DGAP-News: home24 SE: home24 eröffnet in Genf ersten Showroom im französischsprachigen Raum (deutsch)

home24 eröffnet in Genf ersten Showroom im französischsprachigen Raum

* home24 eröffnet am 12. Februar seinen zweiten Showroom in der Schweiz in Genf.

* Der Showroom liegt in einer hochfrequentierten und zentral gut erreichbaren Gegend, in der Rue de la Tour-Maîtresse.

* Bewährte Showroom-Strategie zur Steigerung der Online-Konvertierungsraten bei gleichzeitig profitablem Offline-Beratungsumsatz wird fortgesetzt.

BERLIN, 11. Februar 2022 - home24, einer der führenden Online-Anbieter im Bereich Home & Living, eröffnet am 12. Februar einen neuen Showroom in der Innenstadt von Genf. Die Ausstellungsfläche in der Rue de la Tour-Maîtresse 7 befindet sich zwischen den beiden Haupteinkaufsstraßen Genfs in einer hochfrequentierten Lage. Der Genfer Showroom ist der erste seiner Art im französischsprachigen Raum und der insgesamt zehnte in der DACH-Region.

"In der Schweiz verzeichnen wir eine anhaltende starke Nachfrage nach unserem Angebot. Zudem ist unser Showroom in Zürich seit seiner Eröffnung 2018 ein voller Erfolg, sowohl auf kommerzieller Ebene als auch durch direktes Feedback unserer Kundinnen und Kunden. Die Expansion in der Schweiz ist daher nur folgerichtig", sagt Marc Appelhoff, CEO von home24. "Genf ist durch seine hohe Kaufkraft und die Grenznähe zu Frankreich ein attraktiver Standort. Wir freuen uns insbesondere darauf, endlich und erstmalig unserer französischsprachigen Kundschaft einen offline Berührungspunkt mit unserer Marke zu bieten sowie unser Sortiment greifbarer und erlebbarer zu machen."

Auf ca. 350m² verteilt auf zwei Etagen finden Kundinnen und Kunden dort künftig ein breites Sortiment an Bestsellern, Markenprodukten und Eigenmarken. Die Produkte können vor Ort begutachtet und ausprobiert werden, eine Vielzahl an Stoff- und Ledermustern gibt eine genaue Vorstellung von Aussehen, Haptik und Qualität. Bei Bedarf stehen ausgebildete Einrichtungsexpertinnen und -experten für eine individuelle, kostenlose Beratung zur Verfügung und fertigen auf Wunsch 3D-Pläne und Konzepte an. Ihre Bestellung können Kundinnen und Kunden direkt im Showroom vornehmen oder zu einem späteren Zeitpunkt online über www.home24.ch/fr/.

Die Showrooms sind seit langer Zeit ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie von home24. Der Onlinehändler schafft durch die Ausstellung seiner Produkte und den direkten Austausch vor Ort eine persönliche Anlaufstelle, bei der zielgerichtet auf Wünsche der Kundschaft eingegangen werden kann, und stärkt gleichzeitig die Sichtbarkeit und das Vertrauen in die Marke. Home24 etabliert sich damit als verlässlicher und inspirierender Anbieter im Home & Living-Markt und investiert in ein zukunftsgerichtetes, profitables Wachstum. Neben dem neu eröffneten Showroom in Genf betreibt home24 aktuell neun weitere Showrooms in Zürich, Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart und Wien.

ÜBER HOME24

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 150.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte ab einem Bestellwert von 30 Euro - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ( ISIN DE000A14KEB5 ). Die Aktie von "Mobly" wird am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt ( ISIN BRMBLYACNOR5 ). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com.

PRESSEKONTAKT: Fiona Kleinert Communications Manager +49 30 2016 329 418 fiona.kleinert@home24.de

RECHTLICHER HINWEIS:

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

