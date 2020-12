DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach setzt in der Führungsetage auf gesunde Mischung aus Kontinuität und Wandel (deutsch)

Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach setzt in der Führungsetage auf gesunde Mischung aus Kontinuität und Wandel

Vorstands-Personalia: Susanne Jäger und Albrecht Hornbach für weitere fünf Jahre bestellt - CFO Roland Pelka übergibt am 1. April 2021 an seine Nachfolgerin Karin Dohm

Bornheim bei Landau/Pfalz, 18. Dezember 2020. Die Aufsichtsräte der Hornbach Baumarkt AG sowie der Hornbach Management AG haben in ihren letzten Sitzungen vor dem Jahreswechsel 2020/21 erneut wichtige Weichen für die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung des Konzerns gestellt. Mit der Verlängerung der Vorstandsverträge von Albrecht Hornbach und Susanne Jäger setzen die Aufsichtsgremien auf eine gesunde Mischung aus Kontinuität und Wandel in der Führung der Hornbach-Gruppe.

Der Aufsichtsrat der Hornbach Baumarkt AG verlängerte die Bestellung von Susanne Jäger (55) zum Mitglied des Vorstands über den 30. November 2021 hinaus für weitere fünf Jahre bis zum 30. November 2026. Sie trägt seit dem Jahr 2006 die Vorstandsverantwortung für Sortiment, Eigenmarke, Einkauf, Qualitätssicherung sowie Store Development.

Die Bestellung von Albrecht Hornbach (66) zum Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands der Hornbach Management AG wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft ebenfalls für weitere fünf Jahre bis zum 31. Oktober 2026 verlängert. Albrecht Hornbach wurde im November 2001 Vorstandsvorsitzender der damaligen Hornbach Holding AG. Nach dem Rechtsformwechsel in die Hornbach Holding AG & Co. KGaA übernahm er im Oktober 2015 den Vorsitz des Vorstands der Hornbach Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der KGaA. Er hat die Ressortverantwortung für Bau- und Gartenmärkte (Hornbach Baumarkt AG), Baufachhandel (Hornbach Baustoff Union GmbH) sowie Immobilien (Hornbach Immobilien AG). Albrecht Hornbach ist zudem seit April 2002 Mitglied des Aufsichtsrats der Hornbach Baumarkt AG und seit März 2009 dessen Vorsitzender.

Die Aufsichtsräte der beiden Gesellschaften unterstrichen mit den Vertragsverlängerungen ihre strategische Überzeugung, dass die profunden Erfahrungen und Kompetenzen der langjährigen Vorstandsmitglieder Albrecht Hornbach und Susanne Jäger unverzichtbar für die nachhaltige Entwicklung der Hornbach-Gruppe sind. Gleichzeitig stellten sie mit der Zusammensetzung der Führungspersönlichkeiten in den Vorstandsgremien eine ausgewogene Mischung aus Kontinuität und Wandel sicher.

Mit der Ernennung von Erich Harsch zum Vorsitzenden des Vorstands der Hornbach Baumarkt AG (seit 1. Januar 2020) und der Wahl von Karin Dohm zum künftigen Finanzvorstand (CFO) der Hornbach Baumarkt AG und der Hornbach Management AG wurde und wird das Managementteam durch kompetente, erfahrene und unternehmerisch orientierte Führungskräfte von außen ergänzt.

Finanzvorstand Roland Pelka (63) wird im kommenden Jahr nach fast 25 Jahren Vorstandsverantwortung bei Hornbach in den Ruhestand gehen und mit Zustimmung des Aufsichtsrats seine Mandate zum 31. März 2021 niederlegen. Die Nachfolge als CFO sowohl der Hornbach Baumarkt AG als auch der Hornbach Management AG tritt ab 1. April 2021 Karin Dohm (48) an. Wie bereits gemeldet, war sie im September 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum neuen Vorstandsmitglied beider Gesellschaften bestellt worden. In der dreimonatigen Übergangsphase soll die bestmögliche Einarbeitung von Karin Dohm in das Finanzressort gewährleistet werden. In den Verantwortungsbereich des Finanzvorstands fallen Finanzen, Rechnungswesen und Steuern, Controlling, Risikomanagement, Loss Prevention, Group Communications sowie Revision, Recht und Compliance.

Die Hornbach Management AG ist die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Hornbach Holding AG & Co. KGaA. Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin führt die Geschäfte der KGaA und vertritt diese gegenüber Dritten. Die Hornbach Familien-Treuhandgesellschaft mbH hält sämtliche Aktien an der Hornbach Management AG.

