DGAP-News: HYPOPORT SE: Weitere Marktanteilsgewinnung in den ersten neun Monaten 2020 (deutsch)

HYPOPORT SE: Weitere Marktanteilsgewinnung in den ersten neun Monaten 2020

Operative Kennzahlen Q3 2020

Hypoport SE: Weitere Marktanteilsgewinnung in den ersten neun Monaten 2020

- Gesamtes Transaktionsvolumen auf Europace-Plattform in den ersten neun Monaten 2020 30% über Vorjahresniveau

- Genossenschaftsbanken mit +85% Transaktionsvolumen weiterhin am stärksten wachsende Nutzergruppe, Sparkassen bei +33%

- Vertriebsvolumen Dr. Klein Privatkunden liegt mit +24% über dem durchschnittlichen Wachstum der letzten Geschäftsjahre

- Wert über Bewertungsplattform Value AG besichtigter und begutachteter Wohnimmobilien um 42% angestiegen

Berlin, 13. Oktober 2020: Die Hypoport SE veröffentlicht operative Kennzahlen ihrer Segmente Kreditplattform, Privatkunden sowie Immobilienplattform für die ersten neun Monate 2020. Die Werte dieser transaktionsbasierten Geschäftsmodelle für den privaten Wohnimmobilienerwerb stiegen alle um mehr als 20% und bis zu 85% an. Einmal mehr wird hierdurch das robuste Wachstum der digitalen Plattformgeschäftsmodelle Hypoports trotz der in 2020 schwierigen allgemeinen konjunkturellen Lage in Deutschland im Zuge des Corona-Virus deutlich.

Im Segment Kreditplattform erhöhte Europace, größter B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite in Deutschland, in den ersten neun Monaten 2020 sein Transaktionsvolumen* um 30% auf 65,5 Mrd. Euro (9M 2019: 50,4 Mrd. Euro). Das Transaktionsvolumen pro Vertriebstag** betrug 344 Mio. Euro (9M 2019: 267 Mio. Euro; +29%). In der mit Abstand größten Produktgruppe Immobilienfinanzierung wurde das Transaktionsvolumen um 34% auf 52,9 Mrd. Euro (9M 2019: 39,5 Mrd. Euro) gesteigert. Das Transaktionsvolumen der zweitgrößten Produktgruppe Bausparen erhöhte sich um 20% von 8,2 Mrd. Euro auf 9,9 Mrd. Euro. Das Volumen der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit stieg um 2% von 2,64 Mrd. Euro auf 2,70 Mrd. Euro an. Alle drei Produktgruppen auf Europace erreichten somit erneut Steigerungsraten deutlich oberhalb des jeweiligen Marktumfeldes.

FINMAS, der Teilmarktplatz für Institute der Sparkassenorganisation, erhöhte sein Transaktionsvolumen in den ersten neun Monaten 2020 um 33% auf 6,1 Mrd. Euro (9M 2019: 4,6 Mrd. Euro). Institute des genossenschaftlichen Bankensektors vermittelten durch Nutzung des für sie konzipierten Teilmarktplatzes GENOPACE ein Volumen von 5,6 Mrd. Euro (9M 2019: 3,0 Mrd. Euro), was einer Steigerung von 85% entspricht. Die beiden Plattformen ermöglichten den angeschlossenen Banken daher erneut deutliche Produktivitätsgewinne. Neben den Sparkassen und genossenschaftlichen Instituten, haben sich die Volumen der beiden Europace-Nutzergruppen, ungebundene Finanzierungsvertriebe und private Banken, mit rund 25% bis 35%-Anstieg deutlich stärker als das Marktumfeld entwickelt.

Im Segment Privatkunden bietet Dr. Klein, maßgeblich über ein Franchise-System, an rund 230 deutschen Standorten Beratung zu Finanzprodukten an. Das von Dr. Klein vermittelte Volumen* stieg in den ersten neun Monaten 2020 um 24% von 5,5 auf 6,8 Mrd. Euro an.

Die zum Segment Immobilienplattform gehörende Bewertungsplattform Value AG baute ihre operative Kennziffer in den ersten neun Monaten 2020 ebenfalls deutlich aus. So erhöhte sich der Wert besichtigter und begutachteter eigennutzungsfähiger Wohnimmobilien von 13,0 Mrd. Euro (9M 2019) auf 18,4 Mrd. Euro um 42%.

Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE, zeigt sich zufrieden mit der starke operativen Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2020: "In unseren transaktionsbasierten Geschäftsmodellen für den privaten Immobilienerwerb konnten wir unsere operativen Kennziffern deutlich über dem Marktumfeld steigern und somit weitere Marktanteile gewinnen. Hypoport macht die Erfüllung des Traums von den eigenen vier Wände für immer mehr Verbraucher einfacher - dank Digitalisierung!"

Operative Kennzahlen Hypoport-Gruppe (Angaben in Mrd. EUR) Q3 Q3 Q3 9M 9M 9M 2020 2019 Verände- 2020 2019 Verände- rung rung Segment Kreditplattform Transaktionsvolumen* 23,62 18,52 27,5% 65,49 50,38 30,0% Europace gesamt davon 19,09 14,56 31,1% 52,91 39,51 33,9% Immobilienfinanzierung davon Bausparen 3,59 3,03 18,3% 9,88 8,23 20,1% davon Ratenkredit 0,94 0,93 0,7% 2,70 2,64 2,5%

Transaktionsvolumen 357,8 280,6 27,5% 343,8 267,3 28,6% pro Vertriebstag (in Mio. Euro)**

Segment Privatkunden Vertriebsvolumen* 2,28 2,07 10,2% 6,84 5,52 23,9% Finanzierung Dr. Klein Privatkunden

Segment Immobilienplattform Wert besichtigter und 6,74 4,49 50,0% 18,44 12,97 42,1% begutachteter Wohnimmobilien * Sämtliche Angaben zum Volumen von abgewickelten Finanzdienstleistungsprodukten (Immobilienfinanzierungen, Bausparen und Ratenkredite) beziehen sich auf Kenngrößen "vor Storno" und können entsprechend nicht mit den ausgewiesenen Umsatzerlösen, in denen die nachträglichen Stornierungen berücksichtigt sind, ins Verhältnis gesetzt werden. Von den hier genannten Transaktionszahlen kann somit weder direkt auf Umsatz- noch auf Ertragszahlen geschlossen werden.

** Vertriebstage definiert als Anzahl der Bankarbeitstage, abzüglich der halben Anzahl der Brückentage.

Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform

Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt über 750 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich rund 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 7 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform.

Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.

Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien.

Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem wird dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool zugeordnet.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im SDAX vertreten.

