DGAP-News: Intershop Hauptversammlung: Weichen für profitables Cloud-basiertes Wachstum im B2B-Commerce gestellt (deutsch)

Intershop Hauptversammlung: Weichen für profitables Cloud-basiertes Wachstum im B2B-Commerce gestellt

Jena, 20. Mai 2020 - Die Intershop Communications AG ( ISIN: DE000A254211 ), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, hat auf der heutigen Hauptversammlung die Geschäftsentwicklung des vergangenen Geschäftsjahres resümiert und die Vision für weiteres profitables, Cloud-basiertes Wachstum skizziert. Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fand die Hauptversammlung erstmals in virtueller Form statt. So konnten die Aktionäre per Live-Stream der Rede des Vorstands, der Beantwortung ihrer vorab eingereichten Fragen sowie der Abstimmung folgen.

In seiner Rede zeigte das Management auf, welche Maßnahmen zur Cloud-Transformation ergriffen wurden und wiesen auf das weiterhin bestehende große Potenzial im B2B-Commerce hin. Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG, zeigte sich dank eines starken Jahresauftakts optimistisch, dass die ehrgeizige Wandlung hin zum Cloud-Unternehmen nun auch sichtbare Früchte trägt: "Wir haben bereits Fahrt aufgenommen und 2020 wird das Jahr der Beschleunigung."

Markus Klahn, Vorstandsmitglied und COO der Gesellschaft hob in der Präsentation insbesondere die Neuausrichtung der Vertriebsaktivitäten hervor und betonte die Synergieeffekte durch das wachsende Partnernetzwerk der Intershop Communications AG: "Unsere Partnerschaften sind ein wesentlicher Vertriebskanal für Intershop, den wir um weitere Regionen ausbauen wollen, um so ein internationales Netzwerk von B2B-Commerce Experten mit Fokus auf Produktion und Großhandel zu formen."

Die Beteiligung an der Hauptversammlung lag bei 54 % des Grundkapitals. Die Anteilseigner folgten bei der Beschlussfassung bei allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit den Vorschlägen der Verwaltung.

Das Abstimmungsergebnis finden Sie auf der Intershop Website unter www.intershop.de/hauptversammlung.

Kontakt: Investor Relations Heide RauschT: +49-3641-50-1000F: +49-3641-50-1309 ir@intershop.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Intershop Communications AG Intershop Tower 07740 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641-50-0 Fax: +49 (0)3641-50-1309 E-Mail: ir@intershop.de Internet: www.intershop.de

ISIN: DE000A254211

WKN: A25421 Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1052137

