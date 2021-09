Intershop wird im Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2021 für seine Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision gelistet

* Intershop ist als "Niche Player" (Nischenanbieter) im Gartner Magic QuadrantTM for Digital Commerce 2021 positioniert - der renommierten Marktforschung der Industrie.

* Intershop sieht seine Plattform gut geeignet für größere mittelständische und Großunternehmen mit komplexen Ökosystemen.

Jena, Deutschland, 2. September 2021 - Die Intershop Communications AG ( ISIN: DE000A254211 ), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den B2B-Handel, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic QuadrantTM for Digital Commerce 2021 gelistet ist. Intershop sieht diese Anerkennung als Verdienst seiner ausgeprägten B2B-Expertise und seines kontinuierlichen technologischen Fortschritts.

Der Magic QuadrantTM Report des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmens Gartner genießt bei Entscheidungsträgern hohes Ansehen und klassifiziert regelmäßig die Anbieter im Bereich des digitalen Handels. Er basiert auf spezifischen Kriterien, die die generelle Vollständigkeit der Vision ("Completeness of Vision") und Umsetzungsfähigkeit ("Ability to Execute") des Unternehmens analysieren. Intershop ist in der diesjährigen Plattformbewertung als Nischenanbieter (Niche Player) positioniert.

Markus Klahn, Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG, sagt: "Ich sehe in unserer Aufnahme in den Magic QuadrantTM ein starkes Signal an den Markt und eine Bestätigung unserer Entscheidung, uns auf B2B-Commerce und die erfolgreiche Cloud-Transformation unserer Plattform zu konzentrieren."

Die erfolgreiche Gewinnung von Neukunden in den letzten zwei Jahren spiegelt das Bestreben von Intershop wider, Unternehmen mit deutlich verbesserten B2B-Funktionalitäten zu unterstützen. Mehr als 300 B2B-Kunden weltweit setzen bereits auf die Intershop Commerce Plattform, um skalieren, innovieren und Marktanteile gewinnen zu können. Sie schätzen vor allem die hohe Leistungsfähigkeit, Agilität und Integrationsfähigkeit in anspruchsvolle IT-Umgebungen. Die kombinierbare Architektur der Plattform und eine umfangreiche Auswahl an vorkonfigurierten APIs machen sie besonders für größere Unternehmen mit komplexen Ökosystemen interessant. Eine weitere Stärke ist die schnelle Bereitstellung eines Frontends dank des Progressive Web App (PWA) Accelerator Kits. Es versetzt Kunden in die Lage, eine zuverlässige, benutzerfreundliche Bedienoberfläche für ein hervorragendes Kundenerlebnis mit hoher Conversion Rate über alle Touchpoints hinweg bereitzustellen.

"Die Aufnahme von Intershop in den Magic QuadrantTM zeigt unserer Meinung nach, dass wir trotz des intensiven Wettbewerbs durch große globale Technologiekonzerne zu den wichtigsten Akteuren im Bereich des digitalen Handels gehören. Das Ergebnis dieser branchenweit anerkannten Analyse ist für uns eine Ehre. Es bestärkt uns darin, unsere Plattform noch besser zu machen und unsere Position als Top-Anbieter im B2B-Umfeld zu festigen", so Klahn weiter.

Ein kostenloses Exemplar des Magic-Quadrant-Reports wird in Kürze auf der Intershop-Website verfügbar sein.

Über die Magic Quadrant Reports:

Die Reports des Magic Quadrant sind das Ergebnis strenger, faktenbasierter Forschung in spezifischen Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position der Anbieter in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung. Die Anbieter werden in vier Quadranten eingeteilt: Marktführer, Herausforderer, Visionäre und Nischenanbieter. Die Studie ermöglicht es Ihnen, den größten Nutzen aus der Marktanalyse zu ziehen, die auf Ihre individuellen Geschäfts- und Technologieanforderungen abgestimmt ist.

Gartner empfiehlt keinen der in unseren Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Prädikaten auszuwählen. Die Forschungsergebnisse von Gartner geben die Meinung des Forschungsinstituts wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner, Magic Quadrant for Digital Commerce, Jason Daigler, Yanna Dharmasthira, Sandy Shen, Penny Gillespie, Mike Lowndes, Aditya Vasudevan, 31. August 2021

Über Intershop

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus über 25 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.de.

Diese Mitteilung enthält Aussagen über zukünftige Ereignisse bzw. die zukünftige finanzielle und operative Entwicklung von Intershop. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können von den in diesen zukunftsbezogenen Aussagen dargestellten bzw. von den nach diesen Aussagen zu erwartenden Ergebnissen signifikant abweichen. Risiken und Unsicherheiten, die zu diesen Abweichungen führen können, umfassen unter anderem die begrenzte Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit von Intershop, die geringe Vorhersehbarkeit von Umsätzen und Kosten sowie die möglichen Schwankungen von Umsätzen und Betriebsergebnissen, die erhebliche Abhängigkeit von einzelnen großen Kundenaufträgen, Kundentrends, den Grad des Wettbewerbs, saisonale Schwankungen, Risiken aus elektronischer Sicherheit, mögliche staatliche Regulierung, die allgemeine Wirtschaftslage und die Unsicherheit bezüglich der Freistellung gegenwärtig verfügungsbeschränkter liquider Mittel.

Intershop Pressekontakt:

pr@intershop.de, Tel: +49-3641-50-1000

https://www.intershop.com/de/presseportal

Intershop Communications AG Steinweg 10 07743 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641-50-0 E-Mail: ir@intershop.de Internet: www.intershop.de

ISIN: DE000A254211

