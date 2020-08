DGAP-News: init innovation in traffic systems SE: Aktienrückkauf - 3. bis 7. August 2020 (deutsch)

init innovation in traffic systems SE: Aktienrückkauf - 3. bis 7. August 2020

Die init innovation in traffic systems SE ( ISIN DE0005759807 ) hat im Zeitraum vom 3. bis einschließlich 7. August 2020 insgesamt 8.076 eigene Aktien zu einem Wert von EUR 266.669,92 erworben.

Der Erwerb der Stückaktien erfolgte auf Basis der Adhoc-Mitteilung vom 28. Juli 2020 und wurde durch das von der init beauftragte Kreditinstitut über die Börse (XETRA-Handel) durchgeführt.

Die Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie des täglichen Handelsvolumens sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

www.initse.com/dede/investors/die-aktie

