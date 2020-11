DGAP-News: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH: Huber, Reuss & Kollegen behauptet Spitzenplatz zum 13. Mal in Folge (deutsch)

Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH: Huber, Reuss & Kollegen behauptet Spitzenplatz zum 13. Mal in Folge

^ DGAP-News: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH: Huber, Reuss & Kollegen behauptet Spitzenplatz zum 13. Mal in Folge

26.11.2020 / 16:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung München, 27.11.2020

Huber, Reuss & Kollegen behauptet Spitzenplatz zum 13. Mal in Folge

"Elite Report" zeichnet Münchener Vermögensverwalter erneut mit "summa cum laude" aus - Jury lobt den Fokus auf die Kundenorientierung

München, 27. November 2020. Die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung gehört weiterhin zu den besten Geldmanagern im deutschsprachigen Raum. Zum 13. Mal in Folge wurden die bankenunabhängigen Finanzexperten aus München von der Jury des Fachmagazins 'Elite Report' mit der Bestnote 'summa cum laude' ("mit höchstem Lob") geehrt.

Die viel beachteten Auszeichnungen wurde dieses Jahr per Livestream aus den Räumlichkeiten des Handelsblattstudios in Düsseldorf verliehen. Mit der Bestnote "summa cum laude" würdigte der 'Elite Report' gemeinsam mit Medienpartner 'Handelsblatt' die hervorragenden Leistungen des Vermögensverwalters. Huber, Reuss & Kollegen ist damit einer von lediglich zwölf bankenunabhängigen Vermögensverwaltern, die diese höchste Auszeichnung erhalten haben. Anonym arbeitende Tester um Elite Report-Chefredakteur Hans-Kaspar von Schönfels hatten wie jedes Jahr zahlreiche Vermögensverwalter und Banken unter die Lupe genommen.

Jury sieht flexibel agierende Vermögensverwalter im Vorteil

"Seit Jahren ist Huber, Reuss & Kollegen als unabhängiger Vermögensverwalter herangereift und zählt inzwischen zu den Besten. Es ist die hellwache Intensität der Kundenorientierung, die für die Optimierung der Resultate spricht", sagte Herr von Schönfels, der die Verleihung zusammen mit dem Senior Editor des Handelsblatts, Hans-Jürgen Jakobs, durchführte. "Wer erfolgreich arbeitet, wächst auch deutlich", so sein Fazit über Huber, Reuss & Kollegen. Der Chefredakteur des 'Elite Reports' betonte, dass die Tendenz zur Etablierung von kleineren Häusern anhalte und flexible bankenunabhängige Vermögensverwalter wie Huber, Reuss & Kollegen, die als Paradebeispiel gelten, immer mehr gefragt seien.

Strategie des Hauses wird bestätigt

Für Michael Reuss, geschäftsführenden Gesellschafter bei Huber, Reuss & Kollegen, ist die erneute Auszeichnung mit der Bestnote ein klares Signal, dass die Strategie des Hauses geschätzt wird. "Wir freuen uns sehr über die erneute Ehre, zum Kreis der besten Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum zählen zu dürfen. Was uns zudem Freude bereitet ist, dass Huber, Reuss & Kollegen sich hinsichtlich der Punktzahl in den einzelnen Bereichen nochmals deutlich verbessern konnte und wir uns getreu unserem eigenen Anspruch weiterentwickeln. Wir sind nicht nur stolz, zu den "Besten" zu zählen, sondern auch von unseren Kunden zu hören, dass wir mit den uns anvertrauten Vermögen stets verantwortungsvoll umgehen und auch in diesem schwierigen, von der Coronapandemie geprägten Jahr mit besonnenem Handeln zu jeder Zeit überzeugen konnten."

Über Huber, Reuss & Kollegen

Die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen wurde im Jahr 2000 gegründet, um vermögende Personen, Familien, Stiftungen und institutionelle Investoren unabhängig und individuell zu betreuen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in München, Ingolstadt und Schonungen 33 Mitarbeiter, davon 20 Portfoliomanager. Das verwaltete Vermögen der über 1000 privaten und institutionellen Kunden beläuft sich auf mehr als 2,6 Milliarden Euro. Eine individuelle Vermögensverwaltung mit Einzelwerten ist ab 500.000 Euro möglich, unterhalb dieser Summe wird eine Verwaltung über ausgesuchte Publikumsfonds und ETFs angeboten. Huber, Reuss & Kollegen verfügt über ein eigenes Family Office, welches in der HRK-Family Office GmbH organsiert ist und wo man sich vor allem auf die Bereiche Immobilien, Vorsorge und Generationenplanung sowie dem Stiftungswesen konzentriert. Vor zwei Jahren wurde auch eine eigne, gemeinnützige Stiftung gegründet, die HRK-Stiftung.

Kontakt: Christian Fischl; Geschäftsführer Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH Mail: info@hrkvv.de Website: www.hrkvv.de Tel: 089/2166860 Fax: 089/21668666

26.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1150951 26.11.2020

°