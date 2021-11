DGAP-News: Implenia erhält Zuschlag für den Bau von fünf Gebäuden in «Central Malley» (deutsch)

Implenia erhält Zuschlag für den Bau von fünf Gebäuden in «Central Malley»

SBB Immobilien beauftragt Implenia als Totalunternehmer mit dem Bau von fünf Gebäuden | Neues Wohn- und Geschäftsquartier im Westen von Lausanne | Auftragsvolumen von rund CHF 200 Mio.

Glattpark (Opfikon), 22. November 2021 - Das Projekt «Central Malley», die erste Etappe der Sanierung der Industriebrache Malley in den Gemeinden Prilly und Renens westlich von Lausanne, sieht vor, inmitten von Grünflächen ein nachhaltiges Stadtquartier mit Wohnungen, Büroräumen und Gewerbeeinheiten zu erstellen. Das Projekt wurde im Hinblick auf die ökologischen Herausforderungen konzipiert und ist integraler Bestandteil des Raumentwicklungsplans des Ballungszentrums Lausanne, der eine Reihe ehrgeiziger architektonischer Entwürfe mit Schwerpunkt auf neuen Lebensformen vorsieht.

Implenia erhielt den Zuschlag für den Bau von fünf Gebäuden, darunter zwei Hochhäuser mit 19 sowie 24 Stockwerken. Die Gebäude weisen eine Gesamtfläche von 42'200 m2 auf, von denen 23'700 m2 für Büroflächen, 14'700 m2 für rund 200 Wohnungen und 3'800 m2 für Gewerbeeinheiten vorgesehen sind, und sollen mit dem Umweltlabel Minergie P-Eco zertifiziert werden. Das Projekt war 2018 Gegenstand zweier getrennter Architekturwettbewerbe, die von den Büros Aeby Perneger & Associés SA und Pont 12 Architectes SA gewonnen wurden. Implenia wird das anspruchsvolle Grossprojekt mit einer Auftragssumme von rund CHF 200 Mio. im Auftrag von SBB Immobilien als Totalunternehmer verantworten.

Jens Vollmar, Head Division Buildings von Implenia, freut sich über den komplexen Grossauftrag: «Wir haben das Projekt mit einer Vielfalt von Planungs- und Ausführungskompetenzen verfolgt und freuen uns darauf, es jetzt gemeinsam mit SBB Immobilien erfolgreich zu realisieren. Indem wir mit unserer Expertise und mit unserem motivierten Team zur Entwicklung dieses neuen Stadtteils beitragen, gestalten wir vielversprechende zukünftige Lebens- und Arbeitswelten.»

[IMAGE]

Nachhaltiges Stadtquartier: Implenia baut als Totalunternehmer fünf Gebäude in «Central Malley» (Bild: (c) SBB AG).

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

