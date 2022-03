DGAP-News: InterCard AG Informationssysteme: InterCard baut den Geschäftsbereich Cybersicherheit deutlich aus (deutsch)

InterCard AG Informationssysteme: InterCard baut den Geschäftsbereich Cybersicherheit deutlich aus

InterCard baut den Geschäftsbereich Cybersicherheit deutlich aus

Die InterCard AG Informationssysteme sichert über ihre Tochtergesellschaft IDpendant die digitale Infrastruktur von Industriekonzernen und anderen Unternehmen, Banken, Kliniken sowie staatlichen Einrichtungen und Institutionen.

IDpendant analysiert die Sicherheitsarchitektur der IT-Systeme ihrer Kunden und setzt Projekte zum Schutz aller Daten, Kommunikationswege und Server gegen Angriffe von außen um. Dabei setzt IDpendant die Softwareprodukte weltweit führender Anbieter für IT-Sicherheit ein.

Die wichtigsten Schutzmaßnahmen, die Kunden bei IDpendant derzeit beauftragen, sind aktuell:

- Schlüsselfertige Infrastrukturen zur starken Authentisierung anstelle von z.B. Passwörtern gemäß BSI

- Schlüsselfertige Infrastrukturen für Email- und Festplattenverschlüsselung

- Verschlüsselung von Cloud-basierten Anwendungen gemäß Schrems-II-Urteil

- Aufbau und Management großer Public-Key-Infrastrukturen im Bereich IoT

- Trennung von geschäftlichen und privaten Daten auf mobilen Endgeräten gemäß DSGVO

- Single-Sign-On für Mitarbeiter und Privileged-Access-Management für Administratoren

IDpendant mit Sitz in Unterschleißheim bei München ist eine technologisch führende Beratungs- und Projektgesellschaft für IT-Security in Deutschland. Die IDpendant GmbH ist in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 deutlich gewachsen und beabsichtigt aktuell, ihr Geschäft weiter auszubauen. Die InterCard AG ist bereit, hierfür Mittel aus der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung im Dezember 2021 zur Verfügung zu stellen.

IDpendant gehört erst seit dem Jahr 2020 zur InterCard-Gruppe und sichert unter anderem auch den Zugang zu IT-Systemen und Daten auf der Basis der sicheren ID. Mit SECANDA hat InterCard ein neues System für die Identifikation und für die Verwaltung der sicheren ID von Mitarbeitern und anderen Personen auf den Markt gebracht.

Die InterCard-Gruppe zählt mit ihren Chipkarten- und Identifikationssystemen zu den führenden Anbietern von Systemen auf der Basis der sicheren ID. Mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland und der Schweiz nutzen Tag für Tag ihre persönliche Chipkarte und ihre ID in einem System von InterCard. InterCard notiert an der Börse München und ist auf XETRA handelbar.

Weitere Informationen unter www.intercard.org.

Ihr Kontakt für Fragen rund um Ihre IT-Sicherheit:

IDpendant GmbH Telefon: +49 (0)89-3700110-0 info@idpendant.com www.idpendant.com

Ihr Kontakt für Fragen zur InterCard AG Informationssysteme:

Stefan Thoma InterCard AG Informationssysteme Telefon: +49 (0)7720-9945-48 investor.relations@intercard.org

Über die InterCard AG Informationssysteme:

Mehr als zwei Millionen Menschen haben in einem Identifikationssystem von InterCard ihre persönliche ID angelegt. Einmal registriert, bewegen sie sich damit sicher und frei in einer Vielzahl angeschlossener Zugangs- und Bezahlsysteme. Mit ihrer persönlichen Chipkarte oder App - verlinkt mit ihrer zentralen ID. Sie nutzen Tag für Tag die Chipkarte von InterCard, um innerhalb ihres Unternehmens, ihrer Klinik und in vielen anderen Organisationen Leistungen abzurechnen und zu bezahlen, sich zu identifizieren, Türen zu öffnen, Drucker und Computernetzwerke zu nutzen und vieles mehr.

Rechte wie Zugangsrechte lassen sich dabei zugleich zentral für alle Systeme festlegen. Mit nur einem zentral verwalteten Guthaben können sie egal wo in den angeschlossenen Anwendungen bezahlen. Mit vielen neuen Möglichkeiten.

Bei Bezahl- und Zugangssystemen an Universitäten und Hochschulen in Deutschland und der Schweiz ist InterCard heute schon klarer Marktführer mit mehr als 80% Marktanteil. Alleine 1,6 Mio. Studierende identifizieren sich mit der Chipkarte und nutzen damit die gesamte Infrastruktur an mehr als 200 Universitäten, Hochschulen und Studierendenwerken in Deutschland, der Schweiz und darüber hinaus. Doch damit nicht genug: Wir wollen unser neues Chipkarten- und Identifikationssystem SECANDA zum Standard für immer mehr Organisationen, Unternehmen, Kliniken und Communities machen. Alles genutzt mit nur einer ID - von InterCard.

Unsere Kunden benötigen dafür Jahr für Jahr weit mehr als eine halbe Million neuer und individuell kodierter Chipkarten. Sie bekommen Updates, Upgrades, neue Systemkomponenten und die Sicherheit, dass wir immer zuverlässig für sie da sind, wenn wir gebraucht werden.

www.intercard.org

02.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: InterCard AG Informationssysteme Marienstraße 10 78054 Villingen-Schwenningen Deutschland Telefon: +49 (0)7720 - 9945-0 Fax: +49 (0)7720 - 9945-10 E-Mail: investor.relations@intercard.org Internet: www.intercard.org

ISIN: DE000A0JC0V8

WKN: A0JC0V Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 1292247

