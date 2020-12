home24 SE: home24 bestätigt starke Auftragseingänge im November, steigt in den deutschen SDAX-Index auf und bereitet eine mögliche Börsennotierung seines brasilianischen Geschäfts vor

home24 bestätigt starke Auftragseingänge im November, steigt in den deutschen SDAX-Index auf und bereitet eine mögliche Börsennotierung seines brasilianischen Geschäfts vor

* Der Auftragseingang und die Rentabilitätsdynamik im November entwickelten sich weiterhin positiv und im Rahmen der kürzlich angehobenen Prognose für das Geschäftsjahr 2020.

* Die home24-Aktie wird zum 21. Dezember 2020 aufgrund der Entwicklung im Jahr 2020 in den SDAX-Index der Deutschen Börse aufgenommen.

* Mobly S.A., die brasilianische Tochtergesellschaft von home24, reicht heute vorbereitende Dokumentationen für einen möglichen Börsengang in Brasilien in 2021 ein.

Berlin, 4. Dezember 2020 - home24 SE ("home24", das "Unternehmen") bestätigt für den November sowohl starke Auftragseingänge als auch Rentabilitätsverbesserungen, die der kürzlich angehobenen Prognose für das Geschäftsjahr 2020 entsprechen (home24 hatte kürzlich seinen finanziellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 auf ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum in einer Spanne von 38 % bis 42 % und eine bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 2 % bis 4 % angepasst). Getragen wurde das Wachstum im November von einem erfolgreichen "Best Month", den home24 rund um den Black Friday in Europa ausgerufen hatte. Da sich die Verbraucher auf die anstehenden Festtage vorbereiten, waren die fünf meistverkauften Artikel in diesem Jahr Esszimmerstühle.

Die anhaltend starke Kursentwicklung der home24-Aktie und die daraus resultierende gestiegene Marktkapitalisierung sowie Liquidität des Streubesitzes in den letzten Quartalen, wurde von der Deutschen Börse gewürdigt. Zum 21. Dezember 2020 wird home24 in den SDAX-Index der Deutschen Börse aufgenommen.

"Wir blicken zuversichtlich auf die enormen Marktchancen im Home & Living E-commerce. Deshalb erhöhen wir unsere Wachstumsambitionen und stellen gleichzeitig die strukturelle Profitabilität unseres Geschäftsmodells unter Beweis. Es freut uns, dass sich unsere Fortschritte beginnen auszuzahlen und zur Aufnahme in den deutschen SDAX geführt haben. Dies ist vor allem ein Beleg für die großartige Arbeit des gesamten home24-Teams und unserer Partner", so Marc Appelhoff, CEO von home24.

Das Unternehmen verfolgt weiterhin mögliche Optionen, um seine Bilanzstruktur zu stärken und die enormen Potenziale des Home & Living-Markts auszuschöpfen. Dazu gehören auch Kapitalmarktoptionen in Brasilien für die Tochtergesellschaft Mobly S.A.. home24 betreibt das Geschäft auf dem brasilianischen Markt unter der Marke "Mobly" durch ihre Tochtergesellschaft Mobly S.A.. Um eine mögliche, zukünftige Börsennotierung vorzubereiten, reicht Mobly S.A. heute erste erforderliche Unterlagen ein. Aufgrund der brasilianischen Kapitalmarktvorschriften wäre Februar 2021 das früheste Zeitraum für einen möglichen IPO. Die finanziellen Mittel aus einem potentiellen brasilianischen Börsengang würden in erster Linie dazu verwendet, die Wachstumsstrategie in Lateinamerika unabhängig von der Finanzierung durch die home24 SE zu beschleunigen.

Über home24

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikeln, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ( ISIN DE000A14KEB5 ). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com.

Mitteilende Person beim Emittenten: Anne Gaida Senior Communications Manager +49 30 201 632 941 6

Pressekontakt: Anne Gaida anne.gaida@home24.de

Investoren Anfragen: Philipp Steinhäuser ir@home24.de

Rechtlicher Hinweis:

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

E-Mail: ir@home24.de

ISIN: DE000A14KEB5

ISIN: DE000A14KEB5

WKN: A14KEB

