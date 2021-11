DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG: CSR-Rating von EcoVadis bestätigt Nachhaltigkeitsstrategie (deutsch)

IBU-tec advanced materials AG: CSR-Rating von EcoVadis bestätigt Nachhaltigkeitsstrategie

IBU-tec advanced materials AG: CSR-Rating von EcoVadis bestätigt Nachhaltigkeitsstrategie

- Silber-Medaille von führender Plattform für Nachhaltigkeitsrating - Gruppenweites Nachhaltigkeitsmanagement unter Top-25 % aller Unternehmen weltweit - Bewertung in allen Bereichen deutlich über dem Branchendurchschnitt

Weimar, 2. November 2021 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec",

ISIN: DE000A0XYHT5 ) hat für ihr Nachhaltigkeitsmanagement von EcoVadis, dem nach eigenen Angaben weltweit größten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, die Auszeichnung "EcoVadis Silber" erhalten. Mit einem Gesamtergebnis von 59 Punkten zählt die IBU-tec-Gruppe somit zu den besten 25 Prozent aller Unternehmen, die von der Plattform bewertet wurden, und innerhalb ihrer Branche sogar zu den besten 20 Prozent.

Für das Rating untersuchte EcoVadis die Managementprozesse von IBU-tec mithilfe von 21 CSR-Kriterien in den vier Themenbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die Kriterien entsprechen international anerkannten Standards wie dem UN Global Compact und der Global Reporting Initiative (GRI). IBU-tec lag in allen Bereichen deutlich über dem Durchschnitt der Branche, wobei die Themen Umwelt sowie Arbeits- und Menschenrechte in der Gesamtbewertung besonders hoch gewichtet werden.

Um die Nachhaltigkeit von Produkten und Prozessen zu steigern, unternimmt IBU-tec zahlreiche Anstrengungen. So verfügt die Gruppe über ein integriertes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem nach ISO 9001/14001 und betreibt eine eigene Photovoltaikanlage sowie ein Blockheizkraftwerk, um emissionsarm selbst Energie zu erzeugen. Mit dem eigenen LFP-Batteriematerial, dem Bereich Glascoating sowie Recycling- und Serviceangeboten positioniert sich IBU-tec zudem als relevanter Teilnehmer im stark wachsenden und immer wichtiger werdenden Greentech-Markt. Durch den verstärkten Fokus der Gruppe auf Umwelt- und Ressourcenschonung geht IBU-tec in den kommenden Jahren von einem durchschnittlichen Wachstum von 20 bis 25 Prozent pro Jahr aus. Das Kernsegment Batteriematerialien soll dabei bis 2025 bis zu 30 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen.

Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec: "Dieses Ergebnis ist ein großer Erfolg für unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Erstmals haben wir im Rahmen unserer Lieferantenbeziehungen die gesamte IBU-tec-Gruppe von EcoVadis bewerten lassen. Aus dem Stand heraus unter den besten 20 Prozent unserer Branche zu landen - darauf können wir stolz sein. Das unterstreicht nicht nur die Qualität unseres Nachhaltigkeitsmanagements, es ist auch ein wichtiger Schritt zu einem umfassenden ESG-Rating, das wir vor kurzem beauftragt haben und zum Jahresende erwarten."

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

Über EcoVadis

EcoVadis ist einer der führenden internationalen Anbieter für Nachhaltigkeitsratings mit mehr als 75.000 bewerteten Unternehmen weltweit. Zahlreiche Konzerne und Brancheninitiativen nutzen EcoVadis, um die Nachhaltigkeit von Lieferketten zu auditieren und zu verbessern, darunter auch "Together for Sustainability", eine 2011 gegründete Initiative der chemischen Industrie.

