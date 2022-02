DGAP-News: home24 SE: home24 startet erstmals Werbekampagne mit Butlers-Produkten (deutsch)

home24 SE: home24 startet erstmals Werbekampagne mit Butlers-Produkten

HOME24 STARTET ERSTMALS WERBEKAMPAGNE MIT BUTLERS-PRODUKTEN

* home24 und Butlers demonstrieren mit der Kampagne, wie sich die Sortimente der beiden Einrichtungsspezialisten ergänzen.

* Die Kampagne läuft unter der zentralen Botschaft 'Dein Draußen braucht dich" und setzt ihren Fokus pünktlich zum Frühjahrsbeginn auf Outdoor-Möbel und passende Wohnaccessoires.

* Ab dem 27. Februar erzählen humorvolle Geschichten, wie vernachlässigte Außenbereiche wieder Spaß machen können. Den Schwerpunkt bilden dazugehörige TV-Spots.

Berlin, 24. Februar 2022 - Mit dem Claim 'Dein Draußen braucht dich" läutet home24, einer der führenden Online-Anbieter im Bereich Home & Living, die diesjährige Outdoor-Saison ein. In einer crossmedialen Kampagne zeigt der Einrichtungsexperte, wie vernachlässigte Außenbereiche vom Lost Place wieder zum Wohlfühlort werden. 'Ziel der Kampagne ist es, home24 über ungesehene und überraschende Kurzgeschichten positiv in unserer Zielgruppe zu verankern und die Lust zu wecken, den eigenen Outdoor-Bereich mit neuen Möbeln und Wohnaccessoires von home24 fit für die Draußen-Saison zu machen", sagt Sascha Vitzthum, CMO bei home24.

Dafür setzt die Kampagne auf Kontraste und bedient sich Genre-Klischees aus der Filmwelt: So wird eine vernachlässigte Terrasse zum Lost Place mit Horror-Potenzial und die Unordnung auf dem Balkon ist der Gegner in einem Western-Duell - das Ganze mit Humor und viel Augenzwinkern. 'In den Spots blicken die Darstellerinnen und Darsteller mit Entsetzen auf ihren trostlosen Outdoor-Bereich. Dunkle Bilder und schaurige Musik spielen in überspitzter Weise auf einen Anblick an, den viele kennen, wenn sie sich nach langer Winterpause wieder mit ihrem Garten oder Balkon beschäftigten", erklärt Corinna Nachtigall, Brand Director bei home24. 'Mit der Botschaft ,Dein Draußen braucht dich' machen wir unsere Kundinnen und Kunden zu Heldenfiguren, die ihre vergessenen Außenbereiche mithilfe von home24 zurückerobern."

Bei home24 steht seit jeher die Mission im Vordergrund, den Kundinnen und Kunden ein vollumfängliches Shoppingerlebnis zu ermöglichen. Dafür setzt der Online-Möbelhändler auf ein breites, kuratiertes Angebot mit aktuell mehr als 150.000 Produkten und steht dabei beratend sowie inspirierend zur Seite. Durch den Kauf der Lifestyle-Marke Butlers baut home24 sein Sortiment weiter aus und führt seine Wachstumsstrategie im Home & Living-Markt fort. Als eine erste gemeinsame Maßnahme zeigt die Kampagne Produkte aus dem Sortiment beider Einrichtungsspezialisten.

Die Kampagne ist im TV sowie in den Digitalkanälen und sozialen Netzwerken zu sehen. Neben Deutschland läuft die Kampagne ab dem 27. Februar auch in der Schweiz und Österreich. Hinter der kreativen Idee der TV-Spots steht die Konzepterin Lisa Reissner, die anschließende Produktion übernahmen The ShackDMC und Sirensrock aus Hamburg. Regie führte Caspar-Jan Hogerzeil.

ÜBER HOME24 home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 150.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte ab einem Bestellwert von 30 Euro - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ( ISIN DE000A14KEB5 ). Die Aktie von "Mobly" wird am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt ( ISIN BRMBLYACNOR5 ). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com

