DGAP-News: Instone Real Estate Group AG meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 (deutsch)

Instone Real Estate Group AG meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019

20.02.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Instone Real Estate Group AG meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019

- Wohnentwickler setzt erfolgreichen Wachstumskurs fort

- Bereinigter Umsatz im Geschäftsjahr 2019 nahezu verdoppelt

- Bereinigtes EBIT im Geschäftsjahr 2019 um rund 160% gestiegen

- Verkaufsvolumen im Geschäftsjahr 2019 erreicht EUR 1,4 Mrd.

Essen, den 20. Februar 2020: Die Instone Real Estate Group AG, ein deutschlandweit führender Wohnentwickler, hat gestern vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht.

Nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 auf Konzernebene folgende konsolidierte Ergebnisse:

- Bereinigte Umsatzerlöse: EUR 733 Mio. bis EUR 738 Mio.

- Bereinigte Rohergebnismarge: >25%

- Bereinigtes EBIT: EUR 128 Mio. bis EUR 130 Mio.

- Verkaufsvolumen: rund EUR 1,4 Mrd.

Somit setzt Instone seinen dynamischen Wachstumskurs fort und erfüllt im Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen die im September 2019 angehobene Prognose für die bereinigten Umsatzerlöse und das Verkaufsvolumen. Bei dem bereinigten Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und der bereinigten Rohergebnismarge wird Instone nach vorläufigen Zahlen die im September 2019 angepasste Prognose übertreffen.

Am 16. September 2019 hatte der Vorstand der Instone Real Estate Group AG aufgrund des im Rahmen eines "Forward Sales" erfolgten Verkaufs des Frankfurter Projekts "Westville" die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 angepasst und auf Konzernebene bereinigte Umsatzerlöse in der Bandbreite von EUR 700 Mio. bis EUR 750 Mio., ein bereinigtes Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR 110 Mio. bis EUR 125 Mio. und eine bereinigte Rohergebnismarge von rund 24% prognostiziert. Vor dem Hintergrund der signifikanten Beiträge aus dem Verkauf des "Westville"-Projekts wurde auch das erwartete Verkaufsvolumen in 2019 auf mehr als EUR 1,1 Mrd. angehoben.

Kruno Crepulja, CEO der Instone Real Estate Group AG, kommentiert: "Die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 zeigen im Vorjahresvergleich ein signifikantes Ergebnis- und Umsatzwachstum und bestätigen die sehr positive Entwicklung unseres Unternehmens."

Die Instone Real Estate Group AG wird das finale Ergebnis und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 planmäßig am 19. März 2020 veröffentlichen. Zu diesem Zeitpunkt wird innerhalb der bereits kommunizierten Umsatzbandbreite auch der präzisierte Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben.

Über Instone Real Estate (IRE)

Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im SDAX notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In mehr als 28 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind rund 360 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 30. September 2019 umfasste das Projektportfolio 52 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 5,4 Mrd. Euro und mehr als 12.000 Einheiten.

Investor Relations Instone Real Estate Thomas Eisenlohr Grugaplatz 2-4 45131 Essen Tel.: +49 (0)201 45355-365 Fax: +49 (0)201 45355-904 E-Mail: thomas.eisenlohr@instone.de

Pressekontakt Instone Real Estate c/o RUECKERCONSULT GmbH Michael Lippitsch Wallstraße 16 10179 Berlin Tel.: +49 (0)30 2844987-47 Fax: +49 (0)30 2844987-99 E-Mail: instone@rueckerconsult.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group AG Grugaplatz 2-4 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 201 453 550 E-Mail: ir@instone.de Internet: www.instone.de

ISIN: DE000A2NBX80

WKN: A2NBX8 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 979495

