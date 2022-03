home24 SE: home24 wächst 2021 profitabel mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 27 % und einer positiven bereinigten EBITDA-Marge

HOME24 WÄCHST 2021 PROFITABEL MIT EINEM WÄHRUNGSBEREINIGTEN UMSATZWACHSTUM VON 27 % UND EINER POSITIVEN BEREINIGTEN EBITDA-MARGE

* Geschäftsbericht für 2021 bestätigt die vorläufigen Finanzzahlen:

* Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 27 % auf 615,5 Millionen Euro.

* Positives bereinigtes EBITDA liegt bei 1,4 Millionen Euro.

* Die liquiden Mittel umfassen zum Jahresende 131 Millionen Euro und liegen damit 28 Millionen über dem Vorjahreswert.

* Ausblick 2022:

* Angesichts von Unsicherheiten durch Inflation, Lieferketten und Konsumentenstimmung plant home24 aktuell mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum in einem Korridor von +2 % bis +17 % und einer bereinigten EBITDA-Marge von +1 % bis +5 %.

* Übernahme von Butlers und die Entwicklung eines kuratierten Marktplatzes als wichtigste Eckpfeiler, um unabhängig von den Marktschwankungen, die Marktposition zu stärken und ein besseres Angebot für die Kundinnen und Kunden zu schaffen.

Berlin, 31. März 2022 - Im heute veröffentlichten Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2021 bestätigt die home24 SE ('home24", das 'Unternehmen") die vorläufigen Finanzzahlen. Der Umsatz des Unternehmens lag im zurückliegenden Jahr bei 615,5 Millionen Euro, was ein währungsbereinigtes Wachstum von 27 % bedeutet. Dabei erwirtschaftete das europäische Segment 501,4 Millionen Euro und erreichte ein Wachstum von 29 %. Brasilien kam mit einem Umsatz von 114,2 Millionen Euro auf währungsbereinigte 21 % Wachstum. Zwar hat sich das Wachstum durch eine Normalisierung der Nachfrage und aufgrund der hohen Wachstumsraten des Vorjahres im Jahresverlauf verlangsamt, aber auch im vierten Quartal des Geschäftsjahres erzielte home24 weiterhin stabile Umsätze im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDA beläuft sich auf 1,4 Millionen Euro, entsprechend einer Marge von 0 %. home24 konnte damit seine Kernprofitabilität trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds, unter anderem bedingt durch die COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf Frachtkosten und Lieferketten, beibehalten. Ein weiteres Ziel für 2021 war die Steigerung des positiven Einkaufserlebnis für Kundinnen und Kunden. Insbesondere durch eine Verbesserung der Warenverfügbarkeit in den Zentrallagern konnten Bestellungen schneller und verlässlicher ausgeliefert werden und haben für eine stärkere Unabhängigkeit bei globalen Verzögerungen und Engpässen gesorgt. Gleichzeitig hat das Unternehmen mit der Übernahme des Wohnaccessoires-Experten Butlers zum 1. April 2022 und dem kuratierten Marktplatz für Dritthändler ab Sommer 2022 strategische Impulse für zukünftiges Wachstum gesetzt. Finanzieller Ausblick Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Unternehmen ein angespanntes Marktumfeld mit verstärkter Volatilität. Während der COVID-19-Pandemie hat home24 viele Neukundinnen und -kunden von den Vorteilen und dem Komfort des Online-Möbelkaufs überzeugen können. Gleichzeitig gehen mit der Pandemie aber auch schwer planbare Auswirkungen wie weiterhin hohe Frachtkosten und gestörte Lieferketten einher, die home24 auch in diesem Jahr begleiten werden. Die aktuellen geopolitischen Spannungen schlagen sich zudem auf Rohstoff- und Energiepreise sowie die Lebenshaltungskosten nieder und dürften die Konsumentenstimmung dämpfen. Das Unternehmen wird deswegen im laufenden Geschäftsjahr gesteigerten Wert auf die Beibehaltung der Kernprofitabilität gegenüber dem Umsatzwachstum legen und gleichzeitig den bisherigen Ansatz zur Kundengewinnung fortführen. Positiv wird sich die anstehende Übernahme von Butlers auswirken: Durch diesen strategischen Schritt gewinnt home24 Zugang zu 40 Millionen Besucherinnen und Besuchern jährlich. Damit wird sich das Unternehmen auf direkt beeinflussbare Faktoren wie Sortimentserweiterung, Eigenmarkenkompetenz und Marktpositionierung konzentrieren. Auch die Investition in einen kuratierten Marktplatz für Dritthändler ist Bestandteil dieser Strategie, mit der sich home24 weiteres Wachstumspotenzial erschließt. Auf Basis der im ersten Quartal sichtbar abgeschwächten Marktnachfrage und der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren wird die Prognose weit gefasst und im Jahresverlauf weiter spezifiziert. home24 plant aus heutiger Sicht für das Geschäftsjahr 2022 mit währungsbereinigten Umsatzwachstumsraten von +2 % bis +17 % und einer bereinigte EBITDA-Marge von +1 % bis +5 %. Stärkung der Marktposition im Fokus'Das vergangene Jahr war erneut von Herausforderungen geprägt, in dem wir abermals mit Einschränkungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert waren. Dennoch hat home24 auch in diesem Jahr gezeigt, dass unser Geschäftsmodell und unsere Strategie diesen Zeiten gewachsen sind, denn es ist uns gelungen erneut profitabel zu wachsen - auch unter Anbetracht dessen, dass der Home & Living-Markt in Deutschland zurückgegangen ist. Zudem konnten wir die Zahl unserer aktiven Kundinnen und Kunden auf 2,3 Millionen erhöhen. Unser Jahresergebnis unterstreicht, dass der Online-Kauf von Home & Living-Produkten gegenüber dem stationären Handel weiter Marktanteile gewinnt und wir einen attraktiven Service und bedeutenden Mehrwert für unsere Kundschaft bieten", sagt Marc Appelhoff, CEO von home24. "Unabhängig von den Marktunsicherheiten konzentrieren wir uns darauf, unsere Marktposition zu stärken und ein stetig besseres Produkt- und Serviceangebot für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen. Die Übernahme von Butlers und die Entwicklung eines kuratierten Marktplatzes bilden die wichtigsten Eckpfeiler dieser Strategie. Wir sehen uns gut aufgestellt, unser Unternehmen auch angesichts der aktuellen Spannungen weiterzuentwickeln und dabei einen nachhaltigen Wachstumspfad weiterzuverfolgen."

DIE WICHTIGSTEN GESCHÄFTSZAHLEN IM ÜBERBLICK

Finanzielle Leistungsindikatoren Einheit 2021 2020 Verände- rung Umsatzerlöse in EUR 615,5 419,9 25 % Mio. Umsatzwachstum unter konstanter Währung in % 27 % 42 % -15pp Bruttoergebnismarge in % 43 % 46 % -3 pp Ergebnisbeitragsmarge in % 27 % 29 % -2 pp Bereinigte EBITDA-Marge in % 0 % 3 % -3 pp Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit in EUR -63,1 32,0 >- 100 Mio. % Cashflow aus der Investitionstätigkeit in EUR -20,0 -11,4 75 % Mio. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in EUR 110,4 37,4 >100 % Mio. Zahlungsmittel und in EUR 131,1 103,1 27 % Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Mio. Periode Nichtfinanzielle Ein- 2021 2020 Verände- Leistungsindikatoren heit rung Anzahl Bestellungen in 3.298 3.243 2 % Tsd. Durchschnittlicher Bestellwert in EUR 261 235 11 % Anzahl aktiver Kunden (zum 31. in 2.276 2.174 5 % Dezember) Tsd. Mitarbeiter (zum 31. Dezember) Anzahl 2.084 1.759 18 %

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 150.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke 'Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ( ISIN DE000A14KEB5 ). Die Aktie von Mobly wird am am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt ( ISIN BRMBLYACNOR5 ).

MITTEILENDE PERSON BEIM EMITTENTEN: Fiona Kleinert Communications Manager +49 30 2016 329 418

PRESSEKONTAKT: Fiona Kleinert fiona.kleinert@home24.de

INVESTOREN ANFRAGEN: Philipp Steinhäuser ir@home24.de

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: home24 SE Greifswalder Straße 212-213 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 - 609880019 Fax: +49 30 - 2016329499 E-Mail: ir@home24.de Internet: www.home24.com

ISIN: DE000A14KEB5

WKN: A14KEB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1316243

