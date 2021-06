DGAP-News: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: ISA präsentiert sich zum ersten Mal beim Family Office Day in Wien (deutsch)

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: ISA präsentiert sich zum ersten Mal beim Family Office Day in Wien

International School Augsburg (ISA) präsentiert sich zum ersten Mal beim Family Office Day in Wien

Wien, 17. Juni 2021 - Die International School Augsburg (ISA) präsentiert sich auf der Kapitalmarktkonferenz für Family Offices in Wien. Spätestens seit ihrem Börsengang im März hat die ISA als erste Bildungsaktie Europas überregionale Bekanntheit erlangt und das vor allem von Privatanlegern gefunden. Aber auch für institutionelle Investoren, Family-Offices und Stiftungen ist die ISA ein wertvolles Investment. "Der Konferenz mit dem Fokus auf "Impact Investing" ist der Family Office Day die ideale Plattform für uns, noch mehr Bildungsaktionäre zu gewinnen und die strategische Bedeutung privater Investition in Bildung herauszustellen", so Marcus Wagner, kaufmännischer Vorstand der ISA.

Das erfolgreiche Schulkonzept als IB World School zieht immer mehr Schüler an und so soll die Schule einen neuen Campus in idealer Lage mit guter Verkehrsanbindung bekommen. Bildungsaktionäre investieren damit nicht nur die Möglichkeit an einem wachsenden und erfolgreichen Bildungseinrichtung mit den besten Akkreditierungen beteiligt zu sein, sondern ganz gezielt und direkt in Bildung.

"Das ist in Europa einzigartig", ist sich Marcus Wagner sicher. "Unseres Erachtens ist es der "Königsweg", ganz generell hochwertige Bildung ohne Steuererhöhungen oder noch mehr Schulden zu fördern. Qualität in Bildung wird der Staat langfristig alleine finanziell nicht sicherstellen können."

Als wichtiger Bestandteil des Augsburger Wirtschaftsraums bietet ISA ein international anerkanntes Schulkonzept in englischer Schulsprache. So können Firmen mit internationaler Ausrichtung leichter Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Aber auch Spieler des Bundesligisten FC Augsburg und der Augsburger Panther setzen auf das hochwertige Bildungsangebot der Schule. Als staatlich anerkannte Ersatz- bzw. Ergänzungsschule deckt sie den gesamten Bereich von der Vorschule ab drei Jahren bis zur 12. Jahrgangsstufe ab. Die Abschlüsse der Schule sind weltweit und auch in Deutschland als allgemeine Hochschulreife / Abitur bzw. als Mittlere Reife anerkannt. Dank ihres hohen Digitalisierungsgrades ist die ISA nicht nur die erste Schule überhaupt, die im Rahmen des Wettbewerbs "TOP 100 der innovativsten deutschen Mittelständler" ausgezeichnet wurde. Sie kam so auch ohne jede Unterrichtsunterbrechung im Online-, Hybrid oder Präsenzunterricht durch die Pandemie.

Auch mit dem Campusneubau will die Schule ihrem Titel als TOP Innovator 2021 gerecht werden. Dazu arbeitet sie im Rahmen eines Projektes mit den Studierenden des Masterstudiengangs Transformation Design der Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Augsburg zusammen. Studentinnen und Studenten erarbeiten darin gemeinsam mit ISA-Mitarbeitern, Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern die ersten Ideen, die in die Planungen des zukünftigen Campus einfließen können. "Die finale Ergebnispräsentation erwarten wir schon für Ende Juli", freut sich Marcus Wagner, "um dann mit der Stadt Gersthofen zusammen in die Planungsphase einzutreten."

Nicht verpassen! Bevor es in den "Schuljahresendspurt" geht, können sich Eltern, Schüler:innen und andere Interessenten bei zwei virtuellen Open House Veranstaltungen am 17. und 24. Juni noch einmal ein Bild von der Schule machen. Über mangelnden Zulauf kann sich Marcus Wagner allerdings nicht beklagen. "Für das neue Schuljahr liegen bereits sehr viele Anmeldungen vor. In manchen Jahrgängen müssen wir bereits Wartelisten führen."

Über die Konferenz

Die Kapitalmarktkonferenzen Family Office Day sind die erste und einzige Finance-Plattform für Family Offices und Stiftungen in Österreich, mit einem fundierten und nachhaltigen Netzwerk in der DACH-Region, Liechtenstein, Monaco und UK. Mit diesen Fachkonferenzen bietet der Veranstalter, Advantage Finance, der Zielgruppe Family Offices und Stiftungen nicht nur eine internationale Plattform zum Meinungsaustausch und zur Diskussion, sondern trägt auch nachhaltig zur Stärkung des österreichischen Kapitalmarktes bei. Als Vortragende werden österreichische und internationale Unternehmen verschiedener Branchen geladen, die den Investoren ihre Business-Modelle, zukünftigen Projekte und Entwicklungen vorstellen. Jede Konferenz beinhaltet auch einen Elevator Pitch für Start-ups. Die handverlesenen Family Offices und Stiftungen kommen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Monaco und UK.

Über die International School

Die International School Augsburg, gelegen in Gersthofen, wurde 2005 gegründet, um im Wirtschaftsraum A³ / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache, das den akademischen Bildungsweg dieser Kinder sicherstellt und zu den international anerkannten Schulabschlüssen des IB Diploma (International Baccalaureate = anerkannte, allgemeine Hochschulreife) und des IGCSE (International Certificate of Secondary Education = anerkannte Mittlere Reife) führt. Darüber hinaus stellt die Schule die lokale Integration der Kinder durch den intensiven Unterricht in der Landessprache (=Deutsch) und den Erhalt der Muttersprache durch eine Vielzahl von Muttersprach - Unterrichtsangeboten sicher. Zur Sicherstellung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen erlangt: 2019 und 2012 / CIS (Council of International Schools), 2010 / IB Diploma Programme, 2009 / IB PYP (Primary Years Programme), 2008 / CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Auszeichnungen, die die Region Augsburg in internationalen Bildungsstandards auf Augenhöhe mit Berlin, Brüssel oder London heben.Die Schule führt in Bayern den Status als Ersatzschule in den Klassen 1-9 sowie als Ergänzungsschule in Klassen 10-12. Mit heute rund 325 Schülern und 90 Mitarbeitern steht die ISA heute als Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und setzt sich für die interkulturelle Verständigung ein.

