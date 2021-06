DGAP-News: HPS Home Power Solutions gibt Vertriebskooperation mit Energieinsel GmbH für Stromspeichersystem picea bekannt (deutsch)

HPS Home Power Solutions gibt Vertriebskooperation mit Energieinsel GmbH für Stromspeichersystem picea bekannt

Pressemitteilung

HPS Home Power Solutions gibt Vertriebskooperation mit Energieinsel GmbH für Stromspeichersystem picea bekannt

* Der prämierte Dienstleister für klimafreundliche Systeme Energieinsel erweitert das HPS-Partnernetzwerk

* Die Vertriebsstärke von Energieinsel erschließt weiteres Kundenpotenzial zur wasserstoffbasierten Stromspeicherung für Ein- und Zweifamilienhäuser mit HPS picea

Berlin, 08.06.2021: Die HPS Home Power Solutions GmbH, Anbieter von picea, dem weltweit ersten Solar-Wasserstoff-Kraftwerk fürs Eigenheim zur netzunabhängigen und CO2-freien Stromversorgung, gibt die Unterzeichnung einer Vertriebskooperation mit der Energieinsel GmbH bekannt, einem spezialisierten Dienstleister für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme. Energieinsel bietet klimafreundliche Energiesysteme führender Hersteller an. Zukünftig wird Energieinsel im Rahmen dieser Kooperation auch das picea-System von Home Power Solutions vertreiben.

HPS erschließt sich damit einen zusätzlichen Zugang zu einem umweltbewussten Kundenstamm. Für den Dienstleister Energieinsel ergibt sich aus der Zusammenarbeit ein technologisch erweitertes Angebotsspektrum für private Wohnhäuser. Mit dem Vertrieb von bislang über 1.700 Stromspeicher- und über 7.000 Photovoltaik-Anlagen gehört Energieinsel zu den wichtigsten Anbietern in diesem Marktsegment.

Zeyad Abul-Ella, Mitgründer und Geschäftsführer von HPS Home Power Solutions, betont: "Die Partnerschaft mit einem führenden Vertriebspartner im Bereich der erneuerbaren Energien stärkt unsere Präsenz im Markt. In den vergangenen Monaten haben wir in unserer Vermarktungsoffensive für picea große Fortschritte gemacht. Wir sind überzeugt, dass diese Kooperation ein weiterer wichtiger Baustein auf unserem Erfolgsweg ist."

Rico Rückstadt, Geschäftsführer von Energieinsel, ergänzt: "Durch diese Kooperation erweitern wir unsere Angebotspalette um ein technologisch führendes, wasserstoffbasiertes Speichersystem: picea. Damit ermöglichen wir unseren Kunden, nachhaltige, CO2-freie Stromerzeugung und Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz."

Über Energieinsel

Die Energieinsel GmbH mit Hauptsitz bei Berlin und Niederlassungen in Leipzig und Gera ist spezialisiert auf den Vertrieb und die Installation häuslicher Sonnenkraftwerke, die aus Photovoltaikanlage und Stromspeicher bestehen. Einfamilienhäuser können so unabhängig von traditionellen Stromlieferanten versorgt werden. Ferner bietet Energieinsel Beratung, Planung, Wartung und ergänzende Dienste an. Das Unternehmen wurde 2019 mit dem Zukunftspreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.meine-energieinsel.de/

Über picea

picea ist der weltweit erste Stromspeicher auf Wasserstoff-Basis für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So erreicht picea ganzjährig eine CO2-freie Strom-Vollversorgung und verringert zudem die Heizkosten. Pro Jahr vermeidet ein einzelnes picea-System ca. 3 Tonnen CO2 und bindet so die CO2-Menge, die 130 Fichten jährlich binden. Das picea-System wurde mit mehreren renommierten Preisen ausgezeichnet, zuletzt im Februar mit dem Handelsblatt Energy Award 2021.

Über HPS Home Power Solutions

HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet und steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung. Das weltweit erste HPS-System picea ist Stromspeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de

Anfragen an die HPS Home Power Solutions GmbH:

Melanie Glitz (Marketing Managerin) Tel.: +49 30 235 914 701 Email: melanie.glitz@homepowersolutions.de

Anfragen an die Energieinsel GmbH:

Stefanie Kozian (Assistentin der Vertriebsleitung) Tel.: +49 3304 247 23 96 Email: info@meine-energieinsel.de

Kontakt Medienanfragen:

MC Services AG Julia Hofmann Tel.: +49 89 210 288 0 Email: homepowersolutions@mc-services.eu

