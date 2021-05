home24 SE: home24 beschleunigt Wachstum in Q1 2021 weiter: 72% mehr Auftragseingänge und 64% höherer Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal - positive bereinigte EBITDA-Marge trotz hoher Investitionen

home24 beschleunigt Wachstum in Q1 2021 weiter: 72 % mehr Auftragseingänge und 64 % höherer Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal - positive bereinigte EBITDA-Marge trotz hoher Investitionen

* home24 zeigte starkes währungsbereinigtes Wachstum der Auftragseingänge von 72 % in Q1 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

* Die Umsatzerlöse beliefen sich in Q1 2021 auf 159 Millionen Euro, was im Jahresvergleich einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 64 % entspricht

* Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich in Q1 2021 gegenüber Vorjahr um 4 %-punkte auf +0,4 %

* Auch im April weiterhin positives Momentum: Auftragseingänge stiegen um mehr als 30 % im Vergleich zum April 2020 - dem ersten Monat, in dem die Online-Nachfrage im Zusammenhang mit COVID-19 einen ersten großen Schub verzeichnete

Berlin, 11. Mai 2021 - Die home24 SE ("home24", das "Unternehmen") hat in Q1 2021 das profitable Wachstum weiter beschleunigt. Die Fortsetzung des positiven Trends im Vergleich zum Vorjahr zeigt die zunehmende Entkopplung der aktuellen Geschäftsentwicklung des Unternehmens von der COVID-19-Krise: Die Veränderung des Kundenverhaltens und die Verschiebung vom Offline- zum Onlinehandel dauern an und schaffen die Voraussetzungen für home24, sich als eine der erfolgreichsten Home & Living E-Commerce-Plattformen zu etablieren. Ab Mitte März 2020 hatte es für home24 erstmals einen starken Schub in Folge des ersten Lockdowns gegeben.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen die Auftragseingänge in Q1 2021 währungsbereinigt um 72 %. Ein großer Teil der Auftragseingänge aus Q1 2021 wird aufgrund strukturell längerer Beschaffungszeiten in der gesamten Branche erst in den Folgemonaten ausgeliefert und sich dann auch erst auf den Umsatz auswirken. Dieses positive Momentum hält weiter an: Im April 2021 erhöhten sich die Auftragseingänge um mehr als 30 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist ein Signal für einen nachhaltigen Trend, weil im April 2020 erstmals Pandemie-Sondereffekte beobachtet werden konnten, was zu einem starken Anstieg des Auftragseingangs führte. Während der ersten Lockdown-Phase im April 2020 war der Auftragseingang um 74 % gewachsen.

home24 erzielte in Q1 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 159 Millionen Euro, die gegenüber Q1 2020 einem währungsbereinigtem Wachstum von 64 % entsprechen. Einschließlich der Währungseffekte stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 55 % an. In Europa erhöhte er sich verglichen mit Q1 2020 um 68 % auf 133 Millionen Euro (Vorjahr: 79 Millionen Euro). In Brasilien wuchs der Umsatz im selben Zeitraum währungsbereinigt um 47 % auf 26 Millionen Euro (Vorjahr: 24 Millionen Euro). Negative Umsatzeffekte ergaben sich durch die pandemiebedingten Schließungen des stationären Handels, der in Brasilien rund 20 % zum Umsatz beisteuert. In Europa verzeichnete das Unternehmen geringfügige Umsatzausfälle vor allem in den Outlets, welche Retouren vermarkten.

Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich in Q1 2021 gegenüber dem Vorjahr um 4 %-Punkte auf +0 %. Das entspricht einem bereinigten EBITDA von 0,6 Millionen Euro. Diese Verbesserung in der Profitabilität gelang, obwohl das erste Quartal bei home24 strukturell von saisonal erhöhten Kundenakquisitionskosten geprägt ist.

home24 verfügt infolge des erfolgreichen Börsengangs ihres brasilianischen Tochtergesellschaft "Mobly" im Februar und einer Kapitalerhöhung in Europa im Dezember 2020 über genügend finanzielle Mittel, um ihre Marktposition sowohl in Europa als auch in Brasilien kontinuierlich weiter auszubauen. Zum 31. März 2021 belief sich die Cash-Position der Gruppe auf 205 Millionen Euro.

"In den ersten drei Monaten 2021 haben wir unsere Position im attraktiven Marktumfeld des Online-Möbelhandels weiter ausbauen können und das höchste Umsatzwachstum eines Quartals in den letzten sechs Jahren verzeichnet. Unsere Ergebnisse beweisen zum einen, dass Kunden unser Angebot immer mehr lieben lernen und sind zum anderen Beleg für die profitable Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells - trotz weiterhin spürbarer, operativer Herausforderungen infolge der COVID-19-Pandemie. Unsere Wachstumsdynamik verdeutlicht auch ein Blick auf unseren Kundenstamm: Zum Quartalsende haben 2,4 Millionen aktive Kunden auf unserer Plattform bestellt - das sind 55 % mehr als zum Vorjahreszeitpunkt", sagt Marc Appelhoff, Vorstandsvorsitzender von home24.

home24 bestätigt zunächst die bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2021 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 20 % bis 40 % und einer bereinigten EBITDA-Marge in der Spanne von 0 % bis 2 %. Aufgrund der weiter bestehenden Unsicherheit für den restlichen Jahresverlauf im Kontext der COVID-19-Pandemie hält das Unternehmen diesen Korridor weiterhin für angemessen.

Die wichtigsten Kennzahlen der Gruppe im Überblick

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Einheit Q1 Q1 Verände-

2021 2020 rung

Bruttoauftragswert in EUR 259,9 158,2 64%

Mio.

Wachstum des Bruttoauftragswerts unter in % 72% 12% 60pp

konstanter Währung

Anzahl Bestellungen in Tsd. 983 623 58%

Durchschnittlicher Bestellwert in EUR 264 254 4%

Anzahl aktive Kunden (zum 31.03.2021) in Tsd. 2.397 1.549 55%

Finanzielle Leistungsindikatoren Einheit Q1 Q1 Verände-

2021 2020 rung

Umsatzerlöse in EUR 159,0 102,6 55%

Mio.

Umsatzwachstum unter konstanter Währung in % 64% 14% 50pp

Bruttoergebnismarge in % 45% 46% -1pp

Ergebnisbeitragsmarge in % 29% 28% 1pp

Bereinigte EBITDA-Marge in % 0.4% -3.4% 3.8pp

Cashflow aus der betrieblichen in EUR -9,7 2,4 >-100%

Tätigkeit Mio.

davon Veränderung des in EUR -6,7 6,9 >-100%

Nettoumlaufvermögens Mio.

Cashflow aus der Investitionstätigkeit in EUR -2,8 -2,4 17%

Mio.

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in EUR 119,7 -2,1 >-100%

Mio.

Zahlungsmittel und in EUR 205,4 43,1 >100%

Zahlungsmitteläquivalente (zum Mio. 31.03.2021)

Über home24 home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ( ISIN DE000A14KEB5 ). Die Aktie von "Mobly" wird am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt ( ISIN BRMBLYACNOR5 ). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

