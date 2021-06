In einer Art Weltpremiere hat Nouveau Monde eine Kooperationsvereinbarung mit Caterpillar für die Entwicklung einer Nullemissionslösung für die Matawinie-Mine unterzeichnet

- Nouveau Monde und Caterpillar haben eine Vereinbarung unterzeichnet, gemäß der Caterpillar Cat(R) "Nullemissionsmaschinen" für das Matawinie-Graphitminenprojekt in Saint-Michel-des-Saints, Québec, Kanada entwickeln, testen und herstellen wird

- Die Kooperation beider Unternehmen konzentriert sich auf das Ziel von Nouveau Monde, den Standort vollständig mit erneuerbaren Energien ohne jeglichen Kohlenstofffußabdruck zu betreiben

- Nouveau Monde und Caterpillar engagieren sich, um die Bergbauindustrie bei der Ausrichtung hin zu einer nachhaltigeren Zukunft zu unterstützen

- Die von Nouveau Monde beabsichtigte vollständig elektrisch betriebene Flotte wird durch seinen Zugang zu sauberer und preislich attraktiver Hydroelektrizität ergänzt

- Nouveau Mondes ist auf dem richtigen Weg, um seinem potentiellen Kundenstamm hochwertiges, grünes und kohlenstoffneutrales Batterie-Anodenmaterial zur Verfügung zu stellen

MONTREAL, KANADA, 22. Juni 2021 - Nouveau Monde Graphite Inc. ("Nouveau Monde" oder "das Unternehmen") ( NYSE: NMG, TSXV: NOU; Frankfurt: NM9A) und Caterpillar Inc. ("Caterpillar") ( NYSE: CAT) freuen sich bekanntgeben zu können, dass sie eine Vereinbarung unterzeichnet haben, gemäß der Caterpillar Cat(R) "Nullemissionsmaschinen" für das Matawinie-Graphitminenprojekt entwickeln, testen und herstellen wird, um schließlich zu dem exklusiven Lieferanten eines vollständig elektrischen Bergbau-Fuhrparks für den Einsatz ab dem Jahr 2028 in der Matawinie-Mine von Nouveau Monde zu werden.

Arne H. Frandsen, Vorstandsvorsitzender von Nouveau Monde, kommentierte: "Ich erinnere mich an unser erstes Treffen mit Caterpillar vor ungefähr zwei Jahren, in dessen Rahmen wir unsere Vision einer abgasfreien Mine in Québec ausführlich schilderten. Unser Bemühen um diese Vision hat uns zu diesem sehr wichtigen Moment geführt, wichtig nicht nur für Nouveau Monde, sondern auch für die globale Bergbauindustrie als Ganzes. Heute können wir Seite an Seite mit Caterpillar, meiner Meinung nach der vertrauenswürdigste und namhafteste Lieferant von Schwermaschinen für den Bergbau weltweit, die Nullemissionsmaschinen Realität werden lassen.

Ich glaube, dass es bemerkenswert ist, dass Nouveau Monde, als ein Repräsentant für die grüne Ressourcenindustrie im neuartigen Stil, Teil der Spitzengruppe bezüglich der Elektrifizierung der Branche durch die Kooperation mit Caterpillar ist."

Eric Desaulniers, CEO von Nouveau Monde, und Denise Johnson, Präsidentin der Caterpillar-Gruppe, unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung einer emissionsfreien Flotte für die Matawinie-Mine.

Eric Desaulniers, Gründer, Präsidentin und CEO von Nouveau Monde, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, eine treibende Kraft für unsere Kollegen und Konkurrenten zu sein, da wir danach streben unsere Geschäftstätigkeiten zu elektrifizieren, um unsere Ziele im Bereich Kohlenstoffneutralität zu erreichen und parallel dazu die Produktivität und Effizienzstandards unseres Bergbaubetriebs beizubehalten. Noch erfreulicher und wichtiger für unsere unternehmerische Mission ist jedoch, dass unser Projekt als ein Sprungbrett für die Zukunft der Bergbauindustrie dienen kann, indem wir mit Caterpillar an diesen Spitzentechnologien arbeiten."

In dem Bemühen, die Entwicklung der Ausrüstung zu beschleunigen und noch individueller anzupassen, engagiert sich Caterpillar gemeinsam mit dem Team von Nouveau Monde, um die Kundenanforderungen in die Entwicklung einzugliedern und für das Testen der Nullemissionsflotte und der Infrastruktur, bevor mit der kommerziellen Produktion begonnen wird.

Denise Johnson, Präsidentin der Caterpillar-Gruppe, erwähnte: "Die Kooperation zwischen Caterpillar und Nouveau Monde stellt einen wichtigen Meilenstein in der Bergbauindustrie dar. Das gesamte Team von Caterpillar freut sich, mit der integrierten Technologie, den Maschinen und Dienstleistungen Nouveau Monde zu unterstützen, während sie daran arbeiten, ihre erste Nullemissionsmine zu konstruieren und einzurichten."

Über Nouveau Monde

Nouveau Monde strebt danach, ein Schlüsselakteur der nachhaltigen Energierevolution zu werden. Das Unternehmen arbeitet daran, die einzige voll integrierte Quelle für einen grünen Anodenwerkstoff für Batterien in Québec, Kanada zu entwickeln. Mit dem Ziel, bis Anfang 2023 kommerziell zu arbeiten, entwickelt das Unternehmen fortschrittliche kohlenstoffneutrale Materiallösungen auf Graphitbasis für den wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmarkt anbieten. Durch preisgünstige Geschäftstätigkeiten und beneidenswerte ESG-Standards strebt Nouveau Monde danach, zu einem strategischen Lieferanten der weltweit führenden Batterie- und Automobilhersteller zu werden und stellt hierfür äußerst leistungsstarkes und zuverlässiges hoch entwickeltes Material zur Verfügung, wobei gleichzeitig Nachhaltigkeit und die Nachverfolgbarkeit der Lieferkette gefördert werden.

Über Caterpillar

Mit Umsätzen und Erlösen von 41,7 Mrd. Dollar im Jahr 2020 ist Caterpillar Inc. der weltweit führende Hersteller von Ausrüstungen für die Bau- und Bergbaubranchen, für Diesel- und Erdgasmotoren, industrielle Gasturbinen und diesel-elektrische Lokomotiven. Seit 1925 treiben wir den nachhaltigen Fortschritt voran und helfen Kunden dabei, mithilfe von innovativen Produkten und Dienstleistungen eine bessere Welt zu erschaffen. Während des gesamten Produktlebenszyklus bieten wir Dienstleistungen an, die auf Spitzentechnologie und Jahrzehnten an Produkterfahrung beruhen. Diese Produkte und Dienstleistungen, die durch unser globales Händlernetzwerk unterstützt werden, bieten einen hervorragenden Wert, um unseren Kunden den Erfolg zu sichern. Wir sind auf jedem Kontinent tätig, operieren hauptsächlich in drei primären Segmenten - Bauindustrie, Ressourcenindustrie und Energie & Transport - und bieten durch unser Segment für Finanzprodukte ebenfalls Finanz- und damit zusammenhängende Dienstleistungen an. Besuchen Sie uns auf caterpillar.com oder schließen Sie sich der Unterhaltung auf unseren Social-Media-Kanälen unter caterpillar.com/social-media an.

Medien Investoren Julie Paquet Christina Lalli VP Communications & ESG Strategy Director, Investor Relations Nouveau Monde Nouveau Monde +1-450-757-8905 #140 +1-438-399-8665 [1]jpaquet@nouveaumonde.ca [1]clalli@nouveaumonde.ca

1. mailto:jpaquet@nouveaumonde.ca 1. mailto:clalli@nouveaumonde.ca Caterpillar Sharon Holling Trade Press Relations Lead +1-309-675-8995 [1]Holling_Sharon_L@cat.com

mailto:Holling_Sharon_L@cat.com

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die beabsichtigten Ergebnisse der Vereinbarung mit Caterpillar, des Ziels des Unternehmens, die Matawinie-Minie mit erneuerbaren Energien ohne jeglichen Kohlenstofffußabdruck zu betreiben und seiner potentiellen Kundenbasis hochwertiges, grünes und kohlenstoffneutrales Batterie-Anodenmaterial zur Verfügung zu stellen, des in dieser Pressemitteilung beschriebenen Zeitplan der Initiativen und der Aussagen, die in den Abschnitten "Über Nouveau Monde" und "Über Caterpillar" und an anderen Stellen der Pressemitteilung beschrieben werden, die im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Aussagen als vernünftig erachtet werden, die jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als falsch erweisen. Außerdem wurden diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund verschiedener zugrunde liegender Faktoren und Annahmen getroffen, inklusive der fristgerechten Lieferung und Installation der Ausrüstungsgegenstände und Unterstützung der Produktion, den Geschäftsperspektiven und Gelegenheiten und Schätzungen des Unternehmens bezüglich der operationellen Leistung der Ausrüstungsgegenstände und sind kein Garant für die zukünftige Leistung.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sind mit bekannten oder unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen vorausgesagt oder impliziert werden, wesentlich abweichen. Risikofaktoren, die tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse verursachen können, die sich wesentlich von aktuellen Erwartungen unterscheiden können, beinhalten unter anderem Verzögerungen bei den geplanten Lieferzeiten der Ausrüstungsgegenstände, die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich seine strategischen Initiativen zu implementieren und ob solche strategischen Initiativen die erwarteten Vorteile einbringen werden, die Verfügbarkeit der Finanzierung oder der Finanzierung zu für das Unternehmen günstigen Bedingungen, die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, die Auswirkung der Inflation auf die Kosten, die Risiken beim Beantragen und Erhalten der erforderlichen Genehmigungen, die betriebliche Leistung der Vermögenswerte und Geschäftstätigkeiten des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren in der Graphitbergbau- und Produktionsindustrie, Veränderungen an Gesetzen und Richtlinien, die sich auf die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens auswirken, politische und sozialen Risiken der Akzeptabilität, Risiken aufgrund von Umweltauflagen, Währungs- und Wechselkursrisiken, technologische Entwicklungen, die Einflüsse der globalen COVID-19-Pandemie und die Reaktionen der Regierungen darauf und auch allgemeine wirtschaftliche Umstände wie auch Verdienste, Investitionsausgaben, Cash-Flow- und Kapitalstrukturrisiken und allgemeine unternehmerische Risiken. Unvorhersagbare oder unbekannte Faktoren, die nicht in diesem warnenden Haftungsausschluss besprochen werden, könnten ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben.

Viele dieser Ungewissheiten und Unwägbarkeiten können sich direkt oder indirekt auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zu dem Zweck gemacht, Informationen über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch der Regulierungsdienstleister (in der Definition der Grundsätze der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Bekanntmachung.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie in der SEDAR-Datenbank (www.sedar.com) und auf der Website des Unternehmens unter: www.NouveauMonde.group

