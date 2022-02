Infineon Technologies AG: GELUNGENER START IN DAS GESCHÄFTSJAHR 2022: POSITIVE ENTWICKLUNG VON UMSATZ UND OPERATIVEM ERGEBNIS; JAHRESPROGNOSE ANGEHOBEN

- Q1 GJ 2022: Umsatz 3,159 Milliarden Euro, plus 5 Prozent gegenüber Vorquartal, plus 20 Prozent gegenüber Vorjahresquartal, Segmentergebnis 717 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 22,7 Prozent, Free-Cash-Flow 378 Millionen Euro

- Ausblick Q2 GJ 2022: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 wird ein Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei voraussichtlich etwa 22 Prozent betragen

- Ausblick GJ 2022: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 (zuvor 1,20) wird für das GJ 2022 nun ein Umsatz von 13,0 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird im Mittelpunkt der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 22 Prozent betragen. Die geplanten Investitionen liegen bei etwa 2,4 Milliarden Euro. Der Free-Cash-Flow wird voraussichtlich etwa 1 Milliarde Euro erreichen

Neubiberg, 3. Februar 2022 - Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 bekannt.

"Infineon hat einen gelungenen Start in das Geschäftsjahr 2022 hingelegt. Wir konnten Umsatz und Segmentergebnis weiter deutlich steigern", sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender von Infineon. "Die Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen ist weiterhin sehr hoch. Unsere Kapazitäten sind stark ausgelastet und wir bauen sie schrittweise aus. Bei den Produkten, die wir selbst fertigen, werden wir unsere Lieferfähigkeit im Laufe des Jahres verbessern. Insgesamt ist der Halbleiterbedarf nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Elektrifizierung und Digitalisierung sorgen für anhaltend starkes Wachstum in unseren Zielmärkten. Wir rechnen damit, dass die Liefersituation in einigen Anwendungsbereichen noch weit in das Kalenderjahr angespannt bleiben wird."

in Millionen Euro Q1 Q4 +/- GJ22 GJ21 in %

Umsatzerlöse 3.159 3.007 +5 Segmentergebnis 717 616 +16 Segmentergebnis-Marge 22,7% 20,5% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 461 465 -1 Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, -4 -1

abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Ergebnis nach Steuern 457 464 -2

in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - 0,35 0,36 -3 unverwässert1 Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten - - - Aktivitäten - unverwässert1 Ergebnis je Aktie - unverwässert1 0,35 0,36 -3

Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - 0,35 0,36 -3 verwässert1 Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten - - - Aktivitäten - verwässert1 Ergebnis je Aktie - verwässert1 0,35 0,36 -3

Bereinigtes Ergebnis je Aktie - verwässert1,2 0,41 0,41 -

Bruttomarge 41,5% 41,2% Bereinigte Bruttomarge2 43,9% 43,9% 1 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.

2 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM ERSTEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2022 Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 stieg der Konzernumsatz um 152 Millionen Euro beziehungsweise 5 Prozent auf 3.159 Millionen Euro nach 3.007 Millionen Euro im Vorquartal. In den Segmenten Automotive (ATV), Power & Sensor Systems (PSS) und Connected Secure Systems (CSS) verbesserte sich der Umsatz weiter, während er im Segment Industrial Power Control (IPC) leicht zurückging.

Die Bruttomarge erhöhte sich im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres leicht auf 41,5 Prozent nach 41,2 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge blieb zum Vorquartal unverändert bei 43,9 Prozent.

Das Segmentergebnis verbesserte sich auf 717 Millionen Euro nach 616 Millionen Euro im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres. Die Segmentergebnis-Marge stieg auf 22,7 Prozent nach 20,5 Prozent im Vorquartal.

Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 minus 100 Millionen Euro nach minus 138 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen minus 76 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, minus 47 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten sowie minus 6 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten. Hinzu kam ein sonstiger betrieblicher Nettoertrag in Höhe von 29 Millionen Euro.

Das Betriebsergebnis erhöhte sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf 617 Millionen Euro nach 478 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Finanzergebnis betrug im abgelaufenen Quartal minus 45 Millionen Euro nach minus 37 Millionen Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021.

Der Steueraufwand belief sich im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 117 Millionen Euro nach einem Steuerertrag von 16 Millionen Euro im Vorquartal. Der Steuerertrag im vierten Quartal war beeinflusst durch positive Effekte aus der Bewertung aktiver latenter Steuern und der Reduzierung der steuerlichen Risikovorsorge.

Hauptsächlich aufgrund des deutlichen Anstiegs des Steueraufwands verminderte sich das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres leicht auf 461 Millionen Euro nach 465 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten betrug im ersten Quartal minus 4 Millionen Euro nach minus 1 Million Euro im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres. Das Ergebnis nach Steuern erreichte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 457 Millionen Euro nach 464 Millionen Euro im Vorquartal.

Der im Quartalsvergleich deutliche Anstieg des Steueraufwands hatte ebenfalls einen negativen Einfluss auf die Entwicklung des Ergebnisses pro Aktie. So verminderte sich das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf 0,35 Euro (jeweils unverwässert und verwässert) nach 0,36 Euro je Aktie im Vorquartal. Das bereinigte Ergebnis je Aktie3 (verwässert) betrug hingegen unverändert zum Vorquartal 0,41 Euro.

Die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, erreichten im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 408 Millionen Euro nach 596 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen verminderten sich im ersten Quartal leicht auf 393 Millionen Euro nach 397 Millionen Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021.

Der Free-Cash-Flow betrug im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 unverändert zum Vorquartal 378 Millionen Euro. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten belief sich auf 796 Millionen Euro nach 971 Millionen Euro im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Die Brutto-Cash-Position stieg zum Ende des ersten Quartals des laufenden Geschäftsjahres auf 4.284 Millionen Euro nach 3.922 Millionen Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2021. Der stärkere US-Dollar führte zu einer steigenden Bewertung der in dieser Währung gehaltenen Finanzverbindlichkeiten. Somit erhöhten sich die Finanzschulden zum Ende des ersten Quartals um 72 Millionen Euro und betrugen 6.657 Millionen Euro nach 6.585 Millionen Euro am 30. September 2021. Die Nettoverschuldung verminderte sich hingegen weiter auf 2.373 Millionen Euro nach 2.663 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals.

AUSBLICK FÜR DAS ZWEITE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2022 Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 erwartet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 einen Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro. Für das Segment IPC wird dabei ein Wachstum im hohen, für ATV im niedrigen einstelligen Prozentbereich angenommen. Das Umsatzniveau von CSS dürfte in etwa konstant bleiben, bei PSS wird erwartet, dass der Umsatz saisonal um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz zurückgeht. Die Segmentergebnis-Marge wird bei dem prognostizierten Umsatz voraussichtlich etwa 22 Prozent betragen.

AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 (zuvor 1,20) wird für das Geschäftsjahr 2022 nun ein Umsatz von 13,0 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro erwartet. Der Umsatz in den Segmenten ATV und CSS wird dabei im Geschäftsjahresvergleich voraussichtlich prozentual stärker als der Konzernumsatz steigen. Der Anstieg im Segment PSS sollte in etwa dem prozentualen Umsatzwachstum des Konzerns entsprechen. Der Umsatz im Segment IPC wird voraussichtlich um einen hohen einstelligen Prozentsatz ansteigen. Die Segmentergebnis-Marge sollte im Mittelpunkt der Umsatzspanne etwa 22 Prozent betragen.

Für das Geschäftsjahr 2022 sind Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, in Höhe von etwa 2,4 Milliarden Euro geplant. Schwerpunkt hierbei ist der Ausbau der Kapazitäten in unserer Frontend-Fertigung, um das erwartete Nachfragewachstum unserer Kunden mittelfristig weiter bedienen zu können.

Die Abschreibungen sollten im Geschäftsjahr 2022 zwischen 1,6 Milliarden Euro und 1,7 Milliarden Euro liegen. Davon entfallen etwa 400 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress und zu einem geringeren Anteil in Verbindung mit International Rectifier. Der Free-Cash-Flow wird voraussichtlich etwa 1 Milliarde Euro erreichen.

3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.

Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 befindet sich in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.

ÜBER INFINEON Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse Follow us: Twitter - Facebook - LinkedIn

H I N W E I S Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Alle in dieser Presseinformation genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft

