 2025 30 Prozent des Nettoumsatzes der Holcim Gruppe erreichen wird

* Synergien in Höhe von USD 40 Millionen bis zum dritten Jahr, EPS-Steigerung ab dem ersten Jahr

Holcim hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Malarkey Roofing Products unterzeichnet. Malarkey Roofing Products ist ein führendes Unternehmen auf dem US-amerikanischen Markt für Wohnbedachungen mit einem prognostizierten Nettoumsatz von USD 600 Millionen für das Jahr 2022 und einem EBITDA von USD 120 Millionen. Malarkey Roofing Products verzeichnete ein zweistelliges Wachstum im hochprofitablen US-Wohndachmarkt von USD 19 Milliarden. Malarkey ergänzt die Marktführerschaft von Firestone Building Products im gewerblichen Segment und positioniert Holcim als Komplettanbieter für Bedachungen. Der hohe Bekanntheitsgrad von Malarkey beruht auf seiner Führungsrolle in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit sowie seinem Geschäftsmodell basierend auf der Kreislaufwirtschaft.

Jan Jenisch, CEO: "Die Übernahme von Malarkey Roofing Products ist ein hervorragender Start für unsere 'Strategie 2025- Accelerating Green Growth', mit der wir unseren Geschäftsbereich Lösungen & Produkte erweitern und zu einem weltweit führenden Anbieter von Dachsystemen werden. Ich gratuliere der Familie Malarkey zu dem, was sie erreicht hat, und verpflichte mich, in den weiteren Erfolg des Unternehmens zu investieren, um gemeinsam die nächste Wachstumsphase einzuleiten. Unsere Unternehmen ergänzen sich hervorragend und bieten viele Vorteile. Ich bin beeindruckt von der Marke Malarkey, der innovativen Technologie, dem starken Netzwerk an Produktionsstätten und vor allem von den zielstrebigen Mitarbeitenden, die für das nachhaltige Wachstum und den nationalen Expansionsplan des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind. Ich freue mich darauf, die Marke Malarkey und ihr Erbe weiter zu stärken, und heisse alle Mitarbeitenden und Standorte in der Holcim-Familie herzlich willkommen.'

Gregory Malarkey, Präsident von Malarkey Roofing: "Wir könnten nicht begeisterter sein. Wir haben jahrzehntelang nach einem Unternehmen gesucht, das mit unserer Vision übereinstimmt, unsere Werte teilt und uns helfen kann, unsere Wachstumsstrategie zu beschleunigen. Heute haben wir es in Holcim gefunden. Wie Malarkey konzentriert sich Holcim stark auf die Förderung der Kreislaufwirtschaft und ist Vorreiter beim Übergang zum nachhaltigen Bauen. Es ist eine sehr spannende Zeit für beide Marken. Wir danken unseren Mitarbeitern, Kunden, Partnern, Auftragnehmern und Freunden, die unser Unternehmen und unsere Mission weiterhin unterstützen. Sie haben aus erster Hand erfahren, wie schnell der Markt unser einzigartiges Wertversprechen annimmt. Mit dem Wissen und den Ressourcen von Holcim können wir dieses Wertversprechen auf noch mehr Kunden ausweiten. Wir haben gerade erst angefangen."

Jamie Gentoso, Leiterin Lösungen & Produkte: "Mit Malarkey Roofing Products treten wir in den hochprofitablen und schnell wachsenden Markt für Wohnbedachungen ein. Dieser Markt wird angetrieben durch Reparaturen und Sanierungen sowie die sich ändernden Kundenpräferenzen hin zu nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Baumaterialien. Mit einer Erfolgsbilanz von zweistelligen Wachstumsraten in den letzten zehn Jahren ist Malarkey ein bewährter Wachstumsmotor für die Ausweitung unseres Angebots an Dachsystemen von Gewerbe- auf Wohngebäude."

Die Transaktion wird mit USD 1,35 Milliarden bewertet und soll zu 100 Prozent aus Barmitteln finanziert werden. Es wird erwartet, dass bis zum dritten Jahr Synergien in Höhe von USD 40 Millionen pro Jahr realisiert werden. Die Übernahme wirkt sich ab dem ersten Jahr positiv auf den Gewinn pro Aktie (EPS) aus.

Malarkey Roofing Products wurde 1956 von Herbert Malarkey gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen für die Bedachung von Wohnhäusern, von Dachschindeln bis hin zu Eis- und Wassersperren. Mit Produktionsstätten in Oregon, Kalifornien und Oklahoma verfügt Malarkey Roofing Products über eine starke Präsenz vom Westen bis in den Süden der USA, die sich hervorragend mit der Präsenz von Firestone Building Products ergänzt.

Die Akquisition unterstützt die 'Strategy 2025 - Accelerating Green Growth' von Holcim, die darauf abzielt, das Geschäft mit Lösungen & Produkte bis 2025 auf 30 Prozent des Konzernnettoumsatzes auszuweiten und in die attraktivsten Bausegmente - von Bedachung und Dämmung bis hin zu Reparatur und Sanierung - vorzustossen. Die Transaktion steht im Einklang mit der Verpflichtung von Holcim zu strikter Finanzdisziplin und unterliegt den üblichen Bedingungen und der behördlichen Genehmigung in den Vereinigten Staaten. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet.

Über Holcim Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim und Lafarge. Holcim ist ein Unternehmen mit 70 000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

1261511 23.12.2021 CET/CEST

°