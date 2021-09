DGAP-News: Hüttig & Rompf AG: Das Finanzierungszertifikat - Zünglein an der Waage beim Hauskauf? (deutsch)

Hüttig & Rompf AG: Das Finanzierungszertifikat - Zünglein an der Waage beim Hauskauf?

^ DGAP-News: Hüttig & Rompf AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges Hüttig & Rompf AG: Das Finanzierungszertifikat - Zünglein an der Waage beim Hauskauf?

29.09.2021 / 09:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das Finanzierungszertifikat - Zünglein an der Waage beim Hauskauf?

* Starker Nachfrageüberhang am Immobilienmarkt macht schnelle Entscheidungen nötig

* Kaufinteressenten sollten Nachweis über Bonität verfügen

* Finanzierungszertifikate können die Chancen für Kaufinteressenten erhöhen

Frankfurt, 29. September 2021 - In vielen Regionen ist ein starker Nachfrageüberhang für Kaufinteressenten bittere Realität. Während sich Immobilienbesitzer häufig über eine rege Nachfrage freuen können, sind Zeitdruck und Frustrationen auf der Käuferseite des Immobilienmarktes ein ständiger Begleiter. Die Nachfrage ist so hoch, dass mancher Makler erst gar nicht auf Anfragen antwortet und Einzelbesichtigungstermine in den erschwinglichen Preiskategorien ohnehin schon lange passé sind. Wer ein passendes Objekt gefunden hat, befindet sich meist in Konkurrenz mit weiteren Parteien. Und wie in vielen anderen Lebenslagen gilt auch am Immobilienmarkt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Liegen wichtige Unterlagen wie etwa der Nachweis einer tragfähigen Finanzierung in Form eines Finanzierungszertifikats bereits vor, kann dies die Erfolgschancen erhöhen und zusätzlichen Belastungen in dieser kritischen Phase vorbeugen. Zudem geben Makler Detailinformationen oftmals nur an ernsthafte und zahlungskräftige Kaufinteressenten weiter. Hier kann das Finanzierungszertifikat ebenfalls ein Türöffner sein.

Doch was genau ist ein Finanzierungszertifikat? Dabei handelt es sich um einen kostenlosen und unverbindlichen Vorab-Check in Form einer Bonitätsprüfung. Das Dokument beantwortet die Frage, wie viel Immobilie man sich leisten kann und signalisiert Verkäufern und Maklern, dass Interessenten eine entsprechende Solvenz besitzen. Dieses Wissen macht die Suche nach einer passenden Immobilie viel effektiver, spart Zeit und vermeidet auf beiden Seiten spätere Enttäuschungen. Ist die Traumimmobilie gefunden und steht der Kaufvertrag kurz vor dem Abschluss, kann auch die eigentliche Finanzierungsprüfung bei einer bestimmten Bank viel schneller abgewickelt werden, da alle relevanten Informationen und auch ein Großteil der Unterlagen bereits vorliegen.

Ditmar Rompf, Vorstandsvorsitzender der Hüttig & Rompf AG: "Das Finanzierungszertifikat bietet Kaufinteressenten zusätzliche Sicherheit und schafft Klarheit darüber, wie viel Immobilie man sich leisten kann. Wir empfehlen unseren Kunden ein solches Zertifikat dringend, um nötigenfalls rasch die Möglichkeit einer tragfähigen Finanzierung belegen zu können. Die Nachfrage ist mittlerweile so groß, dass Makler und Verkäufer es sich leisten können, wählerisch zu sein. Wer seine Bonität nicht vor Ort nachweisen kann, fällt in vielen Fällen direkt durchs Raster."

Über die Hüttig & Rompf AG

Die 1988 gegründete Hüttig & Rompf AG ist auf die Vermittlung von Baufinanzierungen spezialisiert und gehört zu den Top 3 Baufinanzierungsvermittlern Deutschlands. Sie beschäftigt ein Team von 275 Mitarbeiter/innen, davon 170 Baufinanzierungsberater/innen, an über 30 Standorten im gesamten Bundesgebiet. Das Partnernetzwerk des Unternehmens umfasst 300 Partnerbanken und Sparkassen und 2.500 Immobilienvertriebspartner.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.huettig-rompf.de | FAQs: www.huettig-rompf.de/baufinanzierung/faq | Twitter: www.twitter.com/huettig_rompf| YouTube: www.youtube.com/baufinanzierungleichtgemacht | Facebook: www.facebook.com/huettig.rompf | Instagram: https://www.instagram.com/baufinanzierung_huettig_rompf/ | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huettig-rompf/

Pressekontakt:

Dirk Ulmer Kerl & Cie Kommunikationsberatung Telefon: +49 69 8700 215 19 E-Mail: d.ulmer@kerlundcie.de

Jörg Weisenberger Hüttig & Rompf AG Telefon: +49 69 9074 66 60 E-Mail: marketing@huettig-rompf.de

29.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hüttig & Rompf AG Hanauer Landstraße 126-128 60314 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://www.huettig-rompf.de/ EQS News ID: 1236652

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1236652 29.09.2021

°