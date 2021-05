DGAP-News: IMMOFINANZ AG: Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung (deutsch)

IMMOFINANZ AG: Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung

^ DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung IMMOFINANZ AG: Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung

19.05.2021 / 08:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

IMMOFINANZ AG: Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung

* IMMOFINANZ hat heute das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der S IMMO veröffentlicht. Wegen des späteren Angebotsbeginns liegt der bisher geplante Termin für die Hauptversammlung der IMMOFINANZ nun in der Annahmefrist des Angebots.

* Es ist geplant, die Hauptversammlung zu einem Termin nach der Abwicklung des Übernahmeangebots durchzuführen.

* Die Verschiebung gewährleistet, dass eine vom laufenden Übernahmeangebot unbeeinflusste Hauptversammlung der IMMOFINANZ erfolgt.

Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ haben im Zusammenhang mit dem heute veröffentlichten Übernahmeangebot der IMMOFINANZ an die Aktionäre der S IMMO beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ zu verschieben. Die Hauptversammlung soll zu einem Termin nach der Abwicklung des Übernahmeangebots stattfinden, damit von vornherein gewährleistet ist, dass eine vom Übernahmeangebot unbeeinflusste Hauptversammlung der IMMOFINANZ erfolgt.

Nach dem ursprünglichen Zeitplan des Übernahmeangebots hätte zum bisher geplanten Hauptversammlungstermin am 18. Juni bereits Klarheit über die Annahme des Angebots durch die S IMMO-Aktionäre bestanden. Wegen der Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung durch die S IMMO und längerer Prüfung der Angebotsunterlage durch die Übernahmekommission hat sich der Angebotsablauf verschoben.

Die S IMMO-Gruppe hält rd 13,38% IMMOFINANZ-Aktien (Rückbeteiligung). Wie in der veröffentlichten Angebotsunterlage erläutert, hat der Angebotsvollzug zur Folge, dass IMMOFINANZ und S IMMO eine unternehmensrechtliche Gruppe bilden und somit die Rückbeteiligung - wie eigene Aktien - kein Stimmrecht in der Hauptversammlung hat. Im Hinblick auf diese Folge des Angebotsvollzugs ist geplant, dass die ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ nach der Entscheidung der S IMMO-Aktionäre über das Angebot sowie der Abwicklung des Angebots stattfindet.

Die IMMOFINANZ wird entsprechend über den neuen Hauptversammlungstermin informieren.

Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,0 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9 www.immofinanz.com

19.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290 Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com

ISIN: AT0000A21KS2

WKN: A2JN9W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1198014

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1198014 19.05.2021

°