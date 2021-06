DGAP-News: Implenia übergibt Dialogplatz an Stadt Winterthur (deutsch)

Implenia übergibt Dialogplatz an Stadt Winterthur

Winterthur erhält in der Lokstadt einen grossen städtischen Platz mit vielen Nutzungsmöglichkeiten als attraktiven Begegnungsort.

Dietlikon, 8. Juni 2021 - In einem feierlichen Akt hat Implenia heute den in diesem Frühling fertiggestellten Dialogplatz an die Stadt Winterthur übergeben. Mit rund 5'800 m2 ist er einer der grössten Plätze in Winterthur und grösser als der Bundesplatz in Bern. Der Dialogplatz ist Teil des insgesamt 21'000 m2 grossen öffentlichen Freiraums des neuen Stadtteils Lokstadt, der von Implenia entwickelt wurde. Gemäss dem öffentlichen Gestaltungsplan wird die Stadt diesen Freiraum nach Fertigstellung schrittweise übernehmen und für den Betrieb und Unterhalt sorgen. Implenia beteiligt sich mit sechs Millionen Franken an den künftigen Unterhalts- und Erneuerungskosten. Mit der vielseitigen Nutzung aus einer Kombination von Wohnen, Arbeiten, Erleben und Begegnungsräumen ermöglicht die Lokstadt modernes, urbanes Leben auf dem Areal der ehemaligen Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM).

Ein Platz für alle Die rund 100 Bäume auf dem Dialogplatz bringen im Frühling duftende Blütenpracht und sorgen im Sommer für Schatten und ein angenehmes Mikroklima. Ein Spielplatz mit Wasser und Sand auf der einen Seite des Platzes spricht die Kleinsten und ihre Eltern an. Pumptrack, gedeckter Pavillon für Konzerte, Markt und Feste, unzählige Sitzbänke und Stühle, ein Trinkbrunnen sowie ein Gastronomiebereich im Freien bieten Aufenthalts-, Begegnungs- und Spielmöglichkeiten für Jung und Alt. All das ohne Lärm und Gefahr, weil der Platz in einer neuen Fussgängerzone weit ab vom Strassenverkehr liegt.

Entstanden in kooperativer Planung In einem von Implenia und der Stadt Winterthur gemeinsam organisierten partizipativen Prozess wurden die Anforderungen der Nutzer an die Aussenräume der Lokstadt erhoben. Auf dieser Basis wurde und wird der öffentliche Freiraum der Lokstadt von Implenia unter Mitwirkung der Stadt in einem kooperativen Planungsprozess projektiert und realisiert.

Der Name Dialogplatz erinnert an einen 1937 nach einem Lohnkonflikt zwischen der Belegschaft und der Geschäftsleitung von Sulzer geschlossenen Arbeitsfrieden. Für die heutigen Nutzer wird der Name Dialogplatz bald eine andere Bedeutung erhalten: Ein zentraler Ort der Begegnung und des Austauschs im Stadtteil Lokstadt. Dazu Adrian Wyss, Head Division Real Estate von Implenia: «Wir freuen uns sehr darüber, mit dem Dialogplatz den Bewohnern der Lokstadt sowie allen Winterthurern einen tollen Stadtplatz und vielfältig nutzbaren Begegnungsort übergeben zu dürfen.»

