DGAP-News: Hypoport AG: Hypoport prognostiziert für 2020 einen Umsatz von über 400 Mio. Euro (deutsch)

Hypoport AG: Hypoport prognostiziert für 2020 einen Umsatz von über 400 Mio. Euro

^ DGAP-News: Hypoport AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis Hypoport AG: Hypoport prognostiziert für 2020 einen Umsatz von über 400 Mio. Euro

09.03.2020 / 07:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorläufiges Jahresergebnis 2019

Hypoport prognostiziert für 2020 einen Umsatz von über 400 Mio. Euro

- Konzernumsatz 2019 steigt um 27% auf 337 Mio. Euro dynamisch an

- Segmente Kreditplattform und Privatkunden erzielen jeweils ein Umsatzwachstum von über 20%, Wachstumssegmente Immobilienplattform und Versicherungsplattform steigern durch organisches und anorganisches Wachstum ihre Umsätze um 47% bzw. 38%

- Zukunftsinvestitionen in Vertriebskapazitäten und Entwicklungsressourcen der einzelnen Plattformen sowie Vernetzung innerhalb der Gruppe wurden erneut massiv ausgeweitet

- Für 2020 erwartet Hypoport einen Umsatz zwischen 400 und 440 Mio. EUR und ein EBIT zwischen 35 und 40 Mio. EUR

Berlin, 09. März 2020: Hypoport bestätigt mit dem heutigen vorläufigen Jahresergebnis 2019 die am 04. März 2020 veröffentlichte Ersteinschätzung des Vorstands. Der Konzernumsatz 2019 stieg um 27% auf 337,2 Mio. EUR (2018: 266,0 Mio. EUR) deutlich an. Zur positiven Entwicklung des Gesamtkonzerns haben alle vier Segmente beigetragen.

Das Segment Kreditplattform wies mit einem Umsatzplus von 22% eine starke Entwicklung auf und erzielte 141,5 Mio. Euro (2018: 115,6 Mio. Euro). Haupttreiber für dieses Umsatzwachstum waren der 18%ige Anstieg des Transaktionsvolumens von Europace auf 68 Mrd. EUR sowie eine gute Entwicklung der ebenfalls zum Segment Kreditplattform gehörenden Maklerpools. Zudem konnte die in 2019 erworbene REM Capital AG erste Umsatzbeiträge beisteuern. Der Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Segments Kreditplattform wurde trotz erneut ausgeweiteter Zukunftsinvestitionen in den Vertrieb und die Synergiehebung mit der Immobilienplattform um 20% auf 31,2 Mio. EUR (2018: 26,1 Mio. EUR) gesteigert.

Im Segment Privatkunden wurden die Umsätze mit 21% auf vergleichbarem Wachstumsniveau erhöht, sodass Umsätze von 104,6 Mio. EUR (2018: 86,5 Mio. EUR) erzielt wurden. Gemeinsam mit dem Vertriebsausbau ist die weiter steigende Nachfrage der Verbraucher nach neutraler Beratung bei Immobilienfinanzierungen die Grundlage für diesen Erfolg. Hieraus resultierte ein um 14% gestiegenes Vertriebsvolumen von 7,5 Mrd. EUR (2018: 6,5 Mrd. EUR). Das EBIT des Segments stieg durch eine Änderung im Produktmix, die Anbindung weiterer regionaler Produktpartner sowie Investitionen in effzientere Prozesse zur Leadgenerierung unterproportional um 3% auf 11,1 Mio. EUR (2018: 10,8 Mio. EUR).

Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen B2B-Geschäftsaktivitäten der Hypoport-Gruppe mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien. Die Vermarktungs- und Verwaltungsplattformen steigerten ihre Umsätze, auch aufgrund eines außerordentlich starken Projektgeschäfts im zweiten Halbjahr, deutlich. Auch die Bewertungsplattform baute ihre Vertragspartnerzahl und Marktposition merklich aus. Bei der wohnungswirtschaftlichen Finanzierungsplattform führten das relativ impulslose Zinsumfeld und die politisch motivierte Diskussion über Mietobergrenzen in 2019 zu sinkenden Umsätzen. Insgesamt stieg der Segmentumsatz um 47% auf 50,1 Mio. Euro (2018: 34,1 Mio. Euro). Das EBIT des Segments sank aufgrund eines deutlich schwächeren EBIT-Beitrags der Finanzierungsplattform, hohen Anlaufinvestitionen in die Bewertungsplattform und weitere Investitionen um 9% auf 5,4 Mio. EUR (2018: 6,0 Mio. EUR).

Im Geschäftsjahr 2019 lag der Fokus des Segments Versicherungsplattform auf der Ausweitung der Geschäftsbeziehungen zu bestehenden Kunden (Finanzvertriebe, Maklerpools, junge B2C InsurTech-Unternehmen und Filialbanken) auf alle Module der Plattform SMART INSUR. Zudem konnten weitere mittelständische Pilotkunden für die Gesamtplattform gewonnen werden. Somit steigerte sich der Segmentumsatz in 2019 um 38% auf 42,6 Mio. Euro (2018: 30,9 Mio. Euro). Die Anlaufverluste des Segments wurden auf ein EBIT-Niveau von -1,4 Mio. EUR (2018: -2,7 Mio. EUR) reduziert.

Durch den beschriebenen Umsatzanstieg der einzelnen Hypoport-Segmente in 2019 erhöhte sich auch der Rohertrag der gesamten Unternehmensgruppe um 30% auf 181,9 Mio. EUR (2018: 140,2 Mio. EUR). Unterstützt durch den deutlichen Umsatz- und Rohertragsanstieg wurden die Investitionen in den Ausbau der bestehenden Plattformtechnologie, in weitere Zukunftsprojekte sowie einen weiteren Ausbau der zielgruppenspezifischen Vertriebskapazitäten für zukünftiges Unternehmenswachstum massiv gesteigert. Das EBIT der Hypoport-Gruppe wurde um 13% auf 33,0 Mio. Euro (2018: 29,3 Mio. EUR) ausgeweitet. Das Ergebnis pro Aktie betrug 3,90 EUR (2018: 3,66 EUR).

Ronald Slabke, Vorsitzender des Vorstands, ordnet die Geschäftsentwicklung 2019 ein: "Unsere Hypoport-Gruppe setzt ihren Wachstumkurs auch im Jahr 2019 mit gewohnter Dynamik fort, wozu erneut alle vier Segmente beitragen konnten. Kreditplattform und Privatkunden haben mit einem Umsatzwachstum von jeweils über 20% in einem lediglich einstellig wachsenden Gesamtmarkt erneut substanziell Marktanteile hinzugewonnen. Wir gehen fest von einer Fortsetzung dieser Entwicklung im Jahr 2020 aus. Die noch deutlich kleineren Segmente Versicherungsplattform und Immobilienplattform entwickelten sich in 2019 ebenfalls positiv und stellen für uns auch in 2020 zentrale Investitionsfelder dar. Das Wachstumspotenzial in beiden Industrien ist für unsere integrierten Plattformen enorm. Im Ergebnis erwarten wir für den Gesamtkonzern für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 400-440 Mio. EUR und ein EBIT von 35-40 Mio. EUR."

Die vorläufigen Geschäftszahlen bedürfen noch der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer und der Feststellung durch den Aufsichtsrat. Der Geschäftsbericht wird wie geplant am 23. März 2020 veröffentlicht.

(Angaben in 12M 12M 12M Q4 Q4 Q4 Mio. EUR) 2019 2018 Veränderung 2019 2018 Veränderung Umsatz 337,2 266,0 27% 89,6 74,2 21% Rohertrag 181,9 140,2 30% 51,1 38,2 34% EBITDA 52,2 39,1 34% 13,3 9,9 34% EBIT 33,0 29,3 13% 8,0 7,1 12% Konzernergebnis 24,4 22,5 9% 5,5 5,6 -2% Ergebnis pro 3,90 3,66 7% 0,88 0,90 -2% Aktie

Über die Hypoport AG

Die Hypoport AG mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 1.800 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform

Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt ca. 700 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von ca. 6 Mrd. Euro über EUROPACE ab. Neben EUROPACE fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform.

Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.

Das Segment Immobilienplattform (ehemals Institutionelle Kunden) bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Finanzierung, Verwaltung, Vermarktung und Bewertung von Immobilien.

Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem wird dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool zugeordnet.

Die Aktien der Hypoport AG sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im SDAX vertreten.

Kontakt

Jan H. Pahl Investor Relations Manager Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942 Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19 E-Mail: ir@hypoport.de www.hypoport.de www.twitter.com/Hypoport

Über die Aktie

ISIN DE 0005493365 WKN 549336 Börsenkürzel HYQ

09.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypoport AG Klosterstraße 71 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49/30 42086-0 Fax: +49/30 42086-1999 E-Mail: ir@hypoport.de Internet: www.hypoport.de

ISIN: DE0005493365

WKN: 549336 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 992251

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

992251 09.03.2020

°