DGAP-News: HWA AG plant Wasserstoff-Rennserie in Verbindung mit E-Sports (deutsch)

18. August 2020

Affalterbach, den 18. August 2020 - Die HWA AG plant mit HYRAZE League eine innovative und revolutionäre Automobil-Rennserie für den Motorsport der Zukunft. Das Konzept der neuen Rennserie basiert auf einer zukunftsfähigen Technologieplattform, mit dem Ziel Wasserstoff-Rennfahrzeuge ab dem Jahr 2023 an den Start zu bringen. Die eingesetzten Zukunftstechnologien machen HYRAZE zu einer klimafreundlichen und nachhaltigen Rennserie. Die Mobilität der Zukunft zu gestalten, ist aktuell eine der größten Herausforderungen für die Wirtschaft und die Industrie. Ein ähnlicher Wandel steht auch dem Motorsport bevor. Um das Vorhaben umzusetzen, haben sich mehrere starke Partner zusammengefunden, um ein völlig neues Konzept zu entwickeln und Teile des Automobilsports dem Zeitgeist folgend neu zu positionieren. HYRAZE League soll die weltweit erste Automobil-Rennserie sein, die auf umweltfreundlich produzierten Wasserstoff als Energieträger setzt. Es entsteht eine nahezu emissionsfreie, sichere und zukunftsfähige Form des Motorsports, die zugleich Entertainment auf der Höhe der Zeit bietet.

Dank modernster Technologie stehen actionreicher Motorsport, Ressourcenschonung und Sicherheit in der HYRAZE League nicht im Widerspruch zueinander. Die Rennen werden mit 800 PS starken Wasserstoff-Autos ausgetragen. Die Energie für den emissionsfreien Antrieb liefert grüner Wasserstoff, der in den beiden Brennstoffzellen der Rennfahrzeuge in Strom für die 4 Elektromotoren umgewandelt wird. Auch für die Rennfahrer hat die neue Technologie einen bedeutenden Vorteil: durch das auf Sprintrennen optimierte Energiekonzept können sie die volle Performance des Fahrzeugs ohne Einschränkungen über die gesamte Renndistanz nutzen. Durch die Möglichkeit, die beiden Tanks während eines Rennens schnell zu befüllen - ein grundlegender Vorteil, den die Wasserstofftechnologie gegenüber rein batterieelektrischen Fahrzeugen bietet - können die Rennen jederzeit auch auf Langstreckendistanzen erweitert werden.

Zu den Gründer-Partnern dieses Projekts zählt der ADAC e.V., DEKRA SE, DMSB e.V., Schaeffler AG und WESA sowie die HWA AG. Das Gesamtkonzept und wesentliche Komponenten des Fahrzeugs entwickelt die HWA AG.

Neue Wege soll HYRAZE League auch beim sportlichen Modus gehen: Rennfahrer, Sim-Racer und Zuschauer dürfen sich auf ein innovatives Format freuen, das erstmals realen und virtuellen Rennsport in einer Serie vereint. Die innovative Verknüpfung von realem Renngeschehen und E-Sport trägt dem digitalen Wandel in der Gesellschaft Rechnung. Die Teams haben für jedes Auto zwei Fahrer - einen für die realen Wertungsläufe und einen, der an den gleichfalls zur Meisterschaft zählenden E-Sport-Events teilnimmt. Die Ergebnisse beider Rennen fließen zu gleichen Teilen in die Meisterschaftswertung ein, so dass am Ende ein Team als Gesamtsieger beider Disziplinen gekürt wird - ein absolutes Novum im Motorsport. Der E-Sport-Verband WESA (World eSports Association) gestaltet als Serienpartner die Entwicklung der Rahmenbedingungen im virtuellen Umfeld maßgeblich mit, um die HYRAZE League Sim-Wettbewerbe auf absolutes E-Sport top Niveau zu heben. Regelwerke, Schiedsgerichtsbarkeit und die faire Einbindung von Teams und Gamern sind die WESA Kernkompetenzen in der Welt der elektronischen Spiele.

"Um in der Gesellschaft breite Akzeptanz zu finden, muss der Motorsport emissionsärmer, nachhaltiger und kostengünstiger werden. Wir wollen unsere Erfahrungen als Fahrzeugentwickler und Renn-Einsatzteam nutzen, um mit der HYRAZE League eine innovative Rennserie an den Start zu bringen, die genau diese Voraussetzungen erfüllt. Es freut uns, dass wir bereits in dieser frühen Projektphase erfahrene Partner gewinnen konnten, die uns bei der Umsetzung unterstützen. HYRAZE wird beste Unterhaltung bieten und durch die Integration von E-Sport die jungen Zielgruppen wieder für den Motorsport begeistern. Für uns und unsere Partner ist es darüber hinaus besonders wichtig, dass ein Technologietransfer Richtung Serienfertigung stattfindet. Der Motorsport kann bei der Wasserstoff-Technologie und der Emissionsfreiheit einmal mehr eine Vorreiterrolle für die Entwicklung von Straßenfahrzeugen einnehmen", so Ulrich Fritz, CEO der HWA AG.

Schlussendlich liefert HYRAZE durch den Einsatz von modernster Technik in allen Bereichen wichtige Impulse für den Technologietransfer und ist so die optimale Entwicklungsplattform für die Mobilität der Zukunft. Zukunftsweisende Antriebsformen, ressourcenschonende Automobilproduktion und extreme Sicherheit stellen einen Entwicklungsschub für die Serienproduktion dar.

