DGAP-News: Holcim veröffentlicht Traktandenliste für die Generalversammlung 2022 (deutsch)

* Erster Klimabericht der Branche zeigt den Weg von Holcim zu Net-Zero

* Vorgeschlagene Dividende von CHF 2.20 je Aktie um 10 Prozent erhöht für das Rekordjahr 2021

* Generalversammlung findet ohne die Anwesenheit von Aktionärinnen und Aktionären statt, Live-Übertragung der Rede des Verwaltungsratspräsidenten und des CEO

* Ausübung der Aktionärsrechte durch unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Die ordentliche Generalversammlung (GV) von Holcim findet am 4. Mai 2022 um 10 Uhr MESZ am Hauptsitz des Unternehmens in Zug, Schweiz, statt. In Übereinstimmung mit der geltenden Schweizer COVID-19-Verordnung 3 und zum Schutz der Gesundheit wird sie ohne die Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten. Der Verwaltungsrat bittet die Aktionärinnen und Aktionäre, ihre Fragen zum Integrierten Geschäftsbericht 2021 und zur Generalversammlung vorab zuzusenden.

Klimabericht Im Einklang mit der Verpflichtung von Holcim, in der Branche eine Vorreiterrolle beim Übergang zu Net-Zero einzunehmen, hat der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären von Holcim den ersten Klimabericht des Unternehmens zur konsultativen Abstimmung vorgelegt. Der Klimabericht von Holcim ist ein Novum in der Branche. Er beschreibt den Weg des Unternehmens zum Erreichen von Net-Zero sowie seine Net-Zero-Ziele für 2030 und 2050, die von der Science Based Targets initiative validiert wurden. Der Bericht enthält Details über die Dekarbonisierung von Holcim, Innovationen und entscheidende Technologien sowie klimabezogene Chancen und Risiken. Der Klimabericht von Holcim ist unter www.holcim.com/AGM verfügbar.

Dividendenvorschlag Den Aktionärinnen und Aktionären wird eine gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent erhöhte Dividende von CHF 2.20 pro Namenaktie der Holcim AG vorgeschlagen. Der Verwaltungsrat beantragt diesen höheren Betrag aufgrund des Rekordergebnisses von Holcim im Jahr 2021. Im Falle der Genehmigung wird die Dividende aus den Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet und unterliegt nicht der Schweizer Verrechnungssteuer.

Veränderungen im Verwaltungsrat Dieter Spälti, Adrian Loader und Colin Hall haben beschlossen, sich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zu stellen. Alle anderen Mitglieder werden zur Wiederwahl vorgeschlagen. Beat Hess wird zusätzlich zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen.

Beat Hess: "Im Namen des gesamten Verwaltungsrates bedanke ich mich herzlich bei den geschätzten Verwaltungsratsmitgliedern, die dieses Jahr zurücktreten, für ihr wertvolles Engagement.

"Seit Dieter 2003 in den Verwaltungsrat von Holcim eingetreten ist, hat er den Wandel des Unternehmens zum weltweit führenden Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen massgeblich mitgestaltet. In seinem letzten Jahr war er als Vizepräsident für mich ein enorm wichtiger Partner. Adrian hat sich seit 2006 in unserem Verwaltungsrat insbesondere für die Bereiche Gesundheit und Sicherheit sowie Nachhaltigkeit eingesetzt und uns zu einem weltweit führenden Unternehmen in diesen Bereichen gemacht. Colin spielte eine wichtige Rolle bei der Ausrichtung unserer Gruppe und brachte stets strategische Weitsicht in unseren Verwaltungsrat ein. Alle drei sind bemerkenswerte Führungspersönlichkeiten, die ihren Beitrag zum Erfolg von Holcim geleistet haben. Sie werden uns fehlen."

Um die Führungsrolle des Verwaltungsrats zu stärken und neue Perspektiven für die Zukunft des Unternehmens einzubringen, werden Leanne Geale und Ilias Läber als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Die Biographien der beiden Kandidaten sind in der Einladung zur Generalversammlung und auf www.holcim.com/AGM zu finden.

Beat Hess: "Ich bin sehr erfreut über die ausgewiesenen Führungspersönlichkeiten, die unserem Verwaltungsrat beitreten und freue mich auf ihre aktiven Beiträge zur langfristigen Wertschöpfung für alle Stakeholder von Holcim."

