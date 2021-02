DGAP-News: IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ vermietet 10.000 m² Bürofläche an die AUVA im myhive am Wienerberg (deutsch)

IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ vermietet 10.000 m² Bürofläche an die AUVA im myhive am Wienerberg

IMMOFINANZ vermietet 10.000 m² Bürofläche an die AUVA im myhive am Wienerberg

Der Bürostandort myhive am Wienerberg erfreut sich großer Beliebtheit. So hat die IMMOFINANZ mit der AUVA - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt einen Mietvertrag über insgesamt 10.000 m2 Bürofläche abgeschlossen. Die Räumlichkeiten in den Twin Towers am Wienerberg werden jetzt schrittweise bezogen. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

"Wir freuen uns sehr, die AUVA von unserem Bürokonzept myhive und dem vielfältigen Angebot am Standort Wienerberg überzeugt zu haben. Dieser Mietvertragsabschluss zeigt einmal mehr, dass unsere Office-Lösungen sehr gut angenommen werden. Wir bieten unseren Mietern alle Annehmlichkeiten für einen reibungslosen Business-Alltag sowie großzügigen Raum für kommunikativen Austausch - und das in einem Erholungsgebiet mitten in der Großstadt. Das sind die besten Voraussetzungen für gute Ideen und Spaß an der Arbeit", sagt Katrin Gögele-Celeda, Country Managerin Operations für Österreich bei der IMMOFINANZ.

Die AUVA ist der größte Unfallversicherungsträger Österreichs. Bei der AUVA sind ca. 4,5 Millionen Personen gesetzlich gegen die wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten versichert. Kernaufgaben der AUVA sind die Verhütung von Arbeitsunfällen sowie die Heilbehandlung und Rehabilitation. Ziel ist es, Unfallopfer und Beschäftigte mit Berufserkrankungen möglichst rasch wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren. Eine weitere Kernaufgabe der AUVA ist die finanzielle Entschädigung. Diese vier Aufgabenbereiche der AUVA ermöglichen eine integrierte und effiziente Unfallversicherung mit hohem volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen.

Über myhive am Wienerberg Mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 120.000 m² ist myhive am Wienerberg einer der größten Büro- und Geschäftsstandorte der Stadt mit besten Verbindungen in das Zentrum, zum Flughafen, zur Autobahn und zum öffentlichen Verkehrsnetz. Die IMMOFINANZ hat in den zurückliegenden Jahren umfangreich in den Standort investiert. 2019 wurde der modernisierte Hotel- und Büro-Tower eröffnet, der mit der neuen, eleganten Fassade neben den Twin Towers ein zusätzlicher Blickfang am Wienerberg ist und Büros sowie das Hotel Holiday Inn Vienna - South beherbergt. Im nächsten Schritt erfolgte im Jänner 2021 die Eröffnung eines weiteren modernisierten Bürogebäudes am Standort. Mit den flexiblen myhive-Office-Produkten wird dort eine Neuheit geboten.

Die Service-Welt von myhive Die internationale Büromarke myhive setzt auf innovative Office-Konzepte, die auf die Bedürfnisse der Mieter eingehen. Flexibilität und Community sind dabei zentrale Punkte. Die Büros bieten zahlreiche Serviceleistungen, eine gute Infrastruktur und eine einladende Atmosphäre, die dem Komfort eines Hotels ähnelt. Community Manager organisieren regelmäßige Networking-Veranstaltungen und gemeinschaftliche Aktivitäten, um den Austausch unter den Mietern zu fördern.

Zusätzlich können mit dem Produkt "mydesk" Einzel-Arbeitsplätze im Shared Office Bereich oder mit "myroom" abschließbare Büroräume spontan angemietet werden. Dabei profitieren Nutzer kleiner Flächen vom gleichen Rundumservice wie die Mieter größerer Flächen. Durch ein modulares Bürolayout mit standardisierter Ausstattung und eigenem Trennwandsystem kann individuell auf die Anforderungen des Mieters eingegangen werden.

Mehr Infos unter https://myhive-offices.com/de/standorte/am-wienerberg und zu den flexiblen myhive-Produkten im Movie: https://youtu.be/Rrk3Xi16YJU

Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,9 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9 www.immofinanz.com

IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien Österreich

ISIN: AT0000A21KS2

WKN: A2JN9W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1167683

