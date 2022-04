DGAP-News: home24 SE: home24 schließt den Erwerb der Butlers-Gruppe erfolgreich ab (deutsch)

home24 SE: home24 schließt den Erwerb der Butlers-Gruppe erfolgreich ab

HOME24 SCHLIESST DEN ERWERB DER BUTLERS-GRUPPE ERFOLGREICH AB

Berlin, 4. April 2022 - Die home24 SE ("home24") hat die Übernahme der Butlers-Gruppe ("Butlers") am 1. April 2022 erfolgreich abgeschlossen, nachdem die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich den Erwerb genehmigt haben. home24, einer der führenden Online-Anbieter im Bereich Home & Living, erweitert durch die Akquisition seine Eigenmarkenkompetenz vor allem in den Bereichen Heimtextil, Dekoration und Tischwaren. Über die 100 Butlers-Filialen in der DACH-Region und 32 weiteren im übrigen Europa erhält home24 Zugang zu etwa 40 Millionen Besucherinnen und Besuchern jährlich.

Das Sortiment von Butlers ist bereits auf der Plattform von home24 eingebunden und kann dort erworben werden. Am 2. April eröffnete zudem die erste Butlers-Filiale mit einem integrierten home24-Showroom in Berlin.

ÜBER HOME24 home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 150.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke 'Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit 100 Filialen in der DACH-Region und weiteren 32 im übrigen Europa. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ( ISIN DE000A14KEB5 ). Die Aktie von Mobly wird am am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt ( ISIN BRMBLYACNOR5 ). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com.

PRESSEKONTAKT: Fiona Kleinert Communications Manager +49 30 2016 329 418 fiona.kleinert@home24.de

RECHTLICHER HINWEIS: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

