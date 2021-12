DGAP-News: INDUS Holding AG: INDUS stärkt Portfoliostruktur weiter und verkauft Automobil-Serienzulieferer (deutsch)

INDUS Holding AG: INDUS stärkt Portfoliostruktur weiter und verkauft Automobil-Serienzulieferer

INDUS stärkt Portfoliostruktur weiter und verkauft Automobil-Serienzulieferer

- Vertrag über Verkauf von WIESAUPLAST-Gruppe unterzeichnet - Anteil der Serienzulieferung weiter reduziert - Konzentration auf Akquisitionen in Zukunftsbranchen

Bergisch Gladbach, 01. Dezember 2021 - Die börsennotierte INDUS Holding AG übergibt zum 01. Januar 2022 100 Prozent der Anteile an der WIESAUPLAST GmbH & Co. KG mit Sitz in Wiesau und aller Tochtergesellschaften an die SCHERDEL-Gruppe in Marktredwitz. Mit gut 500 Mitarbeitern produziert die WIESAUPLAST-Gruppe, die seit 1997 zur INDUS-Gruppe gehört, an zwei Standorten in Deutschland und Mexiko hochpräzise technische Kunststoffteile für die Automobiltechnik. Der Serienzulieferer erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 50 Mio. Euro. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

Mit der Veräußerung der WIESAUPLAST-Gruppe führt INDUS den Prozess der konsequenten Portfoliostärkung fort und reduziert weiter den Anteil der Serienzulieferung in die Fahrzeugtechnik. Bereits 2020 wurden im Zuge des Maßnahmenpakets ZWISCHENSPURT eine direkte Beteiligung sowie eine Enkeltochter aus dem Segment Fahrzeugtechnik verkauft. Bei der Umsetzung der Strategie PARKOUR setzt INDUS auf die Stärkung des Portfolios über Zukäufe in definierten Zukunftsbranchen wie etwa der Automatisierungs-, Bau- oder Medizintechnik. 2021 konnten bereits die Beteiligungen JST und WIRUS sowie die Enkeltochter FLACO ins Portfolio integriert werden. Der INDUS-Vorstand befindet sich zudem in aussichtsreichen Gesprächen für weitere Akquisitionen.

"Entsprechend unserem Geschäftsmodell ,Kaufen, halten & entwickeln' unterstützen wir unsere mittelständischen Beteiligungen nachhaltig in ihrer unternehmerischen Entwicklung", sagt INDUS-Vorstandsvorsitzender Dr. Johannes Schmidt. "Zu diesem Selbstverständnis gehört auch, dass wir uns punktuell von einer Beteiligung trennen, sollten sich unter einem neuen Eigentümer für das Unternehmen und dessen Mitarbeiter bessere Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Mit der SCHERDEL-Gruppe haben wir für WIESAUPLAST einen strategischen Investor gefunden, der mit mehr als 6.000 Mitarbeitenden und 32 Standorten weltweit über die entsprechende Größe, internationale Aufstellung und technologische Kompetenz verfügt, um die Gruppe im anspruchsvollen Automotive-Umfeld erfolgreich voranzubringen. Als Familienunternehmen mit mehr als 130-jähriger Tradition teilt die SCHERDEL-Gruppe zugleich unsere auf Langfristigkeit und Verbindlichkeit ausgerichteten Werte."

Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die langfristige Entwicklung ihrer Portfoliounternehmen konzentriert. Der Branchenfokus umfasst Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung legt INDUS großen Wert auf die operative Eigenverantwortung der aktuell 47 Beteiligungen. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 1,56 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de.

