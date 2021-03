DGAP-News: Homes & Holiday AG künftig mit Alleinvorstand (deutsch)

Homes & Holiday AG künftig mit Alleinvorstand

^ DGAP-News: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Personalie Homes & Holiday AG künftig mit Alleinvorstand

23.03.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Homes & Holiday AG künftig mit Alleinvorstand

München/Palma de Mallorca, 23. März 2021. Die Homes & Holiday AG ( ISIN: DE000A2GS5M9 ), Spezialist für Ferienimmobilien in Spanien, wird künftig von Gründer Joachim Semrau als Alleinvorstand geführt. Finanzvorstand Philip Kohler ist mit Ablauf seines Vorstandsvertrages und in beidseitigem Einvernehmen aus dem Unternehmen ausgeschieden. Er wird der Gesellschaft in den kommenden Monaten für eine geordnete Übergabe und die Erstellung des Jahresabschlusses beratend zur Verfügung stehen. Aufgrund der derzeitigen Unternehmensgröße wird Joachim Semrau die Aufgaben des CFO im Vorstand übernehmen und von einem Leiter Finanzen mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung unterstützt werden.

Philip Kohler war im Vorfeld des Börsengangs zum Unternehmen gestoßen und seit Anfang 2018 Mitglied des Vorstands. "Philip Kohler hat die Weiterentwicklung der Gruppe mit Tochtergesellschaften in Deutschland und Spanien in eine kapitalmarktfähige Holdingstruktur und anschließenden IPO vorangetrieben. Gemeinsam haben wir seit Ende 2018 die strategische Fokussierung auf die Balearen mit einer signifikanten Anpassung der Kostenstrukturen umgesetzt. Dank dieser Maßnahmen wächst die Gruppe im Kerngeschäft wieder und ist - trotz Corona-Pandemie mit ihren massiven Auswirkungen Tourismus und Reiseaktivitäten - nah am operativen Break-even", erklärte Michael Vogel, Aufsichtsratsvorsitzender der Homes & Holiday AG. "Wir danken Philip Kohler für die Arbeit der vergangenen Jahre und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

Kontakt Homes & Holiday AG // Theresienstraße 21 // 80333 München // https://www.homes-holiday.com

Presse & Bildanfragen Ulrike Eschenbecher // Tel. +49 171 753 26 10 // Tel. +49 89 2880 70 59// ulrike.eschenbecher@homes-holiday.com

Investor Relations & Finanzpresse Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com

Über die Homes & Holiday AG Die Homes & Holiday AG mit Sitz in München hat sich mit ihren Tochtergesellschaften Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft (Porta Mondial/Porta Mallorquina), Ferienvermietung (Porta Holiday) bis Property Management (über externe Dienstleister) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe mit ihren Standorten auf die Balearen, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien.

23.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Homes & Holiday AG Theresienstraße 21 80333 München Deutschland Telefon: +49 89 24 24 22 05 E-Mail: info@homes-holiday.com Internet: www.homes-holiday.de

ISIN: DE000A2GS5M9

WKN: A2GS5M Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1177404

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1177404 23.03.2021

°