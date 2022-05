DGAP-News: HPS Home Power Solutions richtet Führungsteam auf weiteres Wachstum aus und beruft Stefan Kaufmann in die Geschäftsführung (deutsch)

HPS Home Power Solutions richtet Führungsteam auf weiteres Wachstum aus und beruft Stefan Kaufmann in die Geschäftsführung

Berlin, 02. Mai 2022 - HPS Home Power Solutions (HPS), der weltweit führende Anbieter von Ganzjahres-Stromspeichern auf Basis von grünem Wasserstoff für Gebäude, stellt das Führungsteam neu auf. Stefan Kaufmann verstärkt das Unternehmen seit März 2022 als Geschäftsführer und Chief Technology Officer (CTO). In diesem Zuge wechselt Dr. Henrik Colell von der Geschäftsführung in den neu geschaffenen Bereich Strategie und übernimmt dessen Leitung.

"Wir verzeichnen eine überaus starke Nachfrage nach unserem Ganzjahres-Stromspeicher picea und wachsen dynamisch. Um möglichst vielen Menschen den Traum von einer ganzjährigen Versorgung mit grünem Strom und Wärme vom eigenen Dach zu ermöglichen, entwickeln wir unsere Strukturen laufend weiter. Daher freuen wir uns sehr, dass mit Stefan Kaufmann ein renommierter Experte für Stromspeichersysteme unser Team verstärkt. Als Leiter des neu geschaffenen Bereichs Strategie fokussiert sich Dr. Henrik Colell nun in Gänze auf den Wachstumskurs von HPS. Dabei wird er sein tiefgreifendes Branchenwissen und exzellentes Netzwerk weiterhin einbringen", erläutert Zeyad Abul-Ella, Gründer und Geschäftsführer von HPS.

Stefan Kaufmann verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und in der Produktion von Industrieprodukten. Nach einem Studium der Materialwissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) war er in diversen Leitungsfunktionen in den Bereichen Halbleiter, Medizintechnik und erneuerbare Energien tätig. Zu seinen Stationen zählten unter anderem ABB Semiconductors, Komax Solar, Memmert, BigRep und zuletzt der Speicherhersteller Senec. Er bringt langjährige Erfahrung im erfolgreichen Auf- und Ausbau von neuen Geschäftsfeldern ein. In seiner neuen Funktion bei HPS verantwortet er insbesondere den Bereich Produktentwicklung.

Dr. Henrik Colell ist Gründer und war bis März 2022 als Geschäftsführer für HPS Home Power Solutions tätig. In seiner neuen Funktion als Leiter Strategie wird er diesen Bereich neu aufbauen. Dabei kann er auf umfangreiche Erfahrungen im Aufbau von Technologieunternehmen und der internationalen Geschäftsentwicklung zurückgreifen. Als einer der Pioniere im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie verfügt er über ein umfangreiches Branchenwissen und ein exzellentes Netzwerk in Industrie und Forschung. Er studierte Chemie und Physik an der Freien Universität Berlin und promovierte am Helmholtz-Zentrum Berlin im Bereich der Katalysatorentwicklung für die Wasserelektrolyse.

Über HPS Home Power Solutions GmbH HPS ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von Ganzjahres-Stromspeichern auf Basis von grünem Wasserstoff für Eigenheime, Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbeimmobilien. Mit dem hochinnovativen Ganzjahres-Stromspeicher picea adressiert HPS Schlüsselbereiche der Energiewende. Nutzer können CO2-frei Energie erzeugen sowie speichern und Gebäude ganzjährig mit Strom und Wärme versorgen. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet. Es steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung.

Weitere Informationen: www.homepowersolutions.de

