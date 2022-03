DGAP-News: HTB Hanseatische Fondshaus GmbH: Erweiterung der Geschäftsführung für den neuen Geschäftsbereich Private Equity (deutsch)

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH: Erweiterung der Geschäftsführung für den neuen Geschäftsbereich Private Equity

Mit Wirkung zum 1. März 2022 verantwortet Herr Alexander Lang als zusätzlicher Geschäftsführer der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH alle Aktivitäten des neuen Geschäftsbereichs Private Equity/Venture Capital.

Alexander Lang ist seit mehr als fünfzehn Jahren unternehmerisch in der Investment- sowie Beratungsbranche aktiv und verfügt über ein umfassendes Branchen-Know-how sowie internationales Investorennetzwerk.

"Die Anlageklasse Private Equity/Venture Capital, die eine unternehmerische Beteiligung an nicht börsennotierten, innovativen Wachstumsunternehmen bietet, wird auch in den nächsten Jahren eine immer wichtigere Rolle im Investitions-Universum spielen. Die Service-KVG der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH steht Fondsinitiatoren und Asset Managern mit unserem Full-Service-Ansatz bei allen Fragestellungen zur Seite", so Alexander Lang.

Mit einer ersten Fondskonzeption eines Neuprodukts im Bereich Private Equity für einen externen Asset Manager ist der erfolgreiche Startschuss in diesem Segment für die HTB Group bereits gefallen. Der strukturierte und in der Folge aktiv administrierte Venture Capital Fonds fokussiert auf junge Wachstumsunternehmen in der Finanzindustrie mit Banken und Versicherungen ("FinTech" und "InsurTech") sowie auf die Informationssicherheit ("CyberTech"). Hiermit ist der erste Meilenstein für den weiteren Ausbau der Service-KVG-Aktivitäten im Bereich Private Equity mit den Funktionen Administration, Risikomanagement, Portfoliomanagement sowie vertrieblichen Aktivitäten geschaffen.

"Mit der Anlageklasse Private Equity unter der Führung von Alexander Lang sehen wir die qualifizierte Weiterentwicklung des Geschäftsansatzes unserer Service-KVG. Wir verstehen uns als Rundumdienstleisters für unsere Partner. Wachstumschancen in dem attraktiven Marktumfeld Private Equity werden wir zukünftig gemeinsam mit unseren Mandanten nutzen", so Dr. Wolfgang Wiesmann, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH.

Über die HTB Gruppe Die Bremer HTB Gruppe ist ein auf Sachwertinvestments, das Assetmanagement sowie auf Service-KVG-Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen. Im Jahr 1987 als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTB Hanseatische Treuhand und Beratungsgesellschaft mbH gegründet, verfügt die HTB über hervorragende Marktkenntnisse, exzellente Marktzugänge und professionelle Netzwerke. Die über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen haben der HTB den Aufbau einer der umfangreichsten Datenbanken zur Bewertung von Sachwerten ermöglicht. Erfolgversprechende Investitionsentscheidungen können daher anhand digital gestützter Prognosen getroffen werden.

Auf dieser Basis hat sich die HTB Gruppe seit 2002 zum Pionier und einem der Marktführer für Zweitmarktfonds entwickelt. Bis heute hat die HTB Gruppe über 20 Fonds mit einem Volumen von mehr als 350 Mio. Euro für Investoren platziert. Die Leistungen der HTB Gruppe sind nicht auf Publikumsfonds für Privatanleger beschränkt. Sie emittiert auch Spezialfonds für semiprofessionelle Investoren und deren individuelle Bedürfnisse. Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH verwaltet neben den HTB Fonds auch Fondslösungen professioneller Investoren, Family Offices oder Immobilienunternehmen als Service-KVG. Zusätzlich bietet die HTB Gruppe Propertymanagement- und Treuhandlösungen an.

Stefan Litterscheidt HTB Hanseatische Fondshaus GmbH An der Reeperbahn 4 A D-28217 Bremen +49 (0) 421 7928390 presse@htb-fondshaus.de http://www.htb-fondshaus.de

