DGAP-News: hsh portfoliomanagement AöR: Veräußerung eines Schiffsfinanzierungsportfolios (deutsch)

Veräußerung eines Schiffsfinanzierungsportfolios

Aufforderung zur Interessenbekundung

Die hsh portfoliomanagement AöR, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die von der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein errichtet wurde, beabsichtigt, ein umfangreiches Portfolio mit einem Volumen von signifikant mehr als USD 1 Mrd. von im Wesentlichen nicht leistungsgestörten Schiffskrediten, die zu einem großen Teil durch langfristige Charterverträge abgesichert sind, zu veräußern.

Der hsh portfoliomanagement AöR obliegt die Aufgabe, ein von der ehemaligen HSH Nordbank AG übernommenes Portfolio an Schiffskrediten gewinnorientiert abzuwickeln. Die hsh portfoliomanagement AöR strebt nunmehr an, das gesamte verbliebene Portfolio zu verkaufen.

Interessenten sind aufgefordert, sich mit einer Interessenbekundung bei dem genannten Ansprechpartner zu melden. In der Interessenbekundung soll dargelegt werden, dass sie über ausreichende finanzielle Mittel zum Erwerb des Portfolios verfügen, einschlägige Erfahrungen mit dem Erwerb großvolumiger Kreditportfolien haben, ggf. durch die Einbindung sachkundiger Berater, und über ausreichende Ressourcen verfügen, die geplante Transaktionen innerhalb eines engen Zeitplans durchführen zu können. Zudem sollen sie ihre Investitionsstrategie und ihr Interesse an der Transaktion skizzieren (bspw. Halte- oder Exitstrategie etc.).

Der Verkäufer behält sich vor, auf Grundlage der im Rahmen der Interessenbekundungen übermittelten Informationen eine Entscheidung zu treffen, welche Investoren in dem weiteren Verkaufsverfahren berücksichtigt werden können.

Interessenbekundungen sind in deutscher oder englischer Sprache einzureichen. Neben den erbetenen Informationen müssen sie Namen und Adresse des Interessenten, eine kurze Beschreibung seines Unternehmens sowie die Namen der Verantwortlichen, die bei Rückfragen angesprochen werden sollen, enthalten. Interessenbekundungen im Auftrag einer dritten Partei (einschließlich eines Vertreters oder Beraters) werden nur berücksichtigt, wenn ein schriftlicher, ordnungsgemäßer Vertretungsnachweis vorgelegt wird.

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Akinn Group Ltd. als Subunternehmer handeln in diesem Verkaufsverfahren als exklusive Finanzberater des Verkäufers. Die Interessenbekundung kann per E-Mail eingereicht werden und muss den nachfolgend genannten Ansprechpartner spätestens bis zum 9. November 2021, 12:00 Uhr (MEZ) erreichen.

Interessierte Investoren, die in dem weiteren Verkaufsverfahren berücksichtigt werden sollen, werden kurzfristig eingeladen, auf der Grundlage weiterer Informationen ein indikatives Angebot einzureichen. Zuvor haben sie eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterzeichnen.

Ansprechpartner:

Thomas Mazur Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dammtorstraße 12 20354 Hamburg Deutschland Tel.: +49 40 32080 4582 E-Mail: bluewater@deloitte.de

