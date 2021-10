DGAP-News: HPS Home Power Solutions gibt Teilnahme am World Hydrogen Congress sowie der Messe &

HPS Home Power Solutions gibt Teilnahme am World Hydrogen Congress sowie der Messe „The smarter E Europe' bekannt

HPS Home Power Solutions gibt Teilnahme am World Hydrogen Congress sowie der Messe "The smarter E Europe" bekannt

Berlin, 04. Oktober 2021 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), Anbieter von picea, dem weltweit ersten Solar-Wasserstoff-Speicher für das Eigenheim zur netzunabhängigen und CO2-freien Stromversorgung, wird im Oktober an zwei der wichtigsten internationalen Veranstaltungen für Wasserstoff-, Speichertechnologien und Solarenergie teilnehmen. In der Woche 4.-8. Oktober finden direkt nacheinander der World Hydrogen Congress 2021 in Amsterdam und die Messe The smarter E Europe in München statt.

Der Gründer und Geschäftsführer von HPS, Zeyad Abul-Ella, nimmt beim World Hydrogen Congress an der Podiumsdiskussion "Hydrogen as a solution for regionalised energy planning & home heating sector" teil und zeigt auf, welche Lösungen der Solar-Wasserstoff-Speicher picea bietet.

Darüber hinaus lädt HPS, Gewinner des "smarter E Award 2021", Pressevertreter, Fachbesucher und Vertriebspartner nach München zur Messe The smarter E Europe ein.

Im Vorfeld sowie im Rahmen der Veranstaltungen steht HPS für Gespräche und Interviews gerne zur Verfügung.

World Hydrogen Congress 2021

Datum: 4.- 6. Oktober 2021

Ort: PTA Congress Center Amsterdam, Niederlande

Podiumsdiskussion: 6. Oktober, ab 14:35 Uhr "Hydrogen as a solution for regionalised energy planning & home heating sector", Zeyad Abul-Ella (HPS Home Power Solutions GmbH)

Der alle zwei Jahre stattfindende "World Hydrogen Congress" gilt als einer der führenden Kongresse zu Wasserstoff. Zu den Vorträgen und Podiumsdiskussionen werden mehr als 1.500 Teilnehmer aus 40 Länder erwartet. Über 200 Technologieführer diskutieren anhand von Fallbeispielen und Erfahrungsberichten über technologische Innovationen, Finanzierung, Investitionen, Kostenentwicklungen, Strategien, nationale Pläne sowie die Anforderungen des Marktes.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.worldhydrogencongress.com

The smarter E Europe

Datum: 6.- 8. Oktober 2021

Ort: Messe München, Exhibition Halls 81823 München

HPS-Messestand: Stand 250 in der Halle B6

The smarter E Europe 2021 und die vier parallel stattfindenden Energiefachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe werden vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe München durchgeführt. Sowohl die Messe als auch die begleitenden Konferenzen konzentrieren sich auf die Bereiche Photovoltaik, Solarthermie und Solarkraftwerke sowie Speichertechnologien. Die Messe The smarter E Europe hat den Solar-Wasserstoff-Speicher picea mit "smarter E Award 2021" ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.thesmartere.de

Über picea

picea ist der weltweit erste Stromspeicher auf Wasserstoff-Basis für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So erreicht picea ganzjährig eine CO2-freie Strom-Vollversorgung und verringert zudem die Heizkosten. Pro Jahr vermeidet ein picea-System ca. drei Tonnen CO2 und bindet so eine CO2-Menge wie 130 Fichten und leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. picea hat mehrere renommierte Preise gewonnen, zuletzt den Handelsblatt Energy Award 2020 und den smarter E Award 2021.

Über HPS Home Power Solutions GmbH

HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet und steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung. Das weltweit erste HPS-System picea ist Stromspeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de

Kontakt:

HPS Home Power Solutions GmbH

Nils Boenigk (Public Affairs & Public Relations) Tel.: +49 (0)173 8643386 E-Mail: nils.boenigk@homepowersolutions.de

