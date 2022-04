DGAP-News: IGP Advantag AG: SMC Research veröffentlicht neue Studie, unverändert &

IGP Advantag AG: SMC Research veröffentlicht neue Studie, unverändert „Buy', Kursziel nun 3,60 EUR (aktuell 1,75 EUR)

^ DGAP-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Research Update

14.04.2022 / 11:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

IGP Advantag AG: SMC Research veröffentlicht neue Studie, unverändert "Buy", Kursziel nun 3,60 EUR (aktuell 1,75 EUR)

Berlin 14.04.2022. SMC Research hat anlässlich der Veröffentlichung von Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 eine neue Studie über die IGP Advantag AG ( ISIN DE000A1EWVR2 / WKN A1EWVR) veröffentlicht. Das Urteil lautet unverändert "Buy" bei einem Kursziel von 3,60 EUR nach zuvor 3,90 EUR.

SMC sieht den Wachstumstreiber im Handel mit C02-Zertifikaten, während der Umsatz im Kerngeschäft mit baunahen Dienstleistungen gesunken ist. Die Gesamtleistung ist so um 71 Prozent auf 66,8 Mio. EUR und damit über die Erwartungen hinaus deutlich gestiegen, aber insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei kundenseitigen Projektabnahmen und bei der Erteilung von Baugenehmigungen ergaben sich Umsatzrückgänge von 43 Prozent im Kerngeschäft. Der entsprechende Projektfortschritt bei noch fehlender Umsatzwirksamkeit zeigt sich in den Bestandsveränderungen, die gegenüber dem Vorjahr von 0,5 Mio. EUR auf 14 Mio. EUR gestiegen sind.

Solche Verzögerungen sind gemäß SMC im Projektgeschäft, in dem der Umsatz gerade bei einer stichtagsbezogenen Betrachtung von der Erreichung weniger Meilensteine abhängt, nicht unüblich. Für die Wertermittlung, die auf der Cashflow-Entwicklung eines langen Zeitraums basiert, allerdings nachrangig. Die Analysten unterstellen weiterhin im Trend ein deutliches Umsatz- und vor allem Ergebniswachstum. Das Kursziel wurde leicht von 3,90 EUR auf 3,60 EUR angepasst, das damit immer noch sehr hohe Kurspotential bestätigt unverändert das bisherige Urteil "Buy".

ÜBER DIE IGP ADVANTAG

Die in Berlin ansässige IGP Advantag (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). 1998 gegründet, verfügt die IGP Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland.

Gegliedert sind die Geschäftsaktivitäten in die vier Säulen Initiate, Manage, Sustain und Invest. Dabei umfasst der Bereich Initiate die Identifikation, Entwicklung sowie Planung von Immobilienprojekten auch vor dem Hintergrund planungs- und baurechtlicher Sondersituationen. Die Säule Manage beinhaltet die Generalplanung, Projektsteuerung, Durchführung und Bauleitung einschließlich der Objekt- und Bauüberwachung unter Verwendung modernster digitaler Prozesse und der eigenen BIM-Anwendung [überbau]. Um das umfassende und wissensgetriebene Geschäftsmodell weiter auszubauen und sich zusätzliche Expertise zu sichern, erfolgt im Rahmen der Invest-Strategie die gezielte Beteiligung an baunahen innovativen Dienstleistungsunternehmen, darunter namhafte Architektur- und Sachverständigenbüros, aber auch Experten für Transformations- und Prozessoptimierung, Fördermittel sowie Softwareexperten mit eigener BIM-Software. Die Säule Sustain mit dem Schwerpunkt auf Klimaschutz, Green Building und Emissionshandel ergänzt das Geschäftsmodell um weitere zukunftsweisende Unternehmensbereiche. Insgesamt adressiert das Unternehmen mit seinem Portfolio langfristige Megatrends wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Digitalisierung.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der IGP Advantag dar. Eine die Aktien der Advantag Aktiengesellschaft betreffende Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf der Basis der geprüften Jahresabschlüsse sowie des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, der unter https://www.igp-advantag.ag/finanzberichte veröffentlicht worden ist.

PRESSEKONTAKT

IGP Advantag AG Investor Relations Friedrichstraße 61 10117 Berlin

14.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: IGP Advantag AG Friedrichstraße 61 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 204 580 200 Fax: +49 30 210 15 111 E-Mail: r.heinzelmann@igp-advantag.ag Internet: www.igp-advantag.ag

ISIN: DE000A1EWVR2

WKN: A1EWVR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München EQS News ID: 1328599

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1328599 14.04.2022

°