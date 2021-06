IGP Advantag AG schließt Geschäftsjahr 2020 mit einer Konzern-Gesamtleistung von 39,1 Mio. EUR und einem Konzern-EBITDA von 5,2 Mio. EUR ab - Prognose für das Geschäftsjahr 2021

IGP Advantag AG schließt Geschäftsjahr 2020 mit einer Konzern-Gesamtleistung von 39,1 Mio. EUR und einem Konzern-EBITDA von 5,2 Mio. EUR ab - Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Berlin, 18.6.2021. Die IGP Advantag AG ( WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2) veröffentlicht geprüfte Zahlen für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2020. Der vollständige Geschäftsbericht wird, wie im Finanzkalender angekündigt, am 24.6.2021 veröffentlicht.

Der erste konsolidierte Abschluss der IGP Advantag AG bestätigt die erfolgreiche Entwicklung des Konzerns mit hervorragenden Geschäftszahlen.

Mit Umsatzerlösen in Höhe von 37,85 Mio. EUR und einer Gesamtleistung von 39,1 Mio. EUR hat die IGP Advantag AG ein EBITDA in Höhe von 5,24 Mio. EUR erreicht. Nach Abschreibungen in Höhe von 2,37 Mio. EUR (davon 2,07 Mio. EUR auf den Geschäfts- oder Firmenwert) ergibt sich ein EBIT in Höhe von 2,88 Mio. EUR. Der Konzernjahresüberschuss beträgt 1,21 Mio. EUR.

Auch die Vermögens- und Finanzlage der IGP Advantag AG zeichnet ein sehr positives und solides Bild. Das Eigenkapital steht mit 33,69 Mio. EUR für 76 % des Bilanzvolumens (44,42 Mio. EUR). Mit gerade einmal 0,25 Mio. EUR Finanzverbindlichkeiten ist der Konzern fast schuldenfrei. Das Anlagevermögen wird durch den Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 28,75 Mio. EUR dominiert.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 geht der Konzern von einer Steigerung der Gesamtleistung auf 43 bis 45 Mio. EUR und einem EBITDA von 4 bis 5 Mio. EUR aus.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der IGP Advantag AG 2020 TEUR Umsatzerlöse 37.850 Bestandsveränderungen 502 Sonstige betriebliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen 760 Gesamtleistung 39.112 Materialaufwand -18.721 Personalaufwand -9.920 Abschreibungen -2.365 Sonstige betriebliche Aufwendungen -5.230 Entwicklungskosten EBITDA 5.241 EBIT 2.875 Zinsen und ähnliche Erträge 45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -23 Neutrales Ergebnis 22 Außerordentliche Erträge 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 Außerordentliches Ergebnis 0 EBT 2.897 Ertragssteuern -1.686 Sonstige Steuern -5 Konzernjahresüberschuss 1.206 Ergebnis außenstehender Gesellschafter -67 Konzernverlustvortrag -1.304. Konzernbilanzverlust -165 Konzern-Bilanz IGP Advantag AG 2020 TEUR I. Anlagevermögen Summe 29.757 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.257 2. Sachanlagen 332 3. Finanzanlagevermögen 168 II. Umlaufvermögen Summe 14.667 1. Vorräte 2.741 2. Forderungen 6.001 3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.407 4. Wertpapiere 33 5. Liquide Mittel 4.485 Aktiva 44.424

I. Eigenkapital Summe 33.690 1. Grundkapital 27.733 2. Kapitalrücklage 5.993 3. Konzernbilanzgewinn -165 4. Nicht beherrschende Anteile anderer Gesellschafter 130 II. Rückstellungen 4.422 III. Fremdkapital 6.160 1. Fremdkapital langfristig 0 2. Fremdkapital kurzfristig 6.160 a) Finanzverbindlichkeiten 246 b) Erhaltene Anzahlungen 751 c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist. 3.917 d) Verbindlichkeiten geg. Verbundene Unternehmen 157 e) Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.090 IV. Rechnungsabgrenzungsposten 0 V. Passive latente Steuern 152 Passiva 44.424 Über die IGP Advantag AG:

Die in Berlin ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter.

In einem von vielen kleinen regionalen Nischenanbietern und wenigen großen Immobilien- und Baukonzernen geprägten Markt, vereint die IGP Advantag AG hohe Wertschöpfungstiefe und hohen Dienstleistungsanteil auf einzigartige Weise. Wiederholte Erfolge bei Ausschreibungen für öffentliche Spezialbauten sowie Referenzen aus zahlreichen internationalen Großprojekten sind Beleg für die hervorgehobene Wettbewerbsposition. Mit der eigenen BIM-Software [überbau] verfügt der Konzern zudem über eine umfassende Lösung zur Prozessdigitalisierung, resultierend in überdurchschnittlicher Effizienz und Budgetdisziplin.

Einen Großteil der Gesamtleistung erzielt die IGP Advantag AG mit Auftraggebern im öffentlichen Sektor. Die Schwerpunkte liegen auf Bildungs- und Gesundheitsimmobilien, grünen Büroimmobilien sowie relevanten Infrastrukturprojekten wie Flughäfen, Bahnhöfen oder Logistikstandorten. Entsprechende Gebäude wie Krankenhäuser oder Schulen sind oft sehr energieintensiv, weshalb Nachhaltigkeitsthemen von Green Building bis zum Emissionshandel von hoher Relevanz für die IGP Advantag AG sind. Insgesamt adressiert der Konzern mit seinem Leistungsportfolio besonders stark langfristige Megatrends wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Digitalisierung.

Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der IGP Advantag AG dar. Eine die Aktien der Advantag Aktiengesellschaft betreffende Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf der Basis der geprüften Jahresabschlüsse sowie des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, der unter https://www.igp-advantag.ag/finanzberichte veröffentlicht worden ist.

Kontakt:

IGP Advantag AG Investor Relations Friedrichstraße 61 10117 Berlin Tel.: +49(0)30.204580200 Mail: aktie@igp-advantag.ag

