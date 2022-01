DGAP-News: Ina Invest schliesst Übernahme der CERES Group Holding AG ab (deutsch)

Ina Invest schliesst Übernahme der CERES Group Holding AG ab

24.01.2022 / 07:00

Glattpark (Opfikon), 24. Januar 2022 - Ina Invest hat am vergangenen Freitag, 21. Januar 2022, die Akquisition der CERES Group Holding AG mit dem attraktivem Entwicklungsareal «Bredella» in Pratteln BL erfolgreich abgeschlossen. Ina Invest hat damit als Mehrheitseigentümerin gemeinsam mit ihren Investment-Partnern die CERES Group Holding AG vollständig übernommen. Die Transaktion war am 16. Dezember 2021 angekündigt worden.

Kern des Immobilienportfolios der CERES Group Holding AG bildet das Buss-Areal am Bahnhof Pratteln mit dem Entwicklungsprojekt «Bredella». Das Areal mit einer Grundstückfläche von 82'600m2 und einer realisierbaren Nutzfläche von 172'500m2 soll in den nächsten 20 Jahren in ein lebhaftes Zentrumsquartier mit 70% Wohnanteil (über 1'000 Wohnungen) und 30% kommerziell genutzten Flächen transformiert werden.

Einen Teil des Kaufpreises wurde wie angekündigt in Aktien der Ina Invest Holding AG entrichtet. Zu diesem Zweck wurden 886'656 Namenaktien ausgegeben. Nach Abschluss der Transaktion beträgt das Aktienkapital der Ina Invest Holding AG CHF 292'596.48 und ist eingeteilt in 9'753'216 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.03.

Kontakt für Investoren und Analysten Marc Pointet, CEO T +41 44 552 97 00 investors@ina-invest.com

Kontakt für Medien Bantel & Partner AG, 8008 Zürich Andreas Bantel, Partner T +41 79 231 56 62 andreas.bantel@bantel.ch

Agenda

2. März 2022: Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2021 30. März 2022: Ordentliche Generalversammlung Ina Invest ist ein Schweizer Immobilienunternehmen, das aus dem Spin-off der Halfte des Entwicklungsportfolios von Implenia hervorgegangen ist. Ina Invest wird das bestehende Portfolio entwickeln, um Bestandsimmobilien aufzubauen, aber auch weiterhin Akquisitionen tatigen, um eine uberdurchschnittliche Entwicklungsquote aufrechtzuerhalten. Die Immobilien in der ganzen Schweiz sind von hoher Standortqualitat und weisen einen differenzierten Nutzungsmix mit Fokus auf Wohnliegenschaften auf. Ina Invest plant, weiter in ihr Portfolio zu investieren und zu wachsen. Durch die transparente Kooperation mit Implenia profitiert Ina Invest von der Expertise des fuhrenden Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisters. In der Entwicklung und der Bewirtschaftung ihres Portfolios wird Ina Invest dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit uber alle Phasen der Wertschopfungskette hinweg hochste Nachhaltigkeitsstandards erfullen. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter ina-invest.com.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ina Invest Holding AG Binzmühlestrasse 11 8050 Zürich Schweiz Telefon: 044 552 97 00 E-Mail: info@ina-invest.com Internet: www.ina-invest.com

ISIN: CH0524026959

