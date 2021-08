home24 SE: home24 wächst auch in Q2 2021 weiterhin stark und steigert Umsatz um 41 % im Vergleich zum Vorjahresquartal - bis Ende 2023 wird 1 Mrd. Euro Umsatz angestrebt

home24 wächst auch in Q2 2021 weiterhin stark und steigert Umsatz um 41 % im Vergleich zum Vorjahresquartal - bis Ende 2023 wird 1 Mrd. Euro Umsatz angestrebt

* home24 wächst weiter stark: In Q2 2021 stieg der Umsatz währungsbereinigt um 41 % auf 166 Millionen Euro - nach bereits 49 % Wachstum in Q2 2020.

* Im ersten Halbjahr 2021 erhöhte sich der Umsatz auf 325 Millionen Euro, was im Jahresvergleich einem währungsbereinigten Wachstum von 52 % entspricht.

* Die bereinigte EBITDA-Marge blieb in Q2 2021 positiv bei 2,5 % und in H1 2021 bei 1,4 %, im Einklang mit der Strategie erhöhter Investitionen in weiteres Wachstum.

* Ausblick 2021: Umsatzentwicklung in der oberen Hälfte der bisherigen Prognose erwartet, mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 28 % bis 38 % (zuvor 20 % bis 40 %) bei bereinigter EBITDA-Marge in der Spanne von 0 % bis +2 % (unverändert).

* Seit dem Börsengang ist home24 nun von Q2 2018 bis Q2 2021 währungsbereinigt im Schnitt 39 % pro Jahr gewachsen.

* Bis zum Q4 2023 strebt home24 die Umsatzmarke von 1 Mrd. Euro auf Jahresbasis an.

Berlin, 10. August 2021 - Die home24 SE ("home24", das "Unternehmen") setzt ihren starken Wachstumspfad in Q2 2021 weiter fort. Auch nach der Wiedereröffnung des stationären Handels bleibt die Wachstumsdynamik auf einem anhaltend hohen Niveau. Nach Jahren kontinuierlicher Profitabilitätsverbesserungen kombiniert mit starkem Wachstum erhöht home24 nun seine Wachstumsinvestitionen gezielt und nutzt damit das enorme Marktpotenzial, das sich durch die weiterhin steigende Online-Nachfrage im Home & Living-Bereich bietet.

Im zurückliegenden Quartal steigerte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal währungsbereinigt um 41 % auf 166 Millionen Euro. Dabei war Q2 2020 mit einer währungsbereinigten Wachstumsrate von 49 % im Vergleich zum Vorjahresquartal bereits von sehr starkem Wachstum geprägt. In Q2 2021 trugen beide Unternehmenssegmente gleichermaßen zum Wachstum bei: In Europa stieg der Umsatz auf 138 Millionen Euro (Vorjahr: 97 Millionen Euro), was einem währungsbereinigten Wachstum von 42 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In Brasilien wuchs der Umsatz im selben Zeitraum währungsbereinigt um 39 % auf 28 Millionen Euro (Vorjahr: 22 Millionen Euro).

Für das erste Halbjahr 2021 summieren sich die Umsatzerlöse damit auf 325 Millionen Euro (Vorjahr: 222 Millionen Euro), was im Jahresvergleich einem währungsbereinigten Wachstum von 52 % entspricht. Inklusive Fremdwährungseffekt stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47 %. Dieses Umsatzwachstum wurde vor allem durch eine deutliche Steigerung der aktiven Kunden um 37 % auf 2,4 Millionen erreicht. home24 investiert weiterhin in Kundenakquise, um das positive Momentum weiter zu nutzen. Die bereinigte EBITDA-Marge blieb dabei stabil bei 2,5 % in Q2 2021 und bei 1,4 % in H1 2021. Damit befindet sich das Unternehmen im avisierten Zielkorridor für 2021 von 0 % bis 2 % bereinigter EBITDA-Marge und verfolgt erfolgreich die Strategie, den zusätzlich erwirtschafteten Deckungsbeitrag in weiteres Unternehmenswachstum zu investieren. Insgesamt weist home24 nun drei Halbjahre in Folge und somit seit dem ersten Halbjahr 2020 ein positiv bereinigtes EBITDA aus.

Infolge des starken ersten Halbjahres 2021 und basierend auf den bisher erzielten Auftragseingängen und Ergebnissen erwartet home24 einen Jahresumsatz in der oberen Hälfte der bisherigen Guidance. Das Unternehmen rechnet nun für das Gesamtjahr 2021 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstums in einer Größenordnung von 28 % bis 38 % (zuvor 20 % bis 40 %). Darüber hinaus geht das Unternehmen unverändert davon aus, im Gesamtjahr 2021 eine bereinigte EBITDA-Marge in der Spanne von 0 % bis 2 % zu erreichen.

"Hinter home24 liegt ein bemerkenswertes Halbjahr, das von anhaltend starkem Wachstum geprägt war. Die aktuellen Ergebnisse bestätigen uns in unserer Strategie. Der zurückliegende Ausbau von Logistik- und Lagerkapazitäten sowie innovativer Technologie-Lösungen sind das Fundament unseres Erfolgs. Im stürmischen Wachstum der letzten Quartale hat die home24-Plattform ihren Härtetest bestanden und bewiesen, dass sie die erhöhte Nachfrage stemmen kann", sagt Marc Appelhoff, Vorstandsvorsitzender von home24. "Hinzu kommt, dass die Bereitschaft, Möbel online zu kaufen, spürbar zugenommen hat. Wir haben im ersten Halbjahr so viele aktive Kundinnen und Kunden verzeichnet wie noch nie zuvor. Für uns ist das der beste Beweis, dass unsere Neukunden auch nach Öffnung des stationären Handels weiterhin aktiv bleiben. Gleichzeitig haben auch die Bestellungen in diesem Zeitraum zugenommen. Da wir zudem kontinuierlich unser Angebot und unser Service-Versprechen in allen unseren Märkten verbessern, sind wir sehr optimistisch, uns auch in den nächsten Jahren stärker als der Markt zu entwickeln. Unser Ziel ist es, bis Ende 2023 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz auf Jahresbasis zu erwirtschaften."

Um zukünftiges Wachstum zu gewährleisten und den Kundinnen und Kunden weiterhin das bestmögliche Shoppingerlebnis zu bieten, investiert home24 in den Ausbau seines kuratierten Sortiments sowie in eine Erweiterung seines Showroom-Konzepts, als Kundenakquise Kanal sowie um die Marke erlebbarer zu machen. Ein verstärkter Fokus wird zudem auf der Internationalisierung liegen, um in den europäischen Märkten außerhalb der DACH-Region eine entscheidende Größe zu erreichen.

Die wichtigsten Kennzahlen der Gruppe im Überblick

Nichtfinanzielle Ein- H1 H1 Verän- Q2 Q2 Verän-

Leistungsindikatoren heit 2021 2020 de-run- 2021 2020 derung

g

Bruttoauftragswert in 474,2 345,7 37% 214,6 187,6 14%

EUR [16%

Mio. LFL1]

Wachstum des in % 42% 39% 3pp 16% 72% -56pp

Bruttoauftragswerts [18% unter konstanter LFL1] Währung

Anzahl Bestellungen in 1.801 1.466 23% 819 849 -4%

Tsd.

Durchschnittlicher in 263 236 12% 262 221 19%

Bestellwert EUR

Anzahl aktiver in 2.419 1.768 37% 2.419 1.768 37%

Kunden (zum 30. Tsd. Juni)

Mitarbeiter (zum 30. An- 1.804 1.497 21% 1.804 1.497 21%

Juni) zahl

Finanzielle Ein- H1 H1 Verän- Q2 Q2 Verän-

Leistungsindikatoren heit 2021 2020 de-run- 2021 2020 derung

g

Umsatzerlöse in 325,1 221,7 47% 166,1 119,1 39%

EUR Mio.

Umsatzwachstum unter in % 52% 31% 21pp 41% 49% -8pp

konstanter Währung

Bruttoergebnismarge in % 44% 46% -2pp 43% 46% -3pp

Ergebnisbeitragsmar- in % 28% 28% 0pp 26% 28% -2pp

ge

Bereinigte in % 1% 3% -2pp 2% 8% -6pp

EBITDA-Marge

Cashflow aus der in -48,5 11,8 >-100% -38,9 9,4 >-100%

betrieblichen EUR Tätigkeit Mio.

davon Veränderung in -49,4 8,4 >-100% -42,8 1,4 >-100%

des EUR Nettoumlaufvermögens Mio.

Cashflow aus der in -6,1 -4,8 27% -3,2 -2,4 33%

Investitionstätig- EUR keit Mio.

Cashflow aus der in 116,1 -4,7 >-100% -3,5 -2,6 35%

Finanzierungstätig- EUR keit Mio.

Zahlungsmittel und in 169,7 47,4 >100% 169,7 47,4 >100%

Zahlungsmitteläquiva- EUR lente (zum 30. Juni) Mio. 1 Like-for-Like-Berechnung berücksichtigt strukturell niedrigere Stornoraten aufgrund einer veränderten Logik der Auftragsneuanlage ab Mai 2021

ENDE

Über home24

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte ab einem Bestellwert von 30 Euro - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ( ISIN DE000A14KEB5 ). Die Aktie von "Mobly" wird am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt ( ISIN BRMBLYACNOR5 ). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com.

