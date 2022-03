DGAP-News: IMMOFINANZ: Verlangen der CPIPG zur Einberufung einer Hauptversammlung - Veränderungen im Aufsichtsrat (deutsch)

IMMOFINANZ: Verlangen der CPIPG zur Einberufung einer Hauptversammlung - Veränderungen im Aufsichtsrat

^ EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Immobilien

IMMOFINANZ: Verlangen der CPIPG zur Einberufung einer Hauptversammlung - Veränderungen im Aufsichtsrat

07.03.2022 / 16:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

IMMOFINANZ: Verlangen der CPIPG zur Einberufung einer Hauptversammlung - Veränderungen im Aufsichtsrat

* CPI Property Group S.A. (CPIPG) hat heute ein Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG für Wahlen in den Aufsichtsrat gestellt.

* Der Vorstand der IMMOFINANZ wird das Verlangen auf Einberufung prüfen und zeitnah über das weitere Vorgehen zur Abhaltung einer außerordentlichen Hauptversammlung entscheiden.

* Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ soll sich künftig aus vier Kapitalvertretern zusammensetzen. CPIPG schlägt Martin Nmeek und Miroslava Gretiaková als Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat vor.

* Bettina Breiteneder, Sven Bienert, Michael Mendel und Dorothée Deuring werden ihre Mandate im Aufsichtsrat der IMMOFINANZ mit der außerordentlichen Hauptversammlung niederlegen.

Die IMMOFINANZ hat heute ein Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit der Tagesordnung zu Wahlen in den Aufsichtsrat erhalten. CPIPG hält gemäß Einberufungsverlangen (direkt und indirekt) eine Beteiligung von rd 54,86% an IMMOFINANZ und schlägt (über die Tochtergesellschaft WXZ1 a.s.) der Hauptversammlung zwei neue Mitglieder zur Wahl vor.

Im Hinblick auf die von CPIPG erlangte Mehrheitsbeteiligung an der IMMOFINANZ haben die Aufsichtsratsmitglieder Bettina Breiteneder, Sven Bienert, Michael Mendel und Dorothée Deuring erklärt, ihre Mandate als Mitglieder des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ zur Verfügung zu stellen und mit Ablauf der außerordentlichen Hauptversammlung ihre Funktionen niederzulegen.

Bei Wahl der von CPIPG vorgeschlagenen Kandidaten würde sich der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ künftig aus den folgenden vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern (Kapitalvertretern) zusammensetzen: Martin Nmeek, Miroslava Gretiaková sowie den bestehenden Mitgliedern Gayatri Narayan und Stefan Gütter.

Die Profile des Kandidaten und der Kandidatin zur Wahl in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ:

Martin Nmeek (46) ist CEO und Managing Director der CPI Property Group, eines führenden Eigentümers ertragsbringender Immobilien in der Tschechischen Republik, Berlin und der CEE-Region. Als Immobilienexperte verfügt er über mehr als 20 Jahre Erfahrung sowohl in juristischen als auch in leitenden Funktionen. Er ist verantwortlich für die Unternehmensstrategie und verwaltet u.a. die Auslandsexpansion der Gruppe, einschließlich der Übernahme mehrerer börsennotierter Unternehmen. Im Laufe seiner Karriere hat er Akquisitionen im Gesamtwert von mehr als 15 Mrd. Euro abgeschlossen.

Miroslava Gretiaková (41) ist Head of Group Compliance bei der in der Schweiz ansässigen Unilabs Group Services, einem der größten Diagnostikanbieter in Europa. Sie verfügt über eine umfangreiche und langjährige Erfahrung in führenden Positionen in den Bereichen Legal, Compliance und Datenschutz. Vor ihrem Wechsel zu Unilabs fungierte die studierte Juristin, die vier Sprachen spricht, u.a. mehrere Jahre als Partnerin bei der Anwaltskanzlei Deloitte Legal in Bratislava.

Die IMMOFINANZ wird ihr Jahresergebnis 2021 am 20. April 2022 (nach Börsenschluss in Wien) veröffentlichen.

Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,0 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations IMMOFINANZ T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9 www.immofinanz.com

07.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290 Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com

ISIN: AT0000A21KS2

WKN: A2JN9W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1296335

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1296335 07.03.2022

°