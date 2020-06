DGAP-News: Instone Real Estate Group AG: Erste virtuelle Hauptversammlung der Instone Real Estate Group AG erfolgreich verlaufen (deutsch)

Instone Real Estate Group AG: Erste virtuelle Hauptversammlung der Instone Real Estate Group AG erfolgreich verlaufen

Erste virtuelle Hauptversammlung der Instone Real Estate Group AG erfolgreich verlaufen

- Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit angenommen

Essen, den 9. Juni 2020: Die ordentliche Hauptversammlung 2020 des im SDAX notierten Wohnentwicklers Instone Real Estate Group AG ist am heutigen Dienstag, dem 9. Juni 2020 erstmals als virtuelles Aktionärstreffen abgehalten worden. Instone nutzte somit die Möglichkeit des Gesetzgebers, zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie Hauptversammlungen ohne physische Präsenz im virtuellen Raum abzuhalten.

Alle Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat wurden von der Hauptversammlung mit großer Mehrheit angenommen. Darunter fiel unter anderem die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 (jeweils mehr als 96 Prozent Zustimmungsquote), die Wahl der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 und die Zustimmung zum Abschluss eines konzerninternen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Instone Real Estate Property GmbH.

Kruno Crepulja, CEO der Instone Real Estate: "Allen Aktionärinnen und Aktionären möchte ich für das Vertrauen danken, das durch die breite Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen zum Ausdruck kam."

Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 9. Juni 2020 sind auf der Website der Gesellschaft abrufbar unter:

https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/annual-general-meeting.html

Über Instone Real Estate (IRE)

Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im SDAX notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In 29 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind 380 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 31. März 2020 umfasste das Projektportfolio 53 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 5,75 Mrd. Euro und 12.952 Einheiten.

Investor Relations Instone Real Estate Burkhard Sawazki Grugaplatz 2-4 45131 Essen Tel.: +49 (0)201 45355-137 E-Mail: burkhard.sawazki@instone.de

Pressekontakt Instone Real Estate c/o RUECKERCONSULT GmbH Michael Lippitsch Wallstraße 16 10179 Berlin Tel.: +49 (0)30 2844987-47 E-Mail: instone@rueckerconsult.de

