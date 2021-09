DGAP-News: Holcim veräussert Geschäft in Brasilien (deutsch)

Holcim veräussert Geschäft in Brasilien

Holcim hat mit CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) eine Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäfts in Brasilien für einen Unternehmenswert von USD 1,025 Milliarden unterzeichnet. Diese Veräusserung umfasst fünf integrierte Zementwerke, vier Mahlwerke, sechs Zuschlagstoffwerke und 19 Transportbetonwerke von Holcim.

Mit diesem Verkauf wird die Bilanz des Unternehmens gestärkt und der Verschuldungsgrad deutlich reduziert. Holcim wird den Erlös im Rahmen der Portfoliooptimierung für Investitionen in den Geschäftsbereich Lösungen und Produkte verwenden und auf der Übernahme von Firestone weiter aufbauen.

Jan Jenisch, CEO: 'Diese Veräusserung ist ein weiterer Schritt in unserer Transformation zum weltweit führenden Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen. Sie gibt uns die Flexibilität, in attraktive Wachstumsmöglichkeiten zu investieren. Wir freuen uns, dass wir mit CSN einen verantwortungsvollen Käufer gefunden haben, der das brasilianische Geschäft langfristig weiterentwickeln wird.'

Während Holcim seine Aktivitäten in Brasilien veräussert, ist Lateinamerika für das Unternehmen eine zentrale strategische Wachstumsregion. Aufbauend auf starken Positionen in allen Märkten investierte Holcim kürzlich in eine zusätzliche Klinkeranlage in Malagueno, Argentinien, in ein neues Mahlwerk in Yucatan, Mexiko, und in den kontinuierlichen Ausbau des Einzelhandelsnetzes von Disensa. Holcim führte zudem die Firestone GacoFlex-Linie in Mexiko ein. Dies war der erste Schritt zum Ausbau seines Geschäfts mit Dachsystemen in Lateinamerika.

Über Holcim Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim und Lafarge. Holcim ist ein Unternehmen mit 70 000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte.

