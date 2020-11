DGAP-News: Invest Inside: Rainforest Resources +215% seit Empfehlung - Kursziel erhöht (deutsch)

Invest Inside: Rainforest Resources +215% seit Empfehlung - Kursziel erhöht

Rainforest Aktie explodiert

Neues Kursziel bei 30,00 Euro bietet noch über 400% Chance Empfehlung bei 1,84 Euro - Kurs bereits bei 5,80 Euro (+215%)

Liebe Leser,

Gestern stieg die Aktie von Rainforest Resources bis auf 6,20 Euro und schloss um 15% höher bei 5,80 Euro. Meine Abonnenten, die direkt nach meiner Empfehlung bei 1,84 Euro gekauft haben, liegen jetzt bereits mit +215% im Plus. Der letzte Mal dass sich eine von mir empfohlene Aktie mehr als verdreifacht hat, ist schon einige Zeit her - das ist also auch für mich ein riesiger Erfolg.

Der Gewinn wächst allerdings täglich weiter an und ich rechne damit, dass dieser Gewinn noch auf deutlich über 500% anwachsen kann - möglicherweise sogar auf über 1.000%!

Wer jetzt nicht kauft, dem ist nicht mehr zu helfen.

Aufwärtstrend beschleunigt sich - Aktie bald bei 10 Euro

Meine Prognose kennen Sie: Noch im Dezember sollte die Aktie bei 13,40 Euro stehen - das entspricht immer noch einem Plus von +131%. Dorthin bewegt sich die Aktie nun immer schneller. Der Anstieg nimmt an Dynamik zu. Diese Woche sollte die Aktie bereits bei über 6 Euro abschließen und in der nächsten Woche könnten wir bereits auf 8 Euro schiessen.

[IMAGE]

Kursziel erhöht - langfristig +417% Gewinn-Potential

Während mein Ziel bis zum Jahresende weiter bei 13,40 Euro liegt, habe ich mich gestern dazu entschlossen, das langfristige Ziel für die Aktie deutlich zu erhöhen. Zum Einen hat das Unternehmen einfach ein viel zu großes Potential, um bereits bei 13 Euro zu stoppen, zum Anderen erwarte ich in den kommenden Wochen noch so einige Überraschungen, die den Kurs noch enorm antreiben könnten.

Noch 2020 mit 30 Millionen Euro Einnahmen?

Rainforest Resources hat für seine 21.000 Hektar Regenwald in einem aufwändigen Prozess, Carbon Credit Certifices beantragt. Für den ersten Teil befindet sich das Unternehmen bereits in Phase 3 des Beantragungsprozesses und es kann jederzeit mit der Zuteilung gerechnet werden - möglicherweise noch in diesem Jahr. Dann würden dem Unternehmen schätzungsweise 30 Millionen Euro in Carbon Credits gut geschrieben werden. Das entspricht einem Ertrag in Höhe von rund 0,64 Euro je Aktie.

Diese Gutschrift wäre dann allerdings keine Eintagsfliege sondern würde dem Unternehmen von dann an jährlich zufliessen. Außerdem könnte sich diese Zuteilung dann im Jahr 2021 bereits durch bestehende, weitere Regenwaldflächen auf jährlich 65 Millionen Euro erhöhen - ein Ertrag ab 2021 in Höhe von 1,38 Euro je Aktie.

Alleine dies berechtigt einen Aktienkurs von deutlich über 10 Euro.

Enormes Wachstumspotential - Kursziel: 30 Euro

Gerade erst vor einem Monat hat Rainforest Resources durch eine Übernahme seine Asset-Base verdoppelt - mit den potentiellen Erträgen, würden natürlich umgehend weitere Übernehmen möglich und das Unternehmen könnte seine Regenwaldflächen noch vervielfachen. Die Wertschöpfung liegt insbesondere in der Vermessung und Zertifizierung der Regenwaldflächen, bevor die entsprechenden Carbon Credits für das Land beantragt werden können - natürlich für dessen Schutz und Erhaltung.

Noch einmal: Tesla verdient mehr Geld mit Carbon Credits als durch den Verkauf von Fahrzeugen!

Widerstand bei 6,92 Euro wird jetzt pulverisiert

Der letzte Höchstkurs der Aktie von Ende 2019 lag bei 6,92 Euro. Diese Marke ist - mehr oder weniger psychologisch - jetzt der allerletzte Widerstand für die Aktie.

Anschließend könnte die Aktie auch einmal einen Anstieg von über 1,00 Euro an einem Tag hinlegen. Vergessen Sie nicht, dass Rainforest Resources JEDERZEIT mit einer Hammernews herauskommen könnte. Die letzten News haben den Kurs IMMER zum Explodieren gebracht. Das könnte und sollte sich schon bald wiederholen.

Kaufen Sie bei 6,00 Euro - kaufen Sie bei jedem guten Kurs

Ich rechne damit, dass der Kurs jetzt weiter nach oben schiessen wird - aber es besteht auch die Möglichkeit, dass wir noch einmal auf 5,00 Euro oder 5,50 Euro zurück gehen. Sollte dies geschehen, dürfen Sie nicht eine Sekunde zögern. Wenn Sie wirklich noch einmal die Möglichkeit bekommen sollten, bei 5,00 Euro zu kaufen, dann haben Sie beim sofortigen Rebound auf 6,00 Euro bereits +20% Extra-Gewinn in der Tasche. Zögern Sie in dieser Situation also nicht eine Sekunde. Beim letzten Rebound-Trade konnten Sie innerhalb weniger Stunden sogar über 50% Gewinn machen.

Bleiben Sie also wachsam und erhöhen Sie Ihre Position in der Aktie, bevor der Kurs auf über 10,00 Euro schiesst und Sie einer Aktie die täglich weiter steigt wieder nur hinterher rennen und sich ärgern.

Das Potential von Rainforest Resources ist noch lange nicht aufgebraucht - der Aktienkurs sollte schon bald dauerhaft bei über 10 Euro stehen.

+3.000% Gewinn möglich? Bisher Anstieg um +673% in nur 60 Tagen

Aktueller Kurs: 5,80 Euro (+215% seit Empfehlung)

(+55%) (+131%)

(+417%)

Hier die wichtigsten Fakten zum Unternehmen:

Rainforest Resources ( WKN: A2AFZ6 - ISIN: US75087K1034) Ticker-Symbol: NOYE (USA: RRIF)

Empfohlene Börsenplätze: Berlin und München

,80 Euro ( 1,84 Euro 8,99 Euro bis 13,40 Euro %

https://www.ariva.de/rainforest_res_inc-aktie https://www.otcmarkets.com/stock/RRIF/overview

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihren Investments Ihr Rainer Hahn Chef-Redakteur

