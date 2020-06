HPS Home Power Solutions GmbH: Grüner Wasserstoff erobert Gebäudesektor: weltweit erstes emissionsfreies Heimspeichersystem marktreif

- Picea(R) von HPS ermöglicht Hauseigentümern ganzjährig eine 100% saubere, autarke Stromversorgung und gleichzeitig erhebliche Kosteneinsparungen beim Heizen

- Innovationsprojekt mit EIT InnoEnergy ebnet Weg für breitangelegte Markteinführung

- EIT InnoEnergy stellt HPS im Rahmen des Projekts rund 3 Millionen Euro zur Verfügung

Berlin, 17. Juni 2020

Das Berliner Unternehmen Home Power Solutions (HPS), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energiespeichern für Ein- und Zweifamilienhäuser, hat die breite Marktverfügbarkeit des weltweit ersten, auf grünem Wasserstoff basierenden Heimspeichersystems Picea(R) bekannt gegeben. Dieser Meilenstein konnte durch ein gemeinsames Projekt mit EIT InnoEnergy, einem der europaweit größten Investoren in nachhaltige Energieinnovationen, erreicht werden. Im Rahmen des Innovationsprojekts hat EIT InnoEnergy HPS rund 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Picea(R) besteht aus einer Batterie, einem Elektrolyseur, einer Wasserstoff-Brennstoffzelle und einem Wasserstoffspeicher. Es kombiniert so einige der derzeit vielversprechendsten Speichertechnologien und erreicht damit ein Maß an Autarkie wie heute weltweit kein anderes verfügbares Heimspeichersystem für Endkunden: eine über das ganze Jahr hinweg 100% netzunabhängige, saubere und CO2-freie Energieversorgung. Durch die Nutzung von Abwärme erlaubt Picea(R) zudem Kosteneinsparungen beim Heizen von bis zu 50%.

Verglichen mit anderen handelsüblichen Heimspeicherlösungen erhöht Picea(R) dank seiner rund hundertmal höheren Speicherkapazität (bis zu 1.500 kWh) bei gerade einmal 30% der spezifischen Kosten den Nutzen einer Photovoltaikanlage im Eigenheim drastisch. Während alle in Picea(R) enthaltenen Technologien auch für sich allein genommen bereits hochinnovativ sind - viele von ihnen sind HPS Eigenentwicklungen - besteht der zusätzliche Durchbruch in der nahtlosen Integration der einzelnen Komponenten in einem System. Bekannte Probleme in Zusammenhang mit der Nutzung von Solaranlagen auf Hausdächern, etwa durch die schwankende Stromerzeugung, gehören damit der Vergangenheit an.

Durch das gemeinsame Innovationsprojekt mit EIT InnoEnergy konnten alle Hürden für die nun angekündigte breite Markteinführung von Picea(R) beseitigt werden. Erreicht wurde dies, neben der finanziellen Unterstützung , unter anderem durch erfolgreiche Implementierungen bei Pilotkunden, die Weiterentwicklung der durch Patente geschützten HPS-Technologie, den Aufbau einer Pilotfertigungslinie am Berliner Hauptsitz von HPS und die Kooperation mit Auftragsfertigern und Vertriebspartnern. So haben die beteiligten Projektpartner die Grundlage für die geplante europaweite Expansion von HPS geschaffen.

"Wir freuen uns sehr über den riesigen Sprung nach vorn, den wir seit Beginn unserer Zusammenarbeit mit EIT InnoEnergy im Jahr 2019 gemacht haben", so Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer von HPS. "Gemeinsam haben wir es geschafft, aus einem reifen Prototyp ein massenmarkttaugliches Produkt zu machen - und zwar deutlich schneller als geplant. Eine der größten Herausforderungen von Photovoltaik war immer ihre Zuverlässigkeit. Mit unserem System erhalten PV-Anlagen nicht nur einen Kurzzeit-Energiespeicher in Form einer Batterie; durch die integrierte Erzeugung von grünem Wasserstoff und die Nutzung in der eingebauten Brennstoffzelle, werden alle bisherigen Nachteile der Photovoltaik beseitigt. Dank dieser bahnbrechenden Technologie und dem Marktzugang, den uns EIT InnoEnergy mit seinem Netzwerk ermöglicht, werden wir zeitnah auch außerhalb unseres Heimatmarkts Deutschland expandieren können."

Und der Zeitpunkt dafür könnte nicht besser sein. Während die Zukunft der europäischen Energiebranche ungewisser denn je ist, bietet Picea(R) potenziell Millionen von Haushalten die Möglichkeit, ihre Energieversorgung selbst in die Hand zu nehmen. Allein in Deutschland leben 36% der Bevölkerung in Ein- oder Zweifamilienhäusern - mithilfe von Picea(R) können diese Haushalte einen großen Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit gehen und gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit des gesamten europäischen Marktes leisten. In Deutschland und einigen weiteren europäischen Märkten gibt es nach Schätzungen von HPS ein Potenzial von bis zu 1,5 Millionen Speichersystemen im Hauseigentümersegment. Das entspricht einem Marktvolumen von rund 37 Milliarden Euro.

"Eine der drängendsten Fragen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der durch sie verursachten weltweiten Wirtschaftskrise ist: Wie können wir sicherstellen, dass wir nachhaltiger und robuster aus ihr hervorgehen? Insbesondere weil Europa mit dem Green Deal Taktgeber in Sachen Nachhaltigkeit ist, sollten Investitionen in die Energieeffizienz unserer Gebäude oberste Priorität haben. Denn dort gibt es enorme Potenziale zu heben", so Christian Müller, CEO von EIT InnoEnergy Deutschland. "Die Zusammenarbeit mit HPS ist gerade deshalb so spannend, weil der Mehrwert des Picea(R)-Systems so greifbar ist. Die Kombination aus Batterie, Brennstoffzelle und Wasserstoffspeicher ist einzigartig im Verbrauchersegment. Sie bietet enorme Vorteile für Hauseigentümer, verringert die CO2-Emissionen und hat ein riesiges Potenzial in weiteren Bereichen des Gebäudesektors."

Derzeit ist Picea(R) für Einfamilienhausbesitzer in Deutschland erhältlich. Vertriebspartner wie der deutsche Energiedienstleister GASAG arbeiten daran, Picea(R) bald auch für ihre Kunden zugänglich zu machen. Die Vermarktung wird sich zunächst auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentrieren. Die europaweite Markteinführung ist für die nahe Zukunft geplant, die weltweite soll danach folgen. Die Produktion von bis zu mehreren tausend Geräten pro Jahr wird von dem Auftragsfertiger Zollner Elektronik AG übernommen.

Seit der Gründung im Jahr 2010 hat EIT InnoEnergy über 330 Start-ups und die Markteinführung von beinahe 500 Produkten unterstützt.

EIT InnoEnergy EIT InnoEnergy ist der Innovationsmotor für nachhaltige Energie in Europa. Wir unterstützen und investieren in Innovation in allen Stadien des Innovationsprozesses - vom Klassenraum bis zum Endkunden. Über unser europaweites Netzwerk an Partnern bringen wir Innovatoren und Industrie, Absolventen und Arbeitgeber, Forscher und Entrepreneure sowie Unternehmen und Märkte zusammen.

Dabei sind wir in drei wichtigen Innovationsfeldern aktiv:

- Im Bildungsbereich helfen wir, gut informierte und ehrgeizige Nachwuchskräfte auszubilden, die sowohl die Anforderungen an Nachhaltigkeit sowie die Bedürfnisse der Industrie verstehen.

- Im Rahmen von Innovationsprojekten bringen wir Ideen, Erfinder und Industrieunternehmen zusammen, um kommerziell erfolgreiche, nutzerorientierte Technologien und Lösungen zu entwickeln.

- Mit unseren Business Creation Services unterstützen wir Entrepreneure und Start-ups dabei, mit ihren innovativen Lösungen am Markt erfolgreich zu sein und Europas Energie- "Ökosystem" auszubauen.

EIT InnoEnergy wurde 2010 gegründet und wird vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT) unterstützt.

HPS Home Power Solutions GmbH (HPS)

HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Zweifamilienhäuser. HPS steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung. Das erste HPS-System Picea(R) ist Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Auf Basis des eigenen leistungsfähigen Energiemanagements deckt Picea(R) den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie vollständig ab. Zusätzlich wird die entstandene Abwärme als Heizwärme dem Haus bereitgestellt und reduziert so die Heizkosten. Im Vergleich zu marktgängigen Batterien bietet Picea(R) hundertfach mehr Speicherkapazität bei doppelt so viel Leistung. Picea(R) ist energieeffizient und liefert zu jeder Jahreszeit Energie. Damit ist Picea(R) die erste wirkliche Option für eine vollständige Netzunabhängigkeit. Die an sonnenreichen Tagen mit einer Photovoltaikanlage produzierte Energie kann entweder sofort verwendet werden oder sie wird in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. Diese Energie ist dann in der sonnenarmen Winterzeit wieder abrufbar. Die Brennstoffzelle von Picea(R) verwandelt die in Wasserstoff gespeicherte Energie bei Bedarf wieder in elektrische Energie und Wärme. HPS hat seinen Sitz in Berlin. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de

