DGAP-News: InnoTec TSS Gruppe mit stabiler Geschäftslage (deutsch)

InnoTec TSS Gruppe mit stabiler Geschäftslage

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der InnoTec TSS-Konzern einen Umsatz in Höhe von 103,6 Mio. Euro (Vorjahr 100,1 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Türsysteme erzielte 76,2 Mio. Euro gegenüber 69,8 Mio. Euro im Vorjahr. Das Geschäftsfeld Bauspezialwerte erreichte einen Umsatz in Höhe von 27,4 Mio. Euro gegenüber 30,3 Mio. Euro im Vorjahr.

Das Konzern EBIT belief sich auf 12,0 Mio. Euro (Vorjahr 12,7 Mio. Euro). Die EBIT-Marge betrug 11,5 % (Vorjahr 12,7 %). Der Jahresüberschuss in der AG belief sich auf 8,9 Mio. Euro (Vorjahr 9,5 Mio. Euro). Die am 10. März 2021 veröffentlichten ungeprüften Zahlen haben sich damit bestätigt.

Vorstand und Aufsichtsrat der InnoTec TSS AG haben in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, der Hauptversammlung am 18. Juni 2021 eine Dividende in Höhe von unverändert 0,75 Euro (Vorjahr 0,75 Euro) je Stückaktie zur Ausschüttung vorzuschlagen.

Der vollständige Geschäftsbericht wird am 30. April 2021 veröffentlicht.

Düsseldorf, 13. April 2021

Sprache: Deutsch Unternehmen: InnoTec TSS AG Grunerstraße 62 40239 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 2116 10 70-0 Fax: +49 2116 10 70-14 E-Mail: info@innotectss.de Internet: www.innotectss.de

ISIN: DE0005405104

WKN: 540510 Börsen: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1184173

