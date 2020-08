Infineon Technologies AG: DRITTES GESCHÄFTSQUARTAL VON INFINEON ERSTMALS INKLUSIVE CYPRESS; PROFITABILITÄT ROBUST UND JAHRESAUSBLICK BEKRÄFTIGT

^ DGAP-News: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose Infineon Technologies AG: DRITTES GESCHÄFTSQUARTAL VON INFINEON ERSTMALS INKLUSIVE CYPRESS; PROFITABILITÄT ROBUST UND JAHRESAUSBLICK BEKRÄFTIGT

04.08.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Q3 GJ 2020: UMSATZ 2.174 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS 220 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS-MARGE 10,1 PROZENT

- CYPRESS WIRD SEIT VOLLZUG DER ÜBERNAHME AM 16. APRIL 2020 KONSOLIDIERT. AUS DER VORLÄUFIGEN KAUFPREISALLOKATION RESULTIERT EIN GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT VON CIRCA 5,5 MILLIARDEN EURO

- AUSBLICK Q4 GJ 2020: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,15 WIRD EIN UMSATZ ZWISCHEN 2,3 MILLIARDEN EURO UND 2,6 MILLIARDEN EURO ERWARTET. DIE SEGMENTERGEBNIS-MARGE WIRD VORAUSSICHTLICH ETWA 14 PROZENT IN DER MITTE DER UMSATZSPANNE BETRAGEN

- AUSBLICK GJ 2020: BEI EINEM UMSATZ IN Q4 IN DER MITTE DER PROGNOSTIZIERTEN SPANNE ERGIBT SICH FÜR DAS GESAMTE GESCHÄFTSJAHR EIN ERWARTETES UMSATZNIVEAU VON RUND 8,5 MILLIARDEN EURO. DABEI WIRD DIE SEGMENTERGEBNIS-MARGE VORAUSSICHTLICH ETWA 13 PROZENT BETRAGEN

Neubiberg, 4. August 2020 - Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. Juni 2020 abgelaufene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020 bekannt.

"Infineon hat die herausfordernde Situation infolge der Coronavirus-Pandemie bislang gut bewältigt. Wir haben als Unternehmen schnell auf die veränderte Gesamtsituation reagiert und einen Rahmen definiert, um unser Geschäft zu stabilisieren. Unser diversifiziertes Geschäftsmodell, das durch die Integration von Cypress zusätzlich gestärkt wird, hat sich gerade auch in Bezug auf die Profitabilität als robust erwiesen", sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands von Infineon. "Die Pandemie hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf unsere Zielmärkte und schwächt die Nachfrage in vielen Bereichen. Immerhin, im besonders hart getroffenen Automobilmarkt sehen wir konkrete Anzeichen einer Erholung. Außerdem profitiert Infineon von der zunehmenden Digitalisierung dank steigendem Datenverkehr, Internet der Dinge und mobiler Kommunikation. Mit Blick auf das letzte Quartal des Geschäftsjahres sind wir vorsichtig optimistisch. Unsere Geschäftsentwicklung hängt jedoch wesentlich ab vom weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie weltweit, der Wirkung der aufgelegten Konjunkturpakete und verschiedenen geopolitischen Faktoren."

in Millionen Euro Q3 Q2 +/- GJ20 GJ20 in %

Umsatzerlöse 2.174 1.986 9 Segmentergebnis 220 274 -20 Segmentergebnis-Marge 10,1% 13,8% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten -128 178

Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, - - - abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Konzernüberschuss -128 178

in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - -0,11 0,13

unverwässert1 Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten - - - Aktivitäten - unverwässert1 Ergebnis je Aktie - unverwässert1 -0,11 0,13

Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - -0,11 0,13

verwässert1 Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten - - - Aktivitäten - verwässert1 Ergebnis je Aktie - verwässert1 -0,11 0,13

Bereinigtes Ergebnis je Aktie - verwässert2 0,13 0,13 -

Bruttomarge 27,0% 34,5% Bereinigte Bruttomarge2 35,9% 35,6% 1 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.

2 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.

Seit dem Beginn des Geschäftsjahres 2020 wendet Infineon den Rechnungslegungsstandard IFRS 16 (Leasingverhältnisse) modifiziert retrospektiv an und ab dem 16. April 2020 wird Cypress Semiconductor Corporation voll konsolidiert. Die Vergleichbarkeit mit Vorperioden ist insoweit eingeschränkt. Siehe Pressemitteilung unter www.infineon.com unter "Grundlagen der Darstellung".

GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM DRITTEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2020 Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 stieg der Umsatz auf 2.174 Millionen Euro nach 1.986 Millionen Euro im Vorquartal. Am 16. April 2020 wurde die Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation erfolgreich vollzogen. Somit wird Cypress ab diesem Zeitpunkt voll konsolidiert. Die Geschäftsbereiche von Cypress wurden auf die Segmente Automotive (ATV), Power & Sensor Systems (PSS) und Connected Secure Systems (CSS)3 aufgeteilt. Auf die Segmente ATV und CSS entfielen dabei größere Umsatzanteile, während ein kleinerer Teil dem Segment PSS zugeordnet wurde. Zum Anstieg des Konzernumsatzes um 9 Prozent haben vor allem die Segmente CSS und PSS beigetragen. Im Segment IPC blieb der Umsatz stabil, während er im Segment ATV trotz erstmaliger Konsolidierung von Cypress rückläufig war.

Die Bruttomarge betrug im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 27,0 Prozent nach 34,5 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge erreichte 35,9 Prozent nach 35,6 Prozent im Vorquartal. Das Segmentergebnis verminderte sich im dritten Quartal auf 220 Millionen Euro nach 274 Millionen Euro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020. Die Segmentergebnis-Marge belief sich auf 10,1 Prozent nach 13,8 Prozent im Vorquartal.

Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 minus 313 Millionen Euro nach minus 48 Millionen Euro im Vorquartal. Der signifikante Anstieg ist auf Effekte aus dem Erwerb und der erstmaligen Konsolidierung von Cypress zurückzuführen, die im Wesentlichen mit der Kaufpreisallokation zusammenhängen. Von dem Gesamtbetrag entfielen minus 193 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, minus 79 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten sowie minus 8 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten. Des Weiteren waren im dritten Quartal saldiert sonstige betriebliche Erträge beziehungsweise Aufwendungen in Höhe von minus 33 Millionen Euro enthalten.

Das Betriebsergebnis betrug im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres minus 93 Millionen Euro nach 226 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Finanzergebnis belief sich im abgelaufenen Quartal auf minus 79 Millionen Euro nach minus 27 Millionen Euro im Vorquartal. Die deutliche Veränderung spiegelt zum einen die Belastungen aus den für den Erwerb von Cypress aufgenommenen Finanzierungen wider, zum anderen die erstmalige Konsolidierung der bei Cypress vorhandenen Finanzschulden. Des Weiteren ist im Finanzergebnis ein Betrag von minus 15 Millionen Euro enthalten, der im Zusammenhang mit Zinssicherungsgeschäften entstanden ist, die für die Refinanzierung der Akquisition von Cypress abgeschlossen worden sind.

Als Folge der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit der erstmaligen Konsolidierung von Cypress und der damit verbundenen Auflösung latenter Steuerverbindlichkeiten entstand im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ein Steuerertrag von 44 Millionen Euro. Im zweiten Quartal hatte der Steueraufwand 21 Millionen Euro betragen.

Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten sank im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf minus 128 Millionen Euro. Im zweiten Quartal hatte es 178 Millionen Euro betragen. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten betrug im dritten Quartal wie bereits im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 0 Millionen Euro. Der Konzernfehlbetrag im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres belief sich somit ebenfalls auf minus 128 Millionen Euro. Im Vorquartal hatte der Konzernüberschuss 178 Millionen Euro betragen.

Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten lag im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei minus 0,11 Euro (jeweils unverwässert und verwässert). Im Vorquartal waren 0,13 Euro je Aktie erzielt worden. Das bereinigte Ergebnis je Aktie4 (verwässert) betrug im dritten Quartal wie bereits im Vorquartal 0,13 Euro.

Die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, betrugen im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 266 Millionen Euro nach 247 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen stiegen im abgelaufenen Quartal von 249 Millionen Euro auf 381 Millionen Euro. Der Anstieg geht vor allem auf die erstmalige Einbeziehung von Abschreibungen bei Cypress zurück, und zwar in Höhe von 52 Millionen Euro auf Vermögenswerte, die im Rahmen der Kaufpreisallokation zum Zeitwert neu bewertet wurden und zusätzlich auf laufende Abschreibungen in Höhe von 78 Millionen Euro.

Der Free-Cash-Flow des Berichtsquartals in Höhe von minus 7.137 Millionen Euro ist stark negativ durch die Akquisition von Cypress. Ohne Berücksichtigung der Zahlungsmittelabflüsse im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress und bereinigt um übernommene Zahlungsmittel, würde der organische Free-Cash-Flow im Berichtsquartal 439 Millionen Euro betragen. Im Vorquartal belief sich der Free-Cash-Flow auf 108 Millionen Euro bzw. auf 116 Millionen Euro ohne Zahlungsmittelabflüsse im Zusammenhang mit der Cypress-Akquisition. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten stieg im dritten Quartal auf 533 Millionen Euro nach 354 Millionen Euro im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres.

Zum Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2020 betrug die Brutto-Cash-Position 3.450 Millionen Euro nach 4.588 Millionen Euro zum 31. März 2020. Die Netto-Cash-Position verringerte sich aufgrund des Erwerbs von Cypress und der damit verbundenen Erhöhung der Finanzverbindlichkeiten auf 7.746 Millionen Euro auf minus 4.296 Millionen Euro nach 3.051 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Die Finanzverbindlichkeiten im Vorquartal betrugen 1.537 Millionen Euro.

REFINANZIERUNG DER AKQUISITION VON CYPRESS Am 16. April 2020 wurde die Akquisition von Cypress vollzogen. Basierend auf einem nach IFRS ermittelten Kaufpreis von circa 8,3 Milliarden Euro (ohne übernommene Zahlungsmittel) ergibt sich auf Basis der vorläufigen Kaufpreisallokation ein Geschäfts- oder Firmenwert von 5,5 Milliarden Euro.

Zur Refinanzierung des Kaufpreises wurde am 26. Mai 2020 eine Kapitalerhöhung um 55 Millionen Aktien durchgeführt. Dadurch hat das Unternehmen einen Nettoemissionserlös von circa 1,0 Milliarden Euro erhalten. Dieser wurden für die Rückführung eines Teils der für die Übernahme von Cypress bei Banken aufgenommenen Akquisitionsfinanzierung verwendet. Mit der Aktienplatzierung wurde der Eigenkapitalanteil der Refinanzierung der Akquisition von Cypress komplettiert.

Ebenfalls zur Refinanzierung des Kaufpreises wurden am 17. Juni 2020 festverzinsliche Anleihen in Höhe von insgesamt 2,9 Milliarden Euro platziert. Die Anleiheemission besteht aus vier Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Verzinsungen:

- 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem jährlichen Kupon von 0,75 Prozent

- 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem jährlichen Kupon von 1,125 Prozent

- 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 9 Jahren und einem jährlichen Kupon von 1,625 Prozent

- 650 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einem jährlichen Kupon von 2,00 Prozent

Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung und der Emission der Anleihen wurde die ursprüngliche Brückenfinanzierung der Kaufpreiszahlung für Cypress bereits vollständig abgelöst. Von der anfänglichen Akquisitionsfinanzierung bestehen noch drei Laufzeitendarlehen in Höhe von zusammen 3,3 Milliarden US-Dollar.

AUSBLICK FÜR DAS VIERTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2020 Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 erwartet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 einen Umsatz zwischen 2,3 Milliarden Euro und 2,6 Milliarden Euro. Zu dem im Vergleich zum Vorquartal prognostizierten Anstieg trägt die erstmalige Konsolidierung von Cypress für ein komplettes Quartal bei. Zusätzlich wird im Segment ATV mit einem stärkeren Umsatzanstieg und in den Segmenten PSS und CSS mit einem leichten Anstieg des Umsatzes gerechnet. Beim Segment IPC wird von einem in etwa gleichbleibenden Umsatzniveau ausgegangen. Neben geopolitischen Faktoren beeinträchtigen die durch die Coronavirus-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Verwerfungen die Vorhersagbarkeit. Wesentliche Einflussfaktoren der Pandemie auf die erwartete Umsatzentwicklung werden der zeitliche Verlauf der globalen Infektionsraten, mögliche Einschränkungen wirtschaftlicher Aktivitäten sowie die Höhe und Wirksamkeit staatlicher Unterstützungsprogramme sein.

In der Mitte der Umsatzspanne wird die Segmentergebnis-Marge voraussichtlich etwa 14 Prozent betragen.

AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020 Unter der Annahme eines Umsatzes im vierten Quartal des Geschäftsjahres in der Mitte der prognostizierten Spanne ergibt sich daraus für das gesamte Geschäftsjahr 2020 ein erwarteter Umsatz von rund 8,5 Milliarden Euro. Bei diesem Umsatzniveau wird die Segmentergebnis-Marge voraussichtlich etwa 13 Prozent betragen.

Für das Geschäftsjahr 2020 sind Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten in Höhe von circa 1,2 Milliarden Euro geplant. Die Abschreibungen werden sich auf etwa 1,3 Milliarden Euro belaufen; darin enthalten sind auch die Effekte aus der vorläufigen Kaufpreisallokation von Cypress.

Der Free-Cash-Flow ist durch die Akquisition von Cypress und den witschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie im laufenden Geschäftsjahr stark belastet und wird deutlich negativ ausfallen. Ohne die Zahlungsmittelabflüsse im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress wird jedoch ein positiver Wert des organischen Free-Cash-Flow in Höhe von mehr als 600 Millionen Euro erwartet.

3 Mit Wirkung zum 1. August 2020 hat sich der Name des Segments "Digital Security Solutions" in "Connected Secure Systems" geändert. Die Namensänderung trägt der Integration des Geschäftsbereichs "IoT, Compute & Wireless" von Cypress und der damit einhergehenden Erweiterung des Produktportfolios sowie des Geschäftsumfangs Rechnung. 4 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.

Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.

TELEFONKONFERENZ FÜR ANALYSTEN UND TELEFONPRESSEKONFERENZ Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 4. August 2020 um 9:30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen, um über die Entwicklung des Unternehmens im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 und den Ausblick auf das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2020 zu informieren. Darüber hinaus findet um 11:00 Uhr (MESZ) eine Telefonpressekonferenz mit dem Vorstand statt. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Die Konferenzen werden live und als Download auf der Website von Infineon unter www.infineon.com/boerse verfügbar sein.

Die aktuelle Q3-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) finden Sie auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/

INFINEON-FINANZKALENDER (*vorläufig)

- 19.8.2020 Lampe Bank German Conference, Baden-Baden (virtuell)

- 1. - 2.9.2020 Jefferies Annual Semiconductor, IT Hardware & Communications Infrastructure Summit, Chicago (virtuell)

- 2.9.2020 UBS Japan in Focus Confererence, Japan (virtuell)

- 3.9.2020 dbAccess European TMT Conference, London (virtuell)

- 8. - 9.9.2020 Citi 2020 Global Technology Virtual Conference, New York (virtuell)

- 14.9.2020 DB Global Technology Conference, San Francisco (virtuell)

- 21.9.2020 Berenberg Goldman Sachs German Corporate Conference, Unterschleißheim bei München (virtuell)

- 22.9.2020 Baader Investment Conference, München

- 5. - 6.10.2020 Roadshow inkl. Telefonkonferenz zum aktuellen Geschäft von ATV, London (virtuell)

- 9.11.2020* Presseinformation zu den Ergebnissen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2020

- 18.11.2020 Morgan Stanley TMT Conference, Barcelona (virtuell)

- 23.11.2020 DZ Bank 11th Equity Conference, Frankfurt

ÜBER INFINEON Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von 8,0 Milliarden Euro. Mit der Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Follow us: Twitter - Facebook - LinkedIn

H I N W E I S Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Kontakt: Bernd Hops, Media Relations, Tel.: +49 89 234-23888

04.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Deutschland Telefon: +49 (0)89 234-26655 Fax: +49 (0)89 234-955 2987 E-Mail: investor.relations@infineon.com Internet: www.infineon.com

ISIN: DE0006231004

WKN: 623100 Indizes: DAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1108451

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1108451 04.08.2020

°